Kaksiosainen dokumentti Elviksestä on yllätyksetön perusteos laulajatähden urasta ja elämästä

HBO:n tuottama Elvis Presley: The Searcher on oikein kelpo dokumentti Elviksen henkilöhistoriasta ja hänen musiikkinsa merkityksestä.

Maailmanhistoria on nähnyt monenlaisia appivanhempien reaktioita vävyehdokkaisiin. Kun teini-ikäisen Priscilla Beaulieun äiti näki Elvis Presleyn varhaisen tv-esiintymisen lanteenketkutuksineen vetkutuksineen, oli tuomio tyly:

”Tuo on iljettävää!”

Mutta niin vain Elvis ja Priscilla päätyivät myöhemmin yhteen.

Äiti-Beaulieu ei ollut ajatustensa kanssa yksin. Rokkaavaksi lannevispikoneeksi muuntautunut tv-Elvis ylitti monien mielessä niin monet rajat, että oli selvää, että seuraukset olisivat valtavat.

Kaksiosainen dokumenttisarja Elvis Presley: The Searcher (2018) kertaa tv-esiintymiset ja muut keskeiset vaiheet Elviksen uralla. Paatuneimmille Elvis-entusiasteille on tuskin mitään uutta tarjolla. Huolellisena perusteoksena Elviksen henkilöhistoriasta ja musiikkinsa merkityksestä dokumentti on silti oikein kelpo.

Varsinkin ensimmäinen osa keskittyy taustoittamaan perusteellisesti aikaa ja maailmaa, josta Elviksen kaltainen nuorukainen nousi ensin koko maan ja sitten koko maailman tuntemaksi rocktähdeksi.

Kontrasti on keskeinen osa tähden tarinaa. Tupelolaispojan lähtökohdat olivat vaatimattomat, mutta hän raivasi tiensä eteenpäin. Köyhyyden kokemus istui silti tiukassa, vielä yltäkylläisyyden keskelläkin. Elvis myöhemmin oli viihdekoneiston vietävissä, mutta sisimmässään eli ikuinen etsijä, dokumentti väittää.

Thom Zimnyn ohjaamassa ja HBO:n tuottamassa dokumentissa kuullaan kiinnostavia haastateltavia, mutta kameran eteen puhuvia päitä ei istuteta. Se on viisas veto, sillä nyt jää huomattavasti enemmän aikaa arkistofilmeille. Niiden kautta aikahyppy Elviksen aikaiseen Amerikkaan onnistuu tehokkaasti.

Elvis Presley: The Searcher, Netflix