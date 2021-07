Pekka Strengistä on jälkikäteen tullut aikansa kuva ja taiteellinen ideaali sekä idylli monille, todistaa uutuuskirja.

Runot

Petra Streng, Tiina Kokkoniemi: Pekka Strengin sanat ja sanojen jäljet. Basam Books. 103 s.

Missä viipyy Pekka Streng -elämäkerta? Ajatus tulee mieleen, kun on lukenut hänen lyriikkansa ja kollegoiden todistukset tästä sympaattisesta kirjasta.

Julkisuutta vältellyt, vain 26-vuotiaana syöpään kuollut Streng (1948–75) jätti suuren jäljen suomalaiseen kulttuuriin, vaikka hänen elinaikanaan valitettavan harva edes huomasi taiteilijan olemassaoloa.

Siksi tuntuu tavallaan oudolta kirjaan haastatellun J. Karjalaisen kuvaus Strengistä ”aikansa soundtrackinä”.

Magneettimiehen kuolema (1970) ja Kesämaa (1972) huippumuusikoineen ja täyteläisine sovituksineen kyllä kuulostavat vahvasti ajaltaan. Niissä on myös Summerhill-eetoksen mukaista avointa hippihenkeä, jonka jokainen seuraava sukupolvi on voinut heppoisin perustein tuomita naiiviksi.

Silti tuntuu, että enemmän kuin aikansa soundtrack, levyt ovat meidän kuulijoiden hellimä kuva ajastaan. Kuka muu voisi kirjoittaa näin ja selvitä vuosikymmenet kuivin jaloin: ”Katselen peltoa lainehtivaa/ Oi Beatnik, Oi Mao, Oi Äiti Maa!”

Strengin intonaatio muistuttaa muinaista radion sadunlukijaa, jonka matkiminen tuottaa takuulla vaikeuksia taitavallekin näyttelijälle. Ja vaikka jokainen yksityiskohta on viehättävän patinoitunut, taide puhuu edelleen kuulijalleen välittömästi.

Strengin puutarhaa varjosti kuolema, ja katoamisen varjon alla laulettu elämän ylistys on erityisen voimakasta ja vetoavaa.

Siksi onkin sääli, että taiteilijan vähiä sanoituksia ei ole kirjaan saatu painettua aivan oikein. Puutarhassa-kappaleen ”vaalenneita luita” tilalla lukee ”vaalenneita puita”, mikä vesittää kuolema-teeman harvinaisen tehokkaasti.

Karjalaisen lisäksi Petra Streng (muuten Pekan pojan Joonia Strengin vaimo) ja Tiina Kokkoniemi ovat haastatelleet esimerkiksi superfani Juha Hurmetta sekä muusikko Emma Salokoskea, joka on levyttänyt Strengin tuotannosta useampia lauluja. Kiintoisinta on monipuolinen katsaus Strengin sukuun, jossa omalaatuinen taiteilija on ollut kaikkea muuta kuin musta lammas.

Osoittautuukin, että suku on monin tavoin nostanut Strengiä esiin ja pitänyt legendaa yllä. Salokosken pankkialalla työskennellyt isäkin tunnelmoi muusikkoserkkunsa Strengin parissa. Taiteilija Sonja Lehto, Pekan sisar, kertoo jaetusta surrealismi-innostuksesta ja taiteelliseen itseilmaisuun kannustaneesta lapsuudenkodin ilmapiiristä.

Hänen tyttärensä, runoilija Silene Lehto puolestaan ei ehtinyt tavata setäänsä, mutta kirjoittaa vaikuttuneensa samasta ympäristöstä kuin hänkin:

”Tuntuu niin kuin tuo isoisän puutarha olisi jollakin maagisella tavalla kasvattanut rönsyjään jokaiseen sukumme luovaan mieleen, joka on joskus sen vaikutuspiirissä ollut, niin kuin kantaisimme sitä henkisesti aina mukanamme.”

Penjami Lehdon runoesseeteos Puutarhassa on vähälle huomiolle jäänyt, suositeltava pieni kirja aiheesta.

Pekka Strengin sanat ja sanojen jäljet olisi kaivannut ronskimpaa toimittamista ja toistuvan terapiapuheen karsimista haastateltavien lausuntojen tieltä.

Tällaisenaan se jättää nälän suurempaa Streng-teosta varten. Sen ei olisi syytä loppua lauluntekijän kuolemaan.