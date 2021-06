Romanialaissyntyisen runoilijan tavoite oli puhdistaa saksan kieli natsiperinnöstä. Tätä tarkoitusta varten koko kielen tehtävä oli ajateltava uudestaan.

Runot

Paul Celan: Lumen ääni. (Schneepart). Suom. Riikka Johanna Uhlig. Parkko. 190 s.

Sanaa ”kulttuuriteko” lienee viljelty liikaa, sillä kun sellainen todella sattuu kohdalle, termin käyttämistä vähän epäröi. Ensimmäinen alusta loppuun suomennettu Paul Celanin (1920–70) runokokoelma on kuitenkin merkittävä tapaus.

Suomentaja Riikka Johanna Uhlig on vieläpä hypännyt suoraan syvään päätyyn. Lumen ääni on postuumi teos, ja Celanin runous tunnetusti muuttui loppua kohden entistä tiheämmäksi ja arvoitukselli­sem­maksi.

Romanialais­syntyinen polyglotti, alun perin Paul Antschel, kirjoitti ja käänsi runoutta saksaksi. Hän asui toisen maailman­sodan jälkeen Pariisissa, jossa hukuttautui Seineen vuonna 1970.

Vanhemmat menehtyivät keskitysleireillä, joilta Celan itse selviytyi. Leirikokemukset heijastuvat runoissa monella tavalla: esimerkiksi sana ”lumi” usein viittaa Celanin äidin teloitukseen talvisissa olosuhteissa – talvi-idylleihin tottuneelle lukijalle aika kolkko käänne.

Celanin kohdalla hänen 1900-luvun hirviömäisyyksiin kietoutunut elämänsä on takuulla osa myyttiä. Sitä on myös ruokittu julkaisemalla hänen rakkauskirjeitään toiselle keskeiselle runoilijalle, Ingeborg Bachmannille (1926–73), jonka isä oli Itävallan natsipuolueen jäsen.

Celan sijoitteli elämänsä triviaaleja yksityiskohtia runoihin, niin kuin kaikkea muutakin kohtaamaansa. Lumen äänessä näkyvät vierailut esimerkiksi Berliiniin ja Lontooseen.

Runoilijan näköisestä elämästä huolimatta Celanin määritelmiä pakeneva teksti seisoo omillaan ja saa vuosittain lukuisat uudet lukijat julistamaan ilosanomaansa, jota kuitenkaan ei oikein voi julistaa.

Runoilijan tavoite oli puhdistaa saksan kieli natsiperinnöstä, ja tätä tarkoitusta varten koko kielen tehtävä oli ajateltava uudestaan.

Runojen suunta on kohti yleismaailmallista, ei henkilökohtaista tunnustusta kuten monilla kuuluisilla angloamerikkalaisilla kollegoilla. Celan onnistui kirjoittamaan sellaista, mikä on yleisesti jaettua ja kuuluu olemisen asetuksiin, mutta jota luultavasti kukaan muu ei osannut samoin ilmaista.

Celan-suomennoksia on ripoteltu antologioihin ja kulttuurilehtiin 1950-luvulta ihan viime vuosiin asti, ja nyt Jukka Koskelaisen suomentamasta Niin kuin kivelle puhutaan -valikoimastakin on ehtinyt vierähtää lähes kolmekymmentä vuotta.

Ratkaisu suomentaa juuri Schneepart (1971) on oikea, sillä vain kolme Lumen äänen runoa löytyy aiemmasta valikoimasta.

Uusi suomentaja on tehnyt erittäin huolellista työtä. Runot ovat graafisesti saman näköisiä ja kokoisia kuin viereiselle sivulle painetut saksankieliset.

Celanin tiuhaan viljelemät uudissanat ovat suomeksikin jännitteisiä, vaikka suomi ei tarjoakaan sanayhdistelyyn niin joustavaa alustaa kuin saksa.

Oudon tuntuisia ratkaisuja on joitakin, mutta yleensä niitä on selvitetty lopun viitteissä. Esimerkiksi nimirunossa ”laakeat unet liitävät / aaltojäätä pitkin / kuin leivät”. Kuva on viehättävä kirjaimellisenakin, mutta käy ilmi että suomentaja on tarkoittanut veden pinnalle heitettäviä kiviä, joihin saksankielinen ”schirken”-verbi viittaa.

Kivi on yksi Celanin perussanoista, maailman vanhuuden ja mykkyyden kuva, joka on mukava nähdä välillä myös vauhdissa. Leipinä kivien merkitys on vielä astetta rikkaampi kuin alkutekstissä.

Celanin ympärillä vuosikymmenet ollut kultinomaista liikehdintää, ja hänen tulkinnastaan on muodostunut suoranainen teollisuuden­ala.

Myös Suomessa on tehty korkeatasoista Celan-tutkimusta. Pajari Räsäsen väitöskirja käsitteli Celanin tuotantoa metaforan vastustamisena ja Antti Salmisen (2010) puolestaan tyhjyyttä, paradoksia ja nimettömyyttä, kielellistä syöveriä, johon Celania lukiessa heittäytyy.

Tutkimuksiin ei Celanin lukijan tarvitse tarttua, mutta ne saattavat vahvistaa lukiessa syntyvän intuition: täsmällisiä merkityksiä olennaisempaa on kokemus, joka Celanin tapauksessa voi piirtää kielen ja maailman rajoja uusiksi, joustavammiksi.

Kotimaisista runoilijoista Celanin vaikutuksen tuntee kenties vahvimmin Harri Nordellin pelkistetyssä, vastakohtia sanoiksi yhden käsitteen alle ryhmittelevässä kirjoituksessa, ja nuoremmista tekijöistä erityisesti Reetta Pekkasen objektimaailmassa on jotain perin celanilaista. Klassikoistamme Mirkka Rekola on samalla tavalla upottava ja mystinen.

”Kuulen, kirves on kukkinut, / kuulen, paikkaa ei voi nimetä”.

Lumen ääni on kuultava ja kirja koettava itse, mutta kokemuksessa auttaa Parkko-kustantamon luotettava laatutyö, johon kuuluvat suomentajan jälkisanat ja Celania tutkineen emeritusprofessori Christoph Parryn esipuhe. Lukija tuntee olevansa hyvissä käsissä – ja lisää tietoa löytää helposti.