Näkymätön vieras on kutkuttava ja lähes aukoton mysteeritrilleri

Espanjalaisen Oriol Paulonin elokuvassa punotaan taitavaa valheiden verkkoa.

Näkymätön vieras ★★★

Contratiempo, Espanja 2016

Teema klo 21 ja Yle Areena (K12)

Nainen on murhattu hotellihuoneessa, ja ainoa mahdollinen syyllinen näyttää olevan hänen miesystävänsä. Ovi oli suljettu turvaketjulla, eikä ikkunasta päässyt ulos.

Vai miten kaikki menikään? Miehen puolustusasianajaja tulee illalla tapaamaan asiakastaan hänen asuntoonsa, ja tarkoitus on tulevien tuntien aikana selvittää miehen kertomuksen aukot. Pian alkaa paljastua, että mies ja nainen olivat peitelleet toista kuolemantapausta.

Espanjalainen, Oriol Paulon ohjaama ja kirjoittama mysteeritrilleri on kutkuttava ja lähestulkoon aukoton, mikä on aina saavutus. Uskottavuus on sitten toinen juttu.

Päärooleissa näyttelevät Mario Casas, Bárbara Lennie ja Bianca Martínez. Hyvästä stoorista on tehty myös remake-versioita.