Uutisointi korona­viruksesta toi Pulitzer-palkinnot The New York Timesille ja The Atlanticille

Erityismaininnan sai George Floydin pidätyksen kuvannut kansalainen.

The New York Times sai palkintonsa koronauutisoinnista, jossa paljastettiin, miten varallisuus ja ihonväri loivat epätasa-arvoa Yhdysvalloissa pandemian keskellä.

Koronaviruspandemian kattava uutisointi toi arvovaltaiset Pulitzer-palkinnot yhdysvaltalaislehdille The New York Timesille ja The Atlanticille.

The New York Times sai palkintonsa koronauutisoinnista, jossa paljastettiin, miten varallisuus ja ihonväri loivat epätasa-arvoa Yhdysvalloissa pandemian keskellä. The Atlantic -aikakauslehti palkittiin juttusarjasta, jossa muun muassa ennakoitiin koronaviruksen leviämistä.

Lisäksi muun muassa Minneapolisissa ilmestyvä Star Tribune -sanomalehti palkittiin George Floydin kuolemaan ja sen vaikutuksiin liittyvästä uutisoinnista. Floydin kuoleman seurauksena alkaneiden protestien uutiskuvista palkittiin Pulitzerilla uutistoimisto Associated Press (AP).

Erityismaininnan sai Darnella Frazier, joka kuvasi videon pidätystilanteesta, jossa Floyd sai surmansa poliisiväkivallan uhrina. Palkintoraadin mielestä video nostaa esille kansalaisten merkityksen journalistien työssä.

Pulitzer-palkinto on Yhdysvalloissa jaettava arvostettu palkinto, joka myönnetään journalistisista ja kirjallisista saavutuksista sekä sävelteoksista.