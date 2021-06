Elokuva kertoo Rohanin kuninkaasta Helm Vasarakourasta.

Elokuvatuotantoyhtiö Warner Bros. tuottaa J.R.R. Tolkienin luomaan maailmaan perustuvan anime-elokuvan.

Aiheesta uutisoi muun muassa Reuters.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim kertoo taistelusta, joka johti myöhemmin Taru sormusten herrasta -elokuvatrilogian tapahtumiin. Elokuvan keskiössä on Rohanin yhdeksäs kuningas Helm Vasarakoura (eng. Hammerhand).

Tuotantoyhtiö ilmoitti torstaina, että elokuvan ohjaajaksi on valittu Kenji Kamiyama. Anime-elokuvista tuttu Kamiyama on ohjannut aiemmin muun muassa Ghost in the Shell -sarjan elokuvia, Napping Princessin (2017) ja The King of Edenin (2009).

Käsikirjoituksesta vastaavat Jeffrey Addiss ja Will Matthews, jotka loivat myös Netflixin Emmy-palkitun The Dark Crystal: Age of Resistance -sarjan (2019).

Elokuvan julkaisuajankohta ei ole toistaiseksi tiedossa, mutta tavoitteena on saada se teatterilevitykseen.

Warner Bros. Entertainment Inc on WarnerMedian omistama yritys. Se on tuottanut myös Peter Jacksonin ohjaaman elokuvatrilogian Taru sormusten herrasta, sekä Hobitti-trilogian.

Amazon tekee Taru sormusten herrasta -televisiosarjaa. Sitä kuvataan parhaillaan Uudessa-Seelannissa.