Uusi teos on toinen yhteistyö trilleritehtailija James Pattersonin kanssa.

James Patterson ja Bill Clinton kesäkuussa 2018: silloin mainostettiin kaksikon ensimmäistä yhteistyötä The President Is Missing.

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton on saanut odotetun ristiriitaiset ensiarviot toisesta jännitysromaanistaan yhteistyössä James Pattersonin kanssa.

Ensimmäinen romaani The President is Missing julkaistiin vuonna 2018 ja se suomennettiin nimellä Kadonnut presidentti. HS:n kirja-arvostelussa sen todettiin olevan ”keskinkertainen jännäri, joka on tukehtua isänmaalliseen paatokseensa”.

Silloin tarinan roisto oli ”klassista musiikkia diggaileva katkeroitunut älykkö-salamurhaaja”, joka teki pahojaan, kunnes valepukuun verhoutunut presidentti lähti pelastamaan muina sankareina tilanteen.

Uudessa lähes 600-sivuisessa kirjassa päähenkilö ei ole sama presidentti kuin viimeksi. Kyseessä on sotilasuralta politiikkaan edennyt entinen presidentti, joka on hävinnyt jatkokauden inhalle naispuoliselle varapresidentilleen.

Erikoisjoukoissa karaistunut entinen presidentti ryhtyy toimeen, kun arabiterroristi, jonka perhe kuoli Yhdysvaltain hyökkäyksen ”oheisvahinkoina”, haluaa kostaa ja kidnappaa entisen presidentin tyttären.

Entinen presidentti ei halua luottaa seuraajansa toimiin vaan perustaa laittoman oman iskujoukon istuvan presidentin vastalauseista huolimatta.

Ja vaikka Saudi-Arabian tiedustelu tarjoaa terroristin salamurhaa, entinen presidentti vastaa, että hänen täytyy hoitaa asia perheensä vuoksi itse.

“Olen valmis menemään mihin vain ja tappamaan kenet tahansa”, entinen presidentti tähdentää. Tämän jälkeen veri lentää oman käden oikeuden ja kansallistunteen nostattamisen nimissä.

Ensimmäisissä arvosteluissa The New York Times pitää lopputulosta ”typeränä mutta erittäin viihdyttävänä”.

The Washington Post on julmempi: ”Kerta toisensa jälkeen istuin tuolin reunalla miettien: voiko tarina muuttua enää tätä typerämmäksi.” Teos ylitti kriitikon mielestä toistuvasti odotukset tässä suhteessa.

Myyntilukuja arvostelut eivät välttämättä haittaa. Pattersonin ja Clintonin edellisen teoksen kerrotaan myyneen yli miljoona kappaletta pelkästään Pohjois-Amerikassa.

Julkisuudessa on arvuuteltu mikä on Bill Clintonin osuus kirjojen tekijänä. Time-lehden uudessa laajassa haastattelussa he vastaavat suunnilleen samoin kuin vuonna 2018.

Pattersonin mukaan hän lähettää muutaman luvun kerrallaan Clintonille, joka täsmentää presidentillisiä faktoja ja esimerkiksi NATOn toimintatapoja ja ehdottaa omia muutoksiaan. Noin kuuden pallottelukerran jälkeen yhteisymmärrys lukujen lopullisesta muotoilusta yleensä syntyy.

Tämä olisi hieman erilainen menettely kuin mistä Patterson on tunnettu.

Vuonna 2013 hän kertoi The Washington Postille kirjoittavansa yleensä 70 sivun tiivistelmän, jonka jälkeen hän jättää varsinaisen monisatasivuisen näpyttelyn palkollisilleen ja yhteistyökumppaneilleen ja editoi sitten tekstin mieleisekseen.

Näin Patterson on pystynyt julkaisemaan satoja aikuisten ja lasten kirjoja sekä novelleja ja sarjakuvakertomuksia, joita on myyty yli 300 miljoonaa kappaletta.

Clintonin perheeltä saadaan jatkoa trillerilistoille jo lokakuussa.

Silloin julkaistaan Hillary Clintonin ensimmäinen poliittinen trilleri, jonka hän on kertonut kirjoittavansa menestyksekkään dekkaristiuran tehneen kanadalaisen Louise Pennyn kanssa.

