Kriisiviestinnän ammattilainen ja tuore pappi Taneli Hassinen sanoo parhaaksi puolekseen kyvyn auttaa ihmisiä eteenpäin.

Hellepäivänä Teamsin työpalavereissa istuminen ja ikkunasta ulos katselu on aika masentavaa puuhaa, naurahtaa viestinnän ammattilainen ja yrittäjä Taneli Hassinen.

Haastattelun jälkeen Hassinen polkaiseekin kotoaan Pihlajistosta Helsingin keskustaan tapaamiseen. Alla on yli 30 vuotta vanha kuntoilukaveri, jota vaatimaton ulkomuoto on suojannut voroilta.

Pyörän nimi on osuva: Helkama Flying Finn. Hassinen teki 24 vuoden uran Finnairilla. Nykyään hän on täysipäiväinen yrittäjä: yhteisö-, pörssi- ja kriisiviestinnän konsultti.

Kiinnostava sivujuonne uralla tapahtui viime vuonna. Syyskuusta huhtikuuhun Hassinen teki sijaisuuden Munkkiniemen seurakunnan pastorina.

Hassinen sanoo olevansa positiivinen opportunisti, joka haluaa haasteita ja olla auki mahdollisuuksille. Kriisiviestinnässä ja papin työssä on samanlaista sielunhoidollista ulottuvuutta.

”Teen työtäni ihmislähtöisesti. Se on elämäni missio. Haluan olla siellä, missä voin eniten auttaa yksilöitä ja yhteisöjä ja olla parhaiten hyödyksi.”

HASSINEN syntyi papin perheeseen. Leino Hassinen oli kirkollinen vaikuttaja, Kotimaa-lehden päätoimittaja ja muun muassa Otaniemen korkeakoulupappi vuodesta 1959 lähtien. Siellä Taneli Hassinenkin syntyi viisilapsisen perheen kuopukseksi.

Myös äidin, Hellin Hassisen, omassa Hukka-suvussa on pappeja.

”Perheemme ystävät olivat pääasiassa kirkollisista piireistä. Kotimme oli hyvin ihmisorientoitunut, ja arvopohja oli kristillinen. Sellaisen perinnön minä sain, vaikka neljäntenä poikana saatoinkin kulkea omia polkuja ja ajatella itse”, Hassinen sanoo.

Tätä kuvaa se, että Hassinen kuului perheineen 20 vuotta vapaakirkkoon ennen kuin he liittyivät takaisin luterilaiseen kirkkoon 2020. Hassinen pitää rikkautena eri näkemysten ymmärtämistä.

Hänen omat urahaaveensa nuoruudessa eivät liittyneet kirkkoon – tai mihinkään muuhunkaan. Hassista ei kiinnostanut opiskelu tai tutkinto.

”Kammosin ajatusta kapeasta urasta. Minulla oli monia kiinnostuksen kohteita.”

Tällaisia olivat viestintä, media ja ilmailu.

1980-LUVULLA Hassinen aloitti viestintäalan yrittäjänä, mutta vielä silloin se ei kantanut. Oli mietittävä jotain muuta. Niinpä 1987 hän aloitti Finnairilla rahtivarastomiehenä.

Tarkoitus oli ”vain vähän katsella”, mutta se venähti, koska yksi kiinnostava asia johti toiseen.

1990-luvun Hassinen koulutti Finnairin ulkomailla asuvaa henkilöstöä, 650 ihmistä melkein 30 maassa. Tauoton reissaaminen ja pyöreät päivät uuvuttivat.

”Työ oli koukuttavaa, ja vauhtisokeus iski. Lääkäri sanoi, ettei näin voi jatkaa. Seurasi kolmen kuukauden varikkokäynti. Työnarkomania rinnastuu muihin addiktioihin, eikä sitä näe, kun tunne työstä on niin palkitseva.”

2000-luvun alusta Hassinen päätyi vastaamaan Finnairin talousviestinnästä ja sijoittajasuhteista.

”Jos joku olisi ennustanut sen 90-luvulla, olisin pyytänyt tarkistamaan lääkkeet. En ikinä kuvitellut, että minusta tulee tämän alan asiantuntija Suomessa. Mutta tartuin mahdollisuuteen.”

Mukaan mahtuivat myös pitkät ja vaikeat työtaistelut, lakot ja niiden käsittely julkisuudessa.

Myöhemmin Hassinen oli rakennuskonserni SRV:n viestintä- ja markkinointijohtaja ja toimi viestintäjohtajana varainhoitoyhtiö Taalerissa.

KESKI-IKÄISENÄ Hassinen halusi laventaa mahdollisuuksiaan. Hän luki avoimessa yliopistossa sosiaalipsykologiaa ja viestintää, kunnes haki tiedekuntaan.

”Vaimo kysyi, olenko sama mies, joka nuorena julisti, ettei tarvitse tutkintoa. Sanoin kyllä. Tein 40 vuoden työuran ilman koulutusta, mutta nyt näytän, että maisteriohjelmakin onnistuu.”

Hassinen valmistui valtiotieteiden maisteriksi 2018 ja teologian maisteriksi 2020. Pappisvihkimyksen jälkeen hän oli kahdeksan kuukautta Munkkiniemen seurakunnan pastorina.

Hassisen työpöydällä on kaksi omakuvaa. Toinen on otettu vihkimyksen jälkeen, ja toisessa hän on alle 10-vuotiaana isänsä isossa papin paidassa, paimensauva kädessä ja Kirkkokäsikirja kainalossa.

”Näissä kuvissa on henkilöhistoriallinen ulottuvuus ja kehityskaari”, Hassinen sanoo ja nauraa.

HASSINEN kertoo parhaaksi puolekseen sen, että hän osaa auttaa ihmisiä eteenpäin.

”Pystyn tekemään ihmisten ja yhteisöjen kanssa näkyväksi myönteisen kehityssuunnan ja osaan vahvistaa pystyvyyden tunnetta.”

Kriisiviestinnän konsulttina taitoa tarvitaan. Juuri silloin, kun hätääntynyt toimitusjohtaja soittaa ja sanoo, ettei ole koskaan ollut niin pahassa tilanteessa.

”Voin sanoa, että minä olen, ja tästä mennään yhdessä läpi minun vatsahapoilla.”