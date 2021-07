Paljon hyvää arkkitehtuuria jää tyhjilleen, pahoittelee arkkitehti Mikko Summanen: ”Purkamista parempi ratkaisu on keksiä uusi käyttötarkoitus ja muunnella”

Mikko Summanen ehdottaa myös rakennusmateriaalipankin perustamista ja kierrätykseen kannustamista yhteiskunnan toimin.

”Paljon puhutaan kulutusvalinnoista ilmastotalkoissa. Rakentaminen on superkuluttamista. Meidän on esitettävä pitkän elinkaaren ratkaisuja ja materiaaleja, niin että talot ovat myös muutettavissa”, arkkitehti Mikko Summanen sanoo. Hänet kuvattiin keittiönsä ikkunassa Helsingin Kruununhaassa.

Mikko Summanen, Kimmo Lintula ja Niko Sirola olivat vastavalmistuneita arkkitehtejä, kun he voittivat Olympiastadionin katsomon kattamisesta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun. Siitä alkanut työ valmistui viime vuonna, siihen meni 17 vuotta. Työ paisui ajan myötä, ja korjauksiin pyydettiin mukaan NRT-arkkitehdit ja modernin korjaamisen asiantuntija Kari Raimoranta.

”Siitä tuli lentävä lähtö uralle. Arkkitehtuuri ei ole mitään hätäisen hommaa”, Mikko Summanen naureskelee.

Summanen, Lintula ja Sirola perustivat arkkitehtitoimiston nimeltä K2S, josta on tullut yksi ikäpolven menestyneimmistä suunnittelutoimistoista. Kampin kappeli, keväällä valmistunut Ylivieskan kirkko, kelluva Arctian pääkonttori ja Maunula-talo ovat heidän tunnettuja töitään.

Miten lappeenrantalaisen upseerin ja lastentarhanopettajan pojan mielenkiinto arkkitehtuuriin syttyi?

”Kyllä se lukioaikana selvisi. Kuvaamataidon opettajakin kannusti, mutta tärkein esimerkki oli enoni, arkkitehti, professori Markku Komonen”, Summanen kertoo.

Opiskeluajoista Summanen sanoo nyt, että merkittävin asia oli yhtiökumppaneiden löytyminen.

”Yhteinen löytöretkemme arkkitehtuuriin alkoi opiskeluaikoina ja jatkuu vielä.”

Kun Olympiastadion työllisti heti vastavalmistuneena, normaali harjoittelu kokeneempien toimistoissa jäi Summaselta vähiin. Tosin kyllä hän enonsa toimistossa välillä työskenteli, ja tärkeä oli myös vuoden työjakso Japanissa, Tokion teknillisessä korkeakoulussa sekä työ Pritzker-palkitun Toyo Iton toimistossa. Japaniakin piti opetella, ja vierailusta jäi suhteita, joista on seurannut puolin ja toisin luentovierailuja.

Olympiastadionin korjaus ja kattaminen sekä Paasitornin korjaus- ja lisärakentaminen ovat saaneet Summasen miettimään paljon rakennusten elinikää, kestävyyttä sekä olemassa olevan rakennuskannan korjaamista, säilyttämistä ja hyödyntämistä.

”Rakennuksen purkaminen on liian usein kestämätön ratkaisu”, hän painottaa.

”Paljon puhutaan kulutusvalinnoista ilmastotalkoissa. Rakentaminen on superkuluttamista. Meidän arkkitehtien pitää pystyä tarjoamaan hyviä ja kestäviä valintoja tilaajille.”

”Meidän on esitettävä pitkän elinkaaren ratkaisuja ja materiaaleja, niin että talot ovat myös muutettavissa.”

Materiaalien kierrätys, josta esimerkiksi Tanskassa on hyviä kokemuksia, on Suomessa tällä hetkellä todella vaikeaa. Yhtä K2S:n projektia varten etsittiin käytettyjä tiiliä, mutta ne olisivat tulleet monta kertaa uusia kalliimmiksi.

Summasen mielestä valtion ja kuntien pitäisi aktivoitua rakennusmateriaalien kierrätyksen organisoinnissa ja edistämisessä. Pitäisi olla taloudellisia kannustimia.

Lisäksi Summanen ehdottaa, että perustettaisiin rakennusmateriaalipankki. Sinne kerättäisiin kierrätettävää, käyttökelpoista materiaalia, kuten tiiliä, puuta ja metalleja, sekä rakennusosia, kuten betonielementtejä, ikkunoita ja ovia.

”Miksi kierrätys on rakentamisessa niin marginaalissa, vaikka sillä voitaisiin saavuttaa todella paljon? Onko rakennusteollisuutemme liian konservatiivista tällaiseen innovatiiviseen ajatteluun? Rakennusalan kierrätystä pitäisi tukea ja kannustaa samalla lailla kuin sähköautokehitystä”, Summanen pohtii.

”Koko rakentamisen kiertotalous pitäisi saada pian kunnolla vauhtiin. Nyt kaikki tapahtuu tuskastuttavan hitaasti aivan kuten puurakentamisen kehityskin.”

Ylivieskan kirkossa K2S-arkkitehdit yrittivät toteuttaa periaatteitaan. Siinä on massiivipuu- ja tiilirunko, siis perinnerakentamisen keinoja tuotuina tähän päivään.

”Ei riitä, että rakennetaan kierrätettävistä materiaaleista, niistä on pystyttävä tekemään yhtä laadukasta arkkitehtuuria kuin tehtäisiin uudesta materiaalista. Näin on tehty esimerkiksi JKMM:n Helsingin yliopiston Tiedekulmassa, jossa on säilytetty vanha betonirunko”, hän kiittää.

Summanen yhtiökumppaneineen jakaa professuurin Aalto-yliopistossa ja opettaa tulevia arkkitehtejä. Muuttuvat rakennukset -kurssilla opiskelijat ovat ideoineet uusia käyttötarkoituksia tyhjentyneille rakennuksille, esimerkiksi Viikin Gardenialle ja ehdottaneet useita vaihtoehtoja esimerkiksi uudelle Arkkitehtuurin ja designin museolle.

”Nyt jää tyhjilleen paljon hyvää arkkitehtuuria ja taloja, jotka eivät ole kovin vanhoja. Purkamista parempi ratkaisu on keksiä niille uusi käyttötarkoitus ja muunnella niitä sitä varten”, Summanen sanoo.

Summasella ja K2S:llä on työn alla Itäkeskuksen Stoan ja Puhokseen alueen suunnittelu ja Puotilan metroaseman alueen kehittäminen.

”Vanhan Puhoksen 60-luvun osat säilytetään, sehän on yksi hienoimpia aikansa ostoskeskuksia. Björn Krogiuksen Stoa, oman aikansa kulttuurikeskus, ansaitsee sen arkkitehtuuria kunnioittavan laajennuksen.”

Summanen sanoo haluavansa varjella alueen värikästä ja monikulttuurista, ruohonjuuritason toimeliaisuuden luonnetta.