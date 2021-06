Viikon suosituksissa Taidehallin Tony Vaccaro -näyttely omat musiikit korvissa sekä kesän jälkeen koittava teatterisyksy.

Ei ollut koskaan tullut mieleen, että taidenäyttelyyn voisi mennä kuulokkeet päässä, korvat musiikissa. En tiedä miksei, aina ei kaikki tule heti.

Sitten kuulin minulle ihan uuden kappaleen, The Divine Comedy -yhtyeen kappaleen A Lady of a Certain Age, ja mieleen nousi Tony Vaccaron valokuvanäyttely, joka avautui vastikään Taidehallissa.

En tiedä miksi nousi, elämä nyt on sellaista.

Ajatuksesta toimeen. Varasin ajan näyttelyyn, panin maskin päähän, luurit korville, puhelimesta musiikin soimaan Spotifyn radiotoiminnolla A Lady of a Certain Agesta alkaen.

Toisessa maailmansodassa kuvaamisen aloittaneesta amerikkalaisesta Tony Vaccarosta (s.1922) tuli sodan jälkeen Yhdysvalloissa menestyksekäs muoti- ja julkkiskuvaaja. Taidehallissa on nyt nähtävillä hänen kuviaan ensimmäistä kertaa Suomessa: sotakuvia, sodan jälkeen Euroopassa otettuja kuvia, julkkiskuvia, muotikuvia, Marimekko-kuvia.

Musiikki korvissani kiersin saleja. Ja sehän oli täydellistä. Vaccaron glamourmuotikuvat Venetsiasta ja New Yorkista, tuossa Sophia Loren ja kas, Eartha Kitt Givenchyn mekossa vähän sen jälkeen kun Neil Hannon on laulanut: ”From London to New York, Cap Ferrat to Capri, in perfume by Chanel and clothes by Givenchy”.

Seuraavassa salissa seinältä katsoo ensin John F. Kennedy ja sitten Leonard Cohen. Biisi on vaihtunut Eelsin That Look You Give That Guy:hin: ”I wanna see, looking right at me”.

Huomaan kuvataidekriitikko Harri Mäcklinin olleen oikeassa kirjoittaessaan, että Vaccarolla oli taito tallentaa kuvattavan läsnäolo ilman poseerauksia. Työnnän maskilla peitetyt kasvoni lähelle Cohenia, hänen silmänsä katsovat suoraan minuun eikä kukaan näe että hymyilen takaisin.

Testini: menestys. Ja huomio, en missään tapauksessa tyrkytä musiikkivalintojani, nämä ovat makukysymyksiä, mutta sen sanon, että jos menen uudestaan, kokeilen aloittaa France Gallin Attends ou va t’en -kappaleesta vuodelta 1965.

Elämä on ihanaa, se on Tony Vaccaron näyttelyn nimi, ja totta myös.

Tony Vaccaro: Elämä on ihanaa Taidehallissa 8. elokuuta saakka.

Teatteriin, teatteriin!

Kesä on pitkä, mutta syksy tulee kuten ennenkin, joten: teatteriin, teatteriin! Minulla on jo liput Timo Tuomisen Brel-iltaan KokoTeatterissa ja Dosentteihin Kansallisteatterissa ja Helsingin kaupunginteatterin Tatuun ja Patuun. Lisäksi aion nähdä ainakin Norminäytelmän Kokossa, Runarin ja Kyllikin Komissa, Minä, askartelijan Q-teatterissa, Jumalan sanan Ryhmäteatterissa ja Sokean pisteen ja Tunnit, viikot, kuukaudet ja, ja ja.

Moni syksyn näytöksistä näyttää nyt loppuunmyytyä, mutta toivotaan, että koronatilanne ja rajoitukset hellittävät niin, että teattereiden on mahdollista vapauttaa lisää paikkoja myyntiin.

Teatterisyksy syksyllä.

Eniten Helmet-varauksia 9.–16.6. 2021

Kaunokirjallisuus

1. Richard Osman: Torstain murhakerho

2. Nina Lykke: Kohonnut riski

3. Pascal Engman: Rottakuningas

4. Nina Lykke: Ei, ei ja vielä kerran ei

5. Saara Cantell: Kaikki tuoksuu lumelta

Tietokirjallisuus

1. Irene Vallejo: Papyrus: Kirjan katkeamaton tarina

2. Nelli Kenttä ja Katri Norrlin: Vitun ruma

3. Virpi Salmi: Olisin mieluummin raptähti ja muita naisajatuksia taiteen maailmasta

4. Luke Harding: Venäjän vakoojaverkosto

5. Jukka-Pekka Pietiäinen: Ulkoministerin kujanjuoksu: Rudolf Holsti ja skandaali Genevessä