Kun kasvoi 1990-luvun Kangasalla, koko kansan rakastama Kummeli oli erottamaton osa elämää. Sarja paljastaa edelleen, että Espoo on Suomen huumorintajuttomin paikka, toimittaja Tero Kartastenpää kirjoittaa.

Heikki Hela opetti meitä hyppäämään pukilla. Timo Kahilainen veti musiikin tunteja.

Kun kasvoin Kangasalla 1990-luvun alussa, Kummeli oli erottamaton osa elämää. Koulumme sijais­opettajista tuli television tärkeimmät hahmot.

Kahilainen, Hela ja Heikki Silvennoinen ottivat harjuisen kunnan sketsilavasteekseen. Kävin kaikki kesät uimassa Ladojen kokoontumisajopaikalla. Musa Cornerissa kolaroitiin sen viraston seinään, jossa olin tet-harjoittelussa.

17. kesäkuuta julkaistavassa Ylen audiodokumenttisarjassa Kummeli elää! Kahilainen muistuttaa, etteivät tekijät ole kotoisin Tampereelta vaan nimenomaan Kangasalta.

Sillä on merkitystä, jos haluaa ymmärtää, miksi kotikutoisesta sketsisarjasta tuli niin iso ilmiö, että sitä juhlistetaan erityisohjelmilla 30 vuoden jälkeenkin.

Kangasala on Tampereen Espoo. Keskustaton ja kartanoistaan ylpeä hyvinvoivien ihmisten sijoituspaikka, joka kukoistaa, koska on iilimatona oikean kaupungin kyljessä. Paikka on vähän ylimielinen, tosikkomainen mutta samalla mitätön. Sellaisen asetelman näyttäminen on hauskaa.

Kummelikin huojuu jatkuvasti kaupungin ja maaseudun välillä. Sketseissä kuvataan duunariarkea ja metsäläiselämää, mutta tehdään myös osuvaa pilkkaa kulttuuriaiheista.

Sarjassa näkyvä kaupunkilaisuus on hyvin erilaista kuin helsinkiläisyys. Kaikkeen olemiseen liittyy jopa väkinäinen rentous. Hienostelijoiden ja auktoriteettien halveeraaminen on Kummelin bensiiniä.

Kummeli on myös erottava tekijä, edelleen.

Helsinkiin asetuttuani sarja on auttanut havaitsemaan, että Espoo on Suomen huumorintajuttomin kunta. Kun juhlatuulella haluaa katsoa vähän Kummelia, ainoat vastahakoiset tulevat Espoosta.

Jos katsoja kysyy kesken Suklaamonnin, mikä tässä on hauskaa, tunnelma on pilalla. Ehkä espoolaiset ovat omakotitaloalueisiinsa ja sisustuskrääsäänsä eksyneinä unohtaneet, miten naurettavia me kaikki olemme.

Turvallisinta on laittaa Julmahuvi pyörimään.

Niille, jotka jotain jostain ymmärtävät, eli Kummelit puhkikuluttaneille, suosittelen Silvennoisen ja Olli Keskisen parikymmentä vuotta sitten tehtyä paluuprojektia Mankeli.

Majaniemi-sketsit kuvaavat edelleen viiltävästi bisnesmaailman tyhjää puhetta prosesseista ja emootioista.

Luultavasti moni vanha tuttuni Kangasalta puhuu sujuvammin tuota konsulttikieltä kuin Matti Näsän nääs-tamperetta.