Valokuvaaja-ohjaaja Sophy Holland kuvasi miehiä, jotka ovat tatuoineet koko vartalonsa ja nousseet mallimaailman huipulle.

Tatuoinneilla on kiintoisa kulttuurihistoriansa. Harva edes tietää, että niitä harrasti ensin yläluokka, joka kyllästyi niihin, kun kaiken maailman merimiehet ja rikolliset ryhtyivät samaan leikkiin. Muun muassa tämä kerrotaan valokuvaaja-ohjaaja Sophy Hollandin dokumentissa. Holland on alkujaan britti ja asettunut New Yorkiin. New York on myös se kaupunki, josta käsin hän tarkkailee ilmiötä.

Nyttemmin tatuoinneista on tullut jo valtavirtaa, eikä niiden perusteella voi enää päätellä ihmisistä juuri mitään. Samaan aikaan on kuitenkin menty uuteen ääripäähän, johon kuuluu koko vartalon tatuointi, kasvojenkin. Se ei ole tavallisten nössöjen puuhaa.

Hollandin näkökulma on miehissä, jotka ovat tehneet koko ruumistaan ikään kuin taideteoksen. Hän on kuvannut ja estetisoinut näitä miehiä, eikä hän ole ainoa, sillä monet heistä ovat nousseet mallimaailman huipulle tatuointiensa ansiosta.

Miehet kertovat omia tarinoitaan. Ehkä hurjin tapaus on mies, joka oli nuorena reippaasti ylipainoinen mutta ryhtyi laihduttamaan ja peitti roikkuvaa ihoaan tatuoinneilla. Mukana on myös alan legenda, kanadalainen Zombie Boy eli Rick Genest, joka ryhtyi tatuoimaan itseään toivuttuaan aivokasvaimesta ja päätyi Guinnesin ennätysten kirjaankin mutta myös esimerkiksi Lady Gagan videolle. Holland ehti haastatella häntä Skypessä ennen tämän kuolemaa 2018.

Mukana on myös pari keski-ikäistä miestä, jotka ovat olleet tuomassa modernia tatuointi-skeneä New Yorkiin, ja jotka ovat nähneet alan muutoksen. Nykyään alalle tulee koulutettuja graafikoita ja kuvataiteilijoita, naisia yhtä lailla kuin miehiäkin.

Hollandin dokumentti on kaunis, kiehtova, inspiroivakin, ja miehet ovat upeita, mutta Holland itse ei pohdi kovin syvällisiä. Miksi hän on kiinnostunut juuri miehistä? Millä tavalla ihon koristelut ilmentävät maskuliinisuutta, ennen ja nyt?

Keskeneräiseksi jää myös ilmeinen ja tuttu paradoksi, kun yhtä aikaa valitetaan, miten tatuoituja ihmisiä saatetaan hylkiä esimerkiksi työnhaussa ja ihastellaan koko-tatuoitujen miesten ryntäystä muodin huipulle eli valtavirtaan. Onko valtavirta siis tavoitteena vai onko tärkeämpää säilyttää tietty underground-status, jossa voi jatkaa jupinaansa?

Yhteenvetona alan ammattilaiset antavat pätevää kuluttajavalistusta: tiedä, mitä haluat, tunnista laatu. Äläkä tatuoi kämmenselkääsi tai rintakehääsi, jos muu kroppa on vielä neitseellinen.

