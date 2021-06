Musiikkituottajat Jimmy Iovine ja Dr. Dre tekivät ensin yksin historiaa ja löysivät sitten yllätyksellisesti yhteisen sykkeen.

Amerikkalaisen Applen toimitusjohtaja Tim Cook kertoi helmikuussa, että yhtiö on ostanut viimeisen kuuden vuoden aikana yli sata yritystä eli yhden joka kolmas tai neljäs viikko.

Niistä yksi diili on yhä ylivoimaisesti ylitse muiden. Sen tekivät kalifornialaiset musiikkituottajat ja musiikkijulkaisijat Jimmy Iovine ja Andre Young alias Dr. Dre, joiden perustamasta kuulokevalmistajasta ja lyhytaikaisesta suoratoistopalvelusta Apple maksoi toukokuussa 2014 kolme miljardia dollaria eli noin 2,5 miljardia euroa.

Millaisilla avuilla vaatimattomissa oloissa varttuneet ja peruskoulun hädin tuskin selvittäneet Iovine (s. 1953) ja Dre (s. 1965) saavuttivat asemansa? Ja kuinka hilkulla amerikkalaisen unelman huipentaneen kaupan toteutuminen todellisuudessa oli?

Neliosaisessa dokumentissa The Defiant Ones (2017) kerrostetaan draamaa muun muassa näistä lähtökohdista, vaikka kärkeen nostettu diili on vain vauhdikas ja viihdyttävä sisäänheittäjä, sekä viimeisessä jaksossa myös omakehuinen ulosheittäjä.

Paljon kiinnostavampaa Allen Hughesin ohjaamassa sarjassa on se, mitä kaksikko teki tahoillaan ensin yksin ja myöhemmin yhdessä – vaikka tulivat hyvin erilaisista elämänpiireistä, erilaisista musiikillisista maailmoista.

Kumpi siten ylitti itsensä komeammin, kumpi vaikutti tuottajana enemmän?

Se riippuu siitä, mitä asioita halutaan painottaa ja arvottaa enemmän, mutta Kalifornian Comptonissa syntyneen Dren elämäntarina kerrotaan piirun verran kiehtovammin, sillä se kietoutuu maailmalle levinneen alatyylin, gangsta rapin varhaisvuosiin. Hänhän oli sen tekijänä, tuottajana ja julkaisijana yksi keskeisimmistä vaikuttajista.

New Yorkin Brooklynissa varttunut Iovine on Dren rinnalla alkuaikoinaan ”vain” poikkeuksellisen yritteliäs äänittäjä, jonka studioura alkoi 1970-luvulla suoraan huipulta John Lennonin ja Bruce Springsteenin apukätenä sekä jatkui 1980-luvulla platinalevyjen tuottajana ja sinnikkäänä supersäätäjänä.

Uuden vaihteen hän löysi uralle 1990, jolloin perusti Interscope-yhtiön – ja tässä vaiheessa dokumentissa rinnakkain ja ristikkäin juoksutetut Iovinen ja Dren tarinat sitten yhtyvät. Yhteistyön alkuvaiheisiin keskittyvä kolmas jakso onkin kaikkine hurjine käänteineen ja arkistoaineistoineen dramaattisin – kiitos myös kerrontaa saumattomasti tukevan leikkauksen, josta vastaavat Doug Pray ja suomalainen Lasse Järvi.

Paljon saavuttaneet Iovine ja Dre ovat ymmärrettävästi tarinoittensa keskeisiä kertojia, vaikka paikoin siloitellen. Se heille sallittakoon, mutta haastateltujen tähtiartistien todistusarvo typistyy paria lukuun ottamatta siihen, että he ovat tähtiartisteja.

