Toimittaja on nostanut vuosien varrella ohjelmissaan esiin myös muotoilua, museoita ja kirjastoja.

Syntymäpäivinään Minna Joenniemi kutsuu ystävänsä Linnanmäen Vuoristoradalle. "Se on minua 20 vuotta vanhempi, mutta ihailtavan tyylikäs, yksi kauneimpia puurakenteita Helsingissä."

Arkkitehtuurimuseossa avautuu syyskuussa näyttely Toivoa puusta. Se käsittelee puuarkkitehtuurin tarjoamia tulevaisuudennäkymiä mutta valaisee myös lajin historiaa. Näyttely on nyt päällimmäisenä kuraattori Minna Joenniemen ajatuksissa.

”Betonin hiilijalanjälki on raskas, ja sille etsitään vaihtoehtoja esimerkiksi puusta. Rakentamisen kulttuuria ei ole helppo muuttaa, mutta se on myllerryksessä. On hienoa päästä katsomaan, kuinka arkkitehtien ajattelu muuttuu”, Joenniemi sanoo.

Euroopan kasvihuonepäästöistä yllättävän iso osa tulee rakennuskannasta, sen rakentamisesta, käytöstä ja purkamisesta, Joenniemi kertoo. Ilmastonmuutoksen kannalta on siis tärkeää, mistä talot rakennetaan – ja miten.

Joenniemi painottaa, että pitäisi rakentaa kestävää eikä sellaista, joka pitää purkaa vaivaisten 50 vuoden päästä.

Tällä hetkellä Helsingissä keskustellaan Elielinaukion, Eteläsataman ja Hietalahdenrannan rakennushankkeiden vaikutuksista kaupunkikuvaan. Niissäkin Joenniemeä kiinnostaa myös rakentamisen laatu ja ympäristöystävällisyys.

Hän kääntää katseen puiseen Pikku-Finlandiaan, joka nousee Töölönlahden rannalle Finlandia-talon marmoripintojen remontin väistötilaksi. Se avautuu tammikuussa 2022.

”Minua kiinnostaa, tuleeko siitä onnistunut esimerkki uudenlaisesta kierrätettävästä, purettavasta ja uudelleen koottavasta rakennuksesta. Näyttelyä tehdessä silmät ovat avautuneet sille, miten olennaista on kehittää rakentamisessa esimerkiksi kiertotaloutta.”

Näyttelystä Joenniemi lupaa moniaistillista ja -taiteellista kokemusta. Pudasjärven lapset ovat kuvanneet itse näyttelyyn uutta kouluaan, joka on rakennettu puusta – kuten puolet viime vuonna Suomessa rakennetuista kouluista.

Mukaan tulee rakkauskirjeitä puurakentamisen perinteelle ja lauluja puurakentamisen tulevaisuudesta. Ääneen pääsevät niin vanhojen talojen pelastajat kuin palkitut arkkitehdit ja alan opiskelijat.

Joenniemi kuratoi myös muun muassa Mäntän kuvataideviikot vuonna 2014, mutta paremmin hänet taidetaan tuntea kulttuuritoimittajana.

Hän on tehnyt Ylelle 20 vuotta ohjelmia, joissa hän on nostanut esiin varsinkin runoutta – ja arkkitehtuuria.

Tunnetuimpia Joenniemen ohjelmista on Runoraati, joka tehtiin Levyraadin mallin mukaan, mutta musiikkikappaleet korvattiin runoilla. Se pyöri kymmenen vuotta, 2002–2012. Raadin vakinaisena jäsenenä oli Levyraadin juontaja Jukka Virtanen.

”Bussipysäkillä moni tuli sanomaan, että ei tiedä mitään runoudesta, mutta kehui Runoraatia. Se oli ihanaa. Pyrin siihen, että kaikki voivat nauttia taiteesta. Oli luksusta tuoda ruutuun uutta runoutta, julkista taidetta ja arkkitehtuuria tai haastaa vaikka kuoroja runosotaan.”

Lastenlorut, onnittelukortit, räp- ja laululyriikka, suruadressit, Joenniemi luettelee tapoja, joilla runous on läsnä ihmisten elämässä. Myös esimerkiksi lavarunous voi Joenniemen mukaan hyvin, mutta kirjakauppojen runohyllyjen tilaa hän suree.

”Herkistyin arkkitehtuurille varhain”, Joenniemi kertoo. ”Minut on kastettu Raili ja Reima Pietilän Kalevan kirkossa. Yläasteen ja lukion välitunteja vietin Lars Sonckin suunnittelemassa Tampereen tuomiokirkossa.”

Kymmenosainen sarja Suojele minua (2011) sai alkunsa, kun Joenniemi huomasi, että ihmisillä on tunnesiteitä rakennuksiin, jotka jäävät yleensä virallisen huomion katveeseen. Katsojat saivat ehdottaa ohjelmaan suojelukohteita. Ehdotuksia tulvi satoja, mukaan mahtui 30.

Joenniemen kulttuurikiinnostus ulottuu laajalle. Kuvataide on hänen vanhimpia ja suurimpia intohimojaan, mutta sitä hän ei ole käsitellyt ohjelmissaan yhtä paljon kuin runoutta ja arkkitehtuuria.

Vuosina 1994–2000 hän maistoi myös pop-tähden kansainvälistä elämää. Hän lauloi Super-yhtyeessä, joka esitti brittipoppia. Se julkaisi kaksi levyä: ensimmäistä Melody Maker -lehti kehui, ja toinen käytiin tekemässä Lontoossa.

”Soitimme Cardigans-henkistä poppia. Olimme musiikkiviennin esihistoriaa ja levyjämme myytiin Japanissa asti. Minut keksittiin Smiths-karaokesta, kun lauloin Ask-biisin. Sen jälkeen en olekaan juuri laulanut karaokessa.”