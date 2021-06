Näistä kuntavaaleista ei tullut kulttuurivaaleja, vaikka monet tahot niin povasivat, toteaa kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tutkija Olli Jakonen.

”Koronakriisi on päällä ja kulttuurikenttä on viestinyt ahdingostaan jo pitkään, mutta missään nimessä en kutsuisi näitä kulttuurivaaleiksi”, Jakonen sanoo. ”En oikeastaan näe tilannetta, missä kulttuuri koskaan nousisi vaalien keskiöön.”

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKSin ennen vaaleja teettämän kyselyn mukaan kulttuuripalvelut kuuluivat kansalaisten mielestä kunnallisvaalien vähiten tärkeisiin kuntavaaliteemoihin.

”Vaikka kulttuuria pidetään tärkeänä, ei sitä juuri pidetä tärkeänä vaaliteemana”, Jakonen sanoo.

Kenties se on merkki siitä, että kuntalaiset ovat tyytyväisiä kuntansa kirjasto- ja kulttuuripalveluihin, eikä niissä nähdä erityistä kehittämisen tarvetta. Toisaalta kulttuuri- ja taidekysymykset eivät ole merkittäviä heille, jotka näitä palveluita eivät paljoa käytä.

Silti kunnilla on hyvin tärkeä rooli kulttuurielämän mahdollistajina, sanoo Cuporen tutkija Vappu Renko. Vaikka kulttuurialan ahdinko koronakriisin keskellä on valtakunnallinen ongelma, on kunnilla myös keinoja tilanteen helpottamiseksi esimerkiksi maksuhelpotuksilla ja tarjoamalla tiloja.

”Kunnilla on hyvin paljon valtaa kulttuuripolitiikassa. Vaikka lainsäädäntö antaa kunnille tehtäviä kulttuuriin liittyen, on niillä paljon vapauksia päättää itse, millaisia palveluja ja missä laajuudessa ne niitä järjestävät”, Renko sanoo.

Cuporen tutkija Olli Jakonen.

Kulttuurialan ahdingon lievittäminen oli filosofi ja kirjailija Tuomas Nevanlinnan pääteema vaaleissa. Vasemmistoliittoa edustava Nevanlinna valittiin Helsingin valtuustoon 815 äänellä.

”Läpimenosta päätellen se oli tärkeä teema”, Nevanlinna kommentoi.

Kulttuuriteemat olivat vahvasti läsnä Nevanlinnan omassa sosiaalisen median kuplassa, joten sen perusteella Nevanlinna voisi sanoa, että nämä olivat kulttuurivaalit. Nevanlinna kuitenkin epäilee, että kyse on enemmänkin algoritmien voimasta.

”Minun näkökulmastani kulttuuri oli yksi isoista kysymyksistä näissä vaaleissa, mutta en osaa sanoa, kokivatko muut asian samalla tavalla. Some on linssi, joka ei ole kaikille laisinkaan sama”, Nevanlinna sanoo.

Filosofi ja kirjailija Tuomas Nevanlinna valittiin Helsingin valtuustoon vasemmistoliiton listalta.

Nevanlinna puhuu yleisesti kulttuurialan pätkätyöläisten ja freelancereiden ahdingosta, mutta mitään konkreettisia esimerkkejä heidän hyväkseen tehtävästä työstä kuntatasolla hän ei halua vielä antaa.

”Lähden tästä näkökulmasta rakentamaan yhteistyössä sekä oman puolueen että muiden edustajaryhmien kanssa. Tulonmenetykset eivät itsekseen korjaannu vielä pitkään aikaan. Tilanne on akuutti vielä syksyllä kun uusi valtuusto aloittaa.”

Nevanlinnan mielestä Helsingin kulttuurielämän edellytykset eivät ainakaan näytä huonontuneen näiden vaalien seurauksena, vaikka dynamiikka valtuustossa muuttuukin.

”Kulttuurimyönteisiltä vihreiltä lähti vähän voimaa. Perussuomalaiset taas eivät ehkä ole profiloituneet suomalaisen kulttuurielämän puolustajina, mikä on jännittävä havainto kun kansallinen teema on kuitenkin heille tärkeä.”

Jakonen ja Renko tutkivat etukäteen eri puolueiden valtakunnallisia kuntavaaliohjelmia. Niiden perusteella vihreät ja vasemmistoliitto erottautuivat konkreettisia ehdotuksia sisältävillä erillisillä kulttuuriohjelmilla.

Sen sijaan esimerkiksi perussuomalaisten ohjelmassa kulttuuri- ja taidepolitiikasta ei tehty juuri minkäänlaisia linjauksia.

Kuitenkin esimerkiksi kirjastot ovat tärkeitä kaikille puolueille ja niiden kannattajille.

Mitään radikaalia muutosta kuntien kulttuuripolitiikkaan tutkijat eivät näiden vaalien perusteella ennusta.

”Ohjelmien tasolla mitään uusia avauksia ei sinänsä ole odotettavissa”, Renko toteaa.

Kuitenkaan puolueohjelmien perusteella ei voi ennustaa, mitä yksittäisissä kunnissa tapahtuu. Kussakin kunnassa on oma kulttuuriperintönsä, jolloin eri asiat nousevat tärkeiksi eri puolilla. Puolueet muodostavat kunnissa omia liittoutumiaan, eikä puolueohjelmien lupausten toteutumisesta ole takeita.

”Vaalit ovat vaalit, mutta mitä tapahtuu vaalien jälkeen, on eri asia”, Renko sanoo.

Cuporen tutkija Vappu Renko.

Julkisen talouden ongelmat, resurssien väheneminen ja kuntien erilaistuminen tulevat vaikuttamaan kuntien kulttuurielämään tavalla tai toisella. Toisaalta kulttuurin merkitys kuntien toiminnassa voi jopa kasvaa tulevaisuudessa, kun vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy pois kunnilta, tutkijat pohtivat.

”Kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on paljon kansainvälistä tutkimusta. Kulttuuri olisikin tärkeää mieltää politiikan keskiöön”, Jakonen sanoo.

Minna Lindgren on oopperan ystävä. Hän on kirjoittanut libreton muun muassa Kansallisoopperan esittämään Covid fan tutte -teokseen.

Kirjailija ja toimittaja Minna Lindgren (vihr) ei usko vaalilupauksiin, vaan ne ovat hänen mukaansa populismia. Lindgren valittiin Helsingin kaupunginvaltuustoon 989 äänellä.

Lindgren korostaa, että kulttuuri tulee ottaa kokonaisvaltaisesti mukaan päätöksenteossa.

”Kulttuuri ei ole mikään erillinen saareke ja juhlapuheiden kiitosvaihe. Sen täytyy olla mukana kaikessa päätöksenteossa.”

Tällä Lindgren tarkoittaa sitä, että kulttuurialat tulee huomioida, kun keskustellaan esimerkiksi työllisyydestä, kasvatuksesta sekä sosiaali- ja terveyskysymyksistä. Terveyspalveluiden kohdalla kulttuuri tulee keskustelujen osaksi, kun pohditaan mielen hyvinvointia.

Kulttuuri tulee osaksi kasvatuskysymyksiä muun muassa Suomen mallin kohdalla. Lindgrenin mukaan Helsingin tulisi vahvasti sitoutua opetus- ja kulttuuriministeriön aloittamaan Suomen malli -kokeiluun. Mallissa jokaiselle peruskouluikäiselle pyritään takaamaan ilmainen harrastus. Se hyödyttää myös kulttuurialaa.

Lindgrenin mukaan Helsingissä kulttuurin tilanne on hyvä, sillä perusasiat ovat kunnossa. Tiloja ja instituutioita löytyy sekä vapaa kenttä saa eri tavoin tukea. Korona on kuitenkin vaikuttanut taidekenttään laajasti. Lindgrenin mukaan kaupunginvaltuuston pitää selvittä, voiko kaupungin tiloja antaa normaalia edullisemmin tai ilmaiseksi taiteilijoiden harjoittelu- ja esityskäyttöön, jotta kulttuurielämä saadaan käynnistymään koronaviruspandemian jälkeen.

Lisäksi Lindgrenin mukaan tulee tarkastella, voiko kaupunki järjestää freelancereille lisärahoitusta.

”Pitää alkaa miettiä, miten luodaan taiteilijoille uskoa siihen, että koronan jälkeen kulttuurin asema ei heikkene vaan se vahvistuu.”

Lindgren uskoo, että koronapandemia on vahvistanut poliittisessa mielessä kulttuurin asemaa.

”Kulttuuri on päässyt mukaan sinne, minne se kuuluukin. Kulttuuri nähdään myös työllistävänä ja taloudellisesti kannattavana panostuksena.”

Minja Koskela oli vasemmistoliiton ääniharava Helsingissä.

Kulttuurin puolestapuhujaksi vaalien alla profiloitui Helsingissä myös vasemmistoliiton ääniharava Minja Koskela, joka keräsi 5 600 äänen potin.

Koskela on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta sekä yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta.

Kulttuuriteemoista Koskela nostaa esiin taiteen prosenttiperiaatteen jatkamisen sekä Helsingin keskustan kehittämisen seikoiksi, joilla Helsingin kulttuurielämästä voidaan pitää huolta.

Prosenttiperiaatteessa julkisten rakennushankkeiden budjeteista varataan prosentin verran taiteeseen. Se tarkoittaa esimerkiksi muraalia rakennuksen seinässä tai taideteoksia ja patsaita rakennuksen sisällä.

Koskelan mukaan Helsingin keskustan kehittämisen ei tulisi mennä pelkästään kaupallisten tilojen ehdoilla. Tavoitteena on, että keskustassa on myös tiloja, joissa on mahdollista järjestää ja kokea monipuolisesti taidetta performanssista kuvataiteisiin.

”On puhuttu luksuslaukkujen ostamisesta ja siitä, pääseekö keskustaan autoilla. Ei Berliiniinkään varmaan kukaan luksuslaukkujen perässä matkusta, vaan kyllä ne elämykset tulee muualta.”

Fakta Kulttuurialan valitut Kulttuurialalla työskenteleviä valittiin eri puolella Suomea. Myös he pääsivät valtuustoihin: Jaakko Kuusisto (vihr), viulisti-säveltäjä-kapellimestari, Oulu

Sami ”Frank” Muttilainen (vas), kulttuurityöntekijä, Helsinki

Mikki Kauste (vihr), Egotrippi-yhtyeen laulaja, Espoo

Milad Dehghan (ps), Slim Mill -nimellä tunnettu räppäri-tubettaja, Vantaa

Petteri Ahomaa (kok), tv-tuottaja, Raasepori

Tatu Tyni (ps), taikuri, Raasepori

Maria Tyyster (kesk), vuoden 2014 tangokuningatar, Säkylä

Jukka Hallikainen (kok), vuoden 2008 tangokuningas, Miehikkälä

Lue lisää: Pandemian hoito on herättänyt kulttuuri­alalla kysymyksen, arvostaako valtio­valta lainkaan suomalaista kulttuuria – Nyt puolueet vastaavat

Lue lisää: Näin kulttuurivaikuttajat ja julkkikset menestyivät: muun muassa viulisti Jaakko Kuusisto ja tv:stä tuttu romukauppias Markus Kuotesaho nousivat valtuustoihin, Maria Nordin jäi ulos