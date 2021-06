Behm vakuutti laulullaan, mutta tuulisessa kesäillassa tunnelma jäi vajaaksi.

Rita Behm on noussut puolentoista vuoden aikana yhdeksi Suomen suosituimmista pop-tähdistä.

Pop

Behm Allas Sea Poolilla 14. kesäkuuta

Viime viikolla pääkaupunkiseutu ”siirtyi leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen”. Byrokraattinen ilmaisu olisi ollut vielä jokin aika sitten täyttä siansaksaa.

Nyt monet suomalaiset osasivat jo tulkita, että tämä on hyvä uutinen. Kiihtymisvaihe on – yllättävää kyllä – parempi kuin leviämisvaihe.

Pääkaupunkiseudulla saa alkaa tiistaista lähtien järjestää ulkona tapahtumia, joissa ei tarvitse enää jakaa ihmisiä 50 hengen osioihin, kuten kesäkuun alkupuolen ajan on pitänyt.

Maanantaina 14. kesäkuuta Allas Sea Poolilla elettiin siis historiallista hetkeä. Tämä olisi toistaiseksi viimeinen kerta, kun osallistujat piti jakaa erivärisillä rannekkeilla 50 hengen istumapaikoilla varusteltuihin lohkoihin.

Toki koronapandemia on todistanut, että koskaan ei pidä sanoa koskaan, mutta juuri nyt Allas Sea Poolin värikoodattuun pöytään istuessa tuntui siltä, että tämä on yhden ajanjakson päätös.

Mikä olisikaan tähän sopivampi tilaisuus kuin Behm-artistinimellä tunnetun laulajan keikka?

Behm on Suomen tämän hetken ykkösartisti. Takana on hurja vuosi. Debyyttisingle Hei rakas on yksi viime vuosien isoimmista hiteistä, esikoislevy Draaman kaari viehättää vuoden 2020 myydyin albumi, ja Emma-gaalassa Behm voitti kaikki palkinnot, joissa oli ehdolla.

Laulaja itse tuntui olevan innoissaan päästessään jälleen esiintymään oikean yleisön eteen. Viimeksi tällainen tilaisuus oli ollut marraskuussa, tuolloin loppuunmyydyn 90 hengen yleisön edessä.

Tämä kuvastaa hyvin sitä, että Behm on ollut korona-ajan tähtimuusikko. Valtaisasta listasuosiosta huolimatta hänellä on toistaiseksi kokonaan kokematta, miltä tuntuu esiintyä normaaleilla tuhansien ihmisten täyttämillä keikoilla tai massiivisilla festareilla – puhumattakaan areena- tai stadionkonserteista.

Ylipäänsä Behmille on kertynyt live-esiintymisistä suorastaan hämmentävän vähän kokemusta verrattuna siihen, miten paljon hänen musiikkiaan suomalaiset ovat kuunnelleet. Asetelma on ainutlaatuinen, hyvin kiinnostava.

Allas Sea Poolilla istuttiin maanantaina vielä tarkkaan määritellyillä paikoilla.

Rajoitusten lisäksi olosuhteet eivät muutenkaan olleet muusikon puolella paluukeikalla. Kesäisen päivän aurinko meni pilveen juuri ennen esiintymisen alkua. Yleisössä kaiveltiin lisävaatetusta päälle ja hytistiin kylmästä. Tuuli puhalsi kovaa.

Kun laulaja asteli lavalle pukeutuneena jo tavaramerkikseen muodostuneeseen, hattua myöten kokomustaan asuun, ei mitään näistä asioista hetkellisesti muistanut ajatella. Yleisön edessä seistessä ja laulaessa Behm näytti nykypäivän pop-tähdeltä.

Esiintymisessä oli varmuutta. Behm näytti yleisön edessä ihailtavan luontevalta. Korona-ajan turvaväleillä tiukasti penkeillään kylmissään istuvan yleisön käsittely ei ole taatusti helppo tehtävä koneellekaan artistille, mutta Behm hoiti homman hämmentävän hyvin.

Ensimmäinen syy onnistumiseen oli tietenkin Behmin upea laulu. Levyn avauskappale Päästä varpaisiin ei ole albumilla jäänyt mieleen erityisen voimakkaana kappaleena, mutta keikan avauksena se toimii erinomaisesti juuri Behmin herkän laulun ansiosta.

Sen sijaan jo viime syksyn Tavastia-keikoilla kuullut taustanauhoilta tulleet jouset eivät parantaneet kokonaisuutta, ennemminkin päinvastoin. Sama ongelma oli keikan aikana myös parin muun kappaleen kohdalla.

Jos taustanauhat jätetään huomiotta, 50 minuutin keikka oli muuten musiikillisesti onnistunut kokonaisuus. Behmin kappaleet ovat sekä sävellyksiltään että sanoituksiltaan erittäin hyvää pop-musiikkia. Teksteissä on monia oivalluksia, eivätkä ihmissuhteista aiheensa ammentavat tekstit tunnu banaaleilta tai kiusallisilta. Suomessa harva on viime vuosina onnistunut tekemään vastaavanlaisia biisejä.

Lavalla Behmissä on oikeanlaista karismaa. Kun hän puhuu hieman kiusaantuneen oloisena yleisölle, miten ihanaa on olla keikalla, on katsojana automaattisesti hänen puolellaan. Kun joku eturivistä huutaa tulleensa paikalle Behmin takia, vastauskin syntyy hetkessä.

”Ois toki vähän outoa, jos et olisi täällä mua varten. Mutta tämä on hyvä sattuma, koska mäkin olen täällä teitä varten.”

Behmin tavaramerkiksi on muodostunut kokomustaan asuun pukeutuminen.

Rakenteeltaan Behmin keikka nojasi edelleen tiukasti debyyttialbumiin, joka käytiin läpi alusta loppuun – höystettynä kahdella välinumerolla. Behm esitti keikalla ensimmäistä kertaa yleisön edessä Cledoksen kanssa tehdyn Life (Sun luo) -kappaleen. Sen lisäksi kuultiin Pikku G:n comeback-kappaleeksi päätyneen Solmussa-biisin täyspitkä laulettu versio. Jälkimmäinen oli selvä huippuhetki keikalla.

Vastaavia keikkoja nähdään todennäköisesti Behmiltä vielä pitkään. Toinen albumi on teossa, ja uutta materiaalia laulaja lupasi ensi vuodelle.

Toivoa sopii, että tulevilla keikoilla rajoituksista päästään, koska se parantanee myös keikkojen tunnelmaa. Vaikka Behmin musiikki ei ole sellaista, että se innoittaisi moshpittiin tai edes valtavaan joraukseen, tuulisessa kesäillassa paikallaan istuminen latisti tunnelmaa silti pahasti. Keikan päättänyt Hei rakas oli tietenkin erinomainen esitys, mutta loppuhuipennuksen fiilis jäi silti vajaaksi.

Keikka-arviota varten istumapaikaksi oli määrätty aivan Altaan takaosa, josta lavalle joutui tiirailemaan osittain puun takaa. Samaan paikkaan myös yleisön aplodit kuulostivat hieman vaimeilta. Keikan jälkeen katsojat vaikuttivat tyytyväisiltä, mutta näillä rajoituksilla kunnon konserttitunnelman aikaansaaminen on liki mahdotonta.