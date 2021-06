Viikonloppuna kannattaa käydä katsomassa vesiputouksen lailla laskostuvaa maalausta, kauhtuneita kukkia ja surrealistisia veistoksia, suosittelee kuvataidekriitikko Timo Valjakka.

Katharina Grosse: Chill Seeping from the Walls Gets between Us, 2021

Kuka meistä ei pysähtyisi vuoren, vesiputouksen tai sateenkaaren eteen? Katharina Grossen Tennispalatsin kaarihalliin laskostama jättiläismaalaus tarjoaa kaikki kolme samalla kertaa ja saa samalla pohtimaan taiteen historiaa, tekemistä ja kokemista.

Katharina Grosse: Chill Seeping from the Walls Gets between Us 23.1.2022 saakka Helsingin taidemuseossa, hamhelsinki.fi. Liput varattava etukäteen.

Heikki Marila: Kukat LXXXII, 2021, öljy kankaalle.

Miasman huurut

Heikki Marila maalaa kukkia, mutta ei niitä kaunottaria, joita annetaan lahjaksi. Kasvit Marilan komeissa maalauksissa ovat kauhtuneita ja terälehtensä menettäneitä, ja niiden ympärillä leijuvat 1700-luvulla pelätyn miasman myrkylliset huurut.

Heikki Marila: Miasma II / Still Life After Rachel Ruysch 15.8. saakka Galerie Forsblomissa, galerieforsblom.com.

Aaron Heino: A Natural Feature, 2018, alumiini ja maali.

Loputon liike

Aaron Heinon surrealistiset veistokset ovat kaukana jäykistä patsaista. Ne koostuvat odottamattomista kuva-aiheiden, materiaalien ja väripintojen yhdistelmistä ja näyttävät olevan loputtomassa liikkeessä, joko vasta syntymässä ja tai jo hajoamassa.

Aaron Heino: Off Topic 12.12. saakka Espoon modernin taiteen museossa Emmassa, emmamuseum.fi.

Anna Rokka: She crawl up inside my arms like a spider, 2021.

Nyrjähtänyt fantasia

Voi olla vaikea saada kiinni siitä, mitä Anna Rokka tarkasti ottanen ajaa takaa, eikä se ehkä ole edes tarpeen. Hilpeä tee se itse -estetiikka kokoaa sekalaisen kokoelman arkisia materiaaleja nyrjähtäneeksi tieteisfantasiaksi, joka kiehtoo mieltä yllättävän pitkään.

Anna Rokka: She Turned Out and Tuned In 2.7. saakka Galerie Sculptorissa, sculptors.fi.