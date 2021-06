Philharmonia Orchestra ja Salonen ovat kriitikkojen mukaan ”sensaatiomaisessa kunnossa”.

Esa-Pekka Salonen on saanut täydet viisi tähteä The Timesin ja The Guardianin kriitikoilta jäähyväiskonserteistaan lontoolaisen Philharmonia Orhestran ylikapellimestarina ja taiteellisena neuvonantajana.

Orkesteri pääsi pandemiarajoitusten helpottaessa yleisön eteen Lontoon Royal Festival Hallissa ensimmäistä kertaa neljääntoista kuukauteen ja tarjosi The Timesin pitkäaikaisen pääkriitikon Richard Morrisonin mukaan Salosen kauden päätökseksi yhden upeimmista ja intohimoisimmista tulkinnoista Jean Sibeliuksen seitsemännestä sinfoniasta mitä kriitikko on koskaan kuullut.

”Salonen kääntyi ottamaan vastaan aplodit, laittoi käden sydämelleen ja näytti olevan kyynelten partaalla”, Morrison kuvailee. Sitä ennen arviossa ylistetään myös Beethoven-, Liszt- ja Stravinsky-osuuksia.

The Guardianin kriitikko Fiona Maddocks kutsuu konserttia erinomaiseksi ja toteaa sekä orkesterin että Salosen olleen ”sensaatiomaisessa kunnossa”.

”Salosen lähtö samoin kuin Simon Rattlen, Vladimir Jurowskin ja Mirga Gražinytė-Tylan lähtö [merkittävien brittiorkesterien johdosta] on jotain, mistä Britannian musiikkielämän täytyy nyt selvitä”, kriitikko suree.

Jäähyväiskonserttien solisteina olivat tähtipianistit Yefim Bronfman ja Mitsuko Uchida. Toisen jäähyväiskonsertin ohjelmiston on ehtinyt arvioida yhtä ylistävästi The Timesin Neil Fisher ja klassisen musiikin Bachtrack-verkkosivusto viidellä tähdellä sekä The Arts Desk -sivusto.

Jäähyväiskonserttien videotallenteisiin on yhä ostettavissa katseluoikeus Philharmonian sivuilla tämän linkin takana.

Philharmonia Orchestra on maan perinteisiä kärkiorkestereita. Se tuli alkuvaiheissaan tunnetuksi ylikapellimestarinsa Otto Klempererin ja Herbert von Karajanin lukuisista konserteista ja klassikkoaseman saaneista levytyksistä.

Salonen teki 38 vuotta sitten kansainvälisen läpimurtonsa juuri tämän orkesterin kanssa johdettuaan lyhyellä varoitusajalla Gustav Mahlerin jättimäisen kolmannen sinfonian. Pian tämän jälkeen häntä pyydettiin Philharmonian päävierailijaksi ja varautumaan Los Angelesin filharmonikkojen seuraavaksi musiikilliseksi johtajaksi.

Los Angelesin menestyskautta seurasi 13 vuotta Philharmonian johdossa Lontoossa. Tätä Salosen kautta leimasivat esimerkiksi kunnianhimoiset teemafestivaalit, teknologisesti edistykselliset digitaaliset projektit Nick Caven ja Royal Shakespeare Companyn kaltaisten yhteistyökumppanien kanssa sekä jatkuva kansainvälinen kiertue-elämä.

Salonen on siirtynyt San Franciscon sinfoniaorkesterin musiikilliseksi johtajaksi ja avaa lähtötunnelmia Financial Timesin laajassa haastattelussa. Hänen mukaansa San Francisco aivan Piilaakson vieressä on oikea paikka klassisen musiikin ja edistyksellisten digitaalisten projektien yhdistämiselle.

Samalla Lontoon maine ”maailman ehkä suurimpana musiikillisena keskuksena” on Salosen mukaan Britannian EU-eron eli brexitin jälkeen vaarassa esimerkiksi siksi, että sinfoniaorkesterien kiertueet EU-maihin ovat huomattavasti vaikeammin järjestettävissä kuin ennen. Se taas tekee kärkiorkesterien nykyisen rahoitusmallin säilyttämisen todella vaikeaksi.

Itse klassinen musiikki voi Salosen mukaan erinomaisesti. ”Fantastisia muusikoita on enemmän kuin koskaan ennen, samoin kuin fantastisia säveltäjiä”, hän sanoo. Salonen arvioi myös tasa-arvon etenevän: pian kapellimestarinakin nähdään yhtä usein naisia ja miehiä.

Philharmonia pysyy suomalaisissa käsissä. Santtu-Matias Rouvalin kausi Salosen seuraajana alkaa tänä syksynä.

Lue lisää: Santtu-Matias Rouvalista Esa-Pekka Salosen seuraaja Lontoon huippuorkesteriin – manageri itkee, koska Rouvali haluaa jatkaa myös Tampereella

Kaikki halusivat Esa-Pekka Salosen, ja nyt hän paljastaa HS:lle seuraavan huippuorkesterinsa: ”San Francisco halusi minut sellaisena kuin olen, ja pyysin Pekka Kuusiston mukaan tiimiin”

Esa-Pekka Salonen jättää Philharmonia Orchestran Lontoossa 13 vuoden jälkeen – nouseeko ”hirviä nylkevä” Santtu-Matias Rouvali päävierailijasta ylikapellimestariksi?

Nick Cave ja Esa-Pekka Salonen yhteistyöhön – rock-legenda lausuu metsän ääniä Shakespeare-esityksessä, johon voi vaikuttaa omalta kotisohvalta

JVG:n virtuaalinen vappu inspiroi Esa-Pekka Salosen uusiutumaan – ”Puhun uudenlaisista kokonaistaideteoksista”

Karita Mattila ja Esa-Pekka Salonen yhdistävät voimansa paikoin loistavassa covid-hupailussa, jossa on myös toisteista turhapuroilua