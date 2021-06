Koronaepidemian vuoksi Netflixille päätynyt Mitchellin perhe ja koneiden kapina -animaatio kärsii omaperäisyyden ja sympaattisuuden puutteesta.

Mitchellin perhe ja koneiden kapina ★★

The Mitchells vs. The Machines, USA 2020

Netflix

Ongelmat saavat alkunsa, kun teknologiaguru Mark Bowman (äänenä Osku Ärilä) esittelee uuden, robottimuotoisen seuralaismallin ja viskaa syrjään vanhan matkapuhelimensa PAL-tekoälyineen (Sari Ann Stolt). PAL ei vajoa masennukseen vaan ryhtyy maailmanvalloitukseen.

Toisaalla Mitchellin perhe pahaa aavistamatta valmistelee pitkää automatkaa.

Teini-ikäinen Katie (Seera Alexander) on tehnyt hupivideoita Youtubeen ja niiden ansiosta tullut valituksi elokuvakouluun Kaliforniaan. Isä Rick (Markus Bäckman) ei ymmärrä lainkaan tyttärensä pyrkimyksiä tai edes internetiä, mikä tekee hänestä liiankin dorkan ja nuubin.

Äiti (Rinna Paatso) yrittää sovitella isän ja tyttären välejä, kun taas pikkuveli Aaron (Luca Elshout) on maanisen innostunut dinosauruksista.

Mitchellin perheen ylivoimaisesti sympaattisin jäsen on harittavakatseinen mopsi Mosse, johon liittyy elokuvan hauskin idea: roboteille on mahdoton pähkinä ratkaistavaksi, onko Mosse koira, possu, vai mahdollisesti leipä.

Mutta kaiken kaikkiaan hauskoja tai omaperäisiä ideoita on vähän. Esikoisohjaaja Mike Rianda on tehnyt käsikirjoittajatoverinsa Jeff Rowen kanssa elokuvan, joka muistuttaa lypsyrobotin työskentelyä: huumoria kehitellään rutiininomaisin liikkein, perhesuhteita parsiva draama perustuu kömpelöön toistoon ja maailmaa pelastavista ratkaisuista puuttuu luonnonmukainen luontevuus.

Ripaus persoonallisuutta animaatioon on saatu lisäämällä mukaan Katien videoita muistuttavia ”kynällä piirrettyjä” osia.

Mitchellin perhe ja koneiden kapina lukeutuu elokuviin, joiden levitys kärsi koronapandemiasta. Alkujaan ensi-illan piti olla vuonna 2020, mutta elokuvateattereiden sulkeuduttua Sony myi levitysoikeudet Netflixille. Ensiesitys suoratoistopalvelussa oli huhtikuussa 2021.

Englanninkielisessä versiossa Katien ääninäyttelijä on Broad City -sarjan Abbi Jacobson, Rick-isän Danny McBride, ja PAL:ina puhuu Oscar-voittaja Olivia Colman.