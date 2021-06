Uimakompleksi on julkistanut kesän täydeltä artisteja, kun monilla paikoilla keikkalistat ovat olleet vielä täynnä peruutuksia.

Allas Sea Poolin ohjelmapäällikkö Eero Jääskeläinen tapahtumapaikassa, josta on tullut ulkoilmakatsomon takia Helsingin näyttävin keikkalava.

Kun musiikkikeikat alkoivat pitkän tauon jälkeen, Allas Sea Poolin ohjelmapäällikkö Eero Jääskeläinen koki helpotusta.

”Hyvä ettei kyynel päässyt, kun ensimmäistä kertaa äänentoisto aukesi”, Jääskeläinen sanoo.

”On aivan kertakaikkisen ihanaa, että nyt se saa soida.”

Allas Sea Poolin ensimmäinen keikka järjestettiin 5. kesäkuuta. Silloin esiintyi räppäri Cledos.

”Kaipuu live-musiikin pariin on ollut ihan valtava. Sitä on joutunut keksimään itse itsensä uudelleen. Monilla on ollut varmasti isoja identiteettikriisejä, että ’kuka mä oon’.”

Kesällä useiden esiintymispaikkojen listat ovat täyttyneet peruutuksista, mutta Helsingin Kauppatorin kupeessa sijaitseva Allas Sea Pool on julkistanut kymmeniä keikkoja. Siellä esiintyvät ajan suosituimmat suomalaisartistit kuten Sanni, Vesala ja Erika Wikman.

Jääskeläinen on koonnut ohjelmatoimistojen tarjonnasta mahdollisimman tasapainoisen kokonaisuuden, jossa huomioidaan erilaisia yleisöjä.

Keikkapaikka ja ohjelmatoimisto ottavat keikoissa riskin siitä, herättääkö se tarpeeksi kiinnostusta. Koska lipputulot jaetaan, ohjelmatoimiston pitää uskoa tarjoamaansa artistiin.

Altaan tapauksessa riskejä aiheuttaa koronavirustilanteen lisäksi erityisesti sää.

Cledos avasi Allas Sea Poolin kesän 5. kesäkuuta.

Ulkotilojen ansiosta Allas Sea Pool on kuitenkin nyt Helsingin näyttävin keikkapaikka, ainakin alkukesän ajan.

Tilat antoivat järjestäjille uskoa, että heidän tapahtumansa voidaan toteuttaa. Tapahtumat järjestyivät hyvin myös viime kesänä, kun keikkoja pidettiin 500–800 hengelle.

Viime kesänä Allas Sea Pool kokeili pöytiin tarjoilua. Rauhalliset keikat saivat suosiota.

Tämän kesän keikoilla on toteutettu lohkomallia, jossa yleisö on eroteltu omiin 50 hengen ryhmiin.

Tiistaista lähtien Allas Sea Poolilla on käytössä hybridimalli, jossa osa paikoista on pöydissä ja osa alueesta on vapaata tilaa.

”On myös mahdollisuus jorata ja tanssia”, Allas Sea Poolin toimitusjohtaja Bodil Ståhl sanoo.

Lippuja kesän keikoille on tähän asti myyty 500 hengelle. Tiistaista lähtien Allas Sea Pool ottaa kerralla sisään tuhat kuulijaa. Normaali kapasiteetti on 2 500 henkeä.

Vaikka keikat ovat olleet pitkään tauolla, kaikki muusikot eivät ole halunneet lähteä vielä järjestämään esiintymisiä.

”Monet artistit eivät halua tehdä mitään ennen kuin se on 110-prosenttisesti turvallista, eikä kosketa mitkään rajoitukset”, Eero Jääskeläinen sanoo.

Jääskeläinen ymmärtää, että joitain esiintyjiä huolestuttaa, jos omalta keikalta lähtisi leviämään tartuntoja.

”Pidän sitä lähes mahdottomana näillä turvajärjestelyillä.”

Ilmassa on myös huoli, että jo julkaistu keikka pitäisi muuttuvien tilanteiden takia järjestää todella pienelle yleisölle.

Pitkän esitystauon jälkeen setit ja tuotannon sujuvuus pitää harjoitella uudelleen. Se on työlästä.

”Kaikki eivät halua tehdä keikkoja, jos niitä ei sitten saakaan toteutettua täydellä skaalalla.”

Nyt kun rajoituksia on purettu ja keikkoja alettu järjestää, ilmapiiri on kuitenkin helpottunut nopeasti. Jääskeläinen on alkanut saada empijöiltä kyselyjä syyskuusta. Jotain lisäyksiä onkin vielä luvassa.

Sijainti tekee Jääskeläisen mielestä Altaasta poikkeuksellisen, jopa eurooppalaisessa vertailussa. Harvan pääkaupungin paraatipaikalla on keikkapaikkaa.

Kompleksissa on myös allasosasto ja ravintoloita. Keikkoja siellä on järjestetty kesästä 2017, kun kylpylän päärakennus valmistui.

Eero Jääskeläinen tosin järjesti keikkoja jo Altaan pop up -versioon vuonna 2014, kauan ennen kuin nykyinen lava avattiin. Tämä on 28-vuotiaan Jääskeläisen ensimmäinen kesä paikan ohjelmapäällikkönä.

Hän on järjestänyt keikkoja jo 15-vuotiaasta asti ja nähnyt, kuinka musiikkiala on muuttunut ammattimaisemmaksi.

Tämä ilmiö on pandemia-aikana korostunut myös poliittisesti, kun tapahtuma-alan eri toimijat ovat alkaneet yhdessä vaatimaan reilua kohtelua rajoituksissa.

”Tämä on ihan oikea ammattikunta, joka pitää ottaa oikeasti vakavasti.”

Jesse Markin esiintyy Altaalla heinäkuussa.

Ohjelmapäällikkö Jääskeläinen odottaa erityisesti kehutun levyn julkaisseen Jesse Markinin esiintymistä heinäkuussa.

Oululais-helsinkiläinen yhtye Blind Channel pitää näillä näkymin ensimmäisen Euroviisujen jälkeisen oman keikkansa Altaalla elokuun puolivälissä.

Liput myytiin viisujen aikaan nopeasti loppuun. Allas järjestää poikkeuksellisesti myös alaikäisille lisäkeikan.

Jääskeläinen saa kokea elävän musiikin ilon pian taas myös muusikkona. Hän soittaa rumpuja The Holy -yhtyeessä, joka pääsee jatkamaan maailmanvalloitusta, saari kerrallaan.

Heillä on kolmen viikon päästä luvassa keikka Färsaarilla G!-festivaaleilla. Esiintyminen on näillä näkymin toteutumassa, kunhan bändin jäsenet saavat negatiiviset testitulokset ennen lentoa.

”En pistä vastaan.”

Mike Monroe Allas Sea Poolilla 12.6.