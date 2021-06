Guantánamo Bayn vankileirille sijoittuva oikeusdraama nojaa tositapahtumiin.

The Mauritanian ★★★

Britannia / USA 2021

Prime Video (K16)

Kaikkien yhdenvertaisuus lain edessä on ylevä ajatus. Tuore elokuva The Mauritanian tarttuu ajatukseen kriittisellä otteella.

Draaman taustalla on Mohamedou Ould Slahin tarina ja omaelämäkerrallinen kirja. Mies vangittiin kotimaassaan Mauritaniassa ja kuljetettiin Yhdysvaltojen armeijan vankileirille Guantánamo Bayn laivastotukikohtaan Kuubaan. Hän vietti leirillä vuodet 2002–2016 ilman virallista syytettä ja kirjoitti vankeusaikanaan kokemuksistaan bestseller-teoksen Guantánamon päiväkirja (2015).

The Mauritanian keskittyy Slahin (Tahar Rahim) vankeusaikaan. Asianajajat Nancy Hollander (Jodie Foster) ja Teri Duncan (Shailene Woodley) astuvat kuvaan maan korkeimman oikeuden päätöksen takia: sen mukaan Guantánamon Bayn vangeilla on oikeus kuulla heitä vastaan esitetyt syytökset. Hollander ja Duncan vaativat Slahille oikeutta.

The Mauritanian asettuu samaan linjaan kuin terrorismin vastaista sotaa käsittelevät poliittiset jännärit Lions for Lambs (2007) ja The Report (2019). Elokuvan ohjaaja, skotlantilainen Kevin Macdonald, on puolestaan käsitellyt vallan vinoumia aiemmin diktaattori Idi Aminista kertovassa draamassa The Last King of Scotland (2006) ja poliitikkojen korruptiota sivunneessa jännärissä State of Play (2009).

Valta on jo sinänsä kiitollinen kohde elokuvantekijöille, jotka hakevat jännitteistä maastoa. The Mauritanian kohdalla jännitteitä voi löytää myös Yhdysvaltain politiikasta.

Elokuva viittaa muun muassa entiseen puolustusministeriin Donald Rumsfeldiin, joka siunasi kidutuksen Guantánamon vankien kuulustelutekniikkana. Barack Obaman hallinto puolestaan piti Slahin leirillä vielä senkin jälkeen, kun oikeus totesi, ettei siihen ole perusteita.

Varmaotteinen elokuva kulkee kuitenkin kaksilla rattailla. Rivien väleissä se kyseenalaistaa vallankäyttäjien oikeudenmukaisuuden, mutta samalla se nostaa sankareiksi viranomaiset, jotka nimenomaan vaalivat oikeudenmukaisuutta.

The Mauritanian väkivaltaisin kohtaus on takauma Slahin kidutuksesta. Kohtauksessa vääryydet tiivistyvät räikeäksi ja henkilökohtaiseksi aggressioksi ja epäoikeudenmukaisuus sijoitetaan yksittäisten ihmisten harteille.

Väkivalta sivutetaan nopeasti. Sen sijaan elokuvaa ajaa dialogi. Ratkaisu antaa tilaa osaaville näyttelijöille, joista Foster palkittiin Golden Globella.

Sivuroolissa pistäytyy myös Benedict Cumberbatch. Hänen näyttelemänsä armeijan syyttäjä jää hahmona etäiseksi. Oikeamielisen syyttäjän läsnäolo kuitenkin sinetöi asetelman, jossa henkilöt ovat joko hyviä tai pahoja.