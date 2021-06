”Tanssi- ja laulukielto on päättynyt”, Ellinoora julisti Altaalla – komeasti jytissyt paatos siivitti yleisön juhlimaan vapautuneesti

Ellinooran syksyllä ilmestyvällä kolmannella albumilla on tuoreiden näyttöjen valossa potentiaali vankistaa laulajan asemaa entisestään.

Pop

Ellinoora Allas Sea Poolilla torstaina 17. kesäkuuta.

”Para-para-paradise! Para-para-paradise!”

Konsertin pohjiksi nauhalta kajahtanut Coldplay-hitti puki oivasti sanoiksi vajaan tuhannen ja silkkaa hymyä hehkuneen maskittoman kuulijan tunnelmat Allas Sea Poolilla torstai-iltana.

Fantastiseltahan tämä tuntuu. On liioiteltua verrata viime viikkoja sodan päättymiseen, mutta vapautuneessa kollektiivisessa tunnelmassa on jotain häkellyttävää, jopa historiallista.

Konsertin alkusoitoksi olisi sopinut hyvin myös J. Karjalaisen On kaikki niin kuin ennenkin: nopeasti hiipunut epidemia, kelien puolesta antelias alkukesä ja konserttitoiminnan alkaminen ovat saaneet kevään sulkuajan tuntumaan kaukaiselta pahalta unelta.

Tiistaista lähtien yleisö on saanut heilua Altaan konserteissa vapaasti ilman aiempia viidenkymmenen hengen turvakarsinoita.

”Tää on uskomaton näky. Kippis kaikille, kun ootte täällä tänään”, tyylilleen uskollisesti kukilla koristellulla lavalla vaaleanpunaisessa mekossa esiintynyt Ellinoora Leikas tervehti yleisöä.

Vaikka Ellinooran keikkailu on ollut muiden artistien tavoin pitkään tauolla, laulajan voi nostaa yhdeksi kevään näkyvimmistä kotimaisista pop-hahmoista.

Marraskuussa julkaistu Dinosauruksii on hallinnut radiolistaa kahdeksan viikkoa. Kappaleen voittokulku jatkuu yhä.

Kun Ellinooran uran isoimman lähdön ottanut kappale räjähtää soimaan konsertin mahtipontisena avauksena, nurmella istunut yleisö pomppaa juhlimaan ja valkoviinilasit nousevat kohti kesäillan taivasta.

Kappaleessa on juuri sellaista kaivattua jylhyyttä ja rivakampaa vetävyyttä, jota balladimaisista ja keskitempoisista kappaleista tunnetulta muusikolta on saanut toivoa.

Pianohouse-henkiseen riffiin nojaava Dinosauruksii kuulostaa silti vahvasti juuri Ellinooralta, joka on asemoitunut pop-kartalla Haloo Helsingin runollisen iskelmällisen suomipopin ja toisaalta Coldplayn heleästi junttaavan nostatuksen välimaastoon.

Haikean Meille käy hyvin -kesäkappaleen päälle kuultiin torstaina ensiesityksenä kolmaskin maistiainen syksyllä ilmestyvältä albumilta. Gröna Lund -nimisen rempseän laulun aikana Leikas vaikutti suorastaan riehaantuneen paluun aiheuttamasta innostuksesta ja hämmennyksestä. ”Ihan vitun hyvältä tuntuu!” laulaja parahti kuin tilanteen pakottomana.

Yleisöä oli pakkaantunut tiiviisti juhlimaan Allas Sea Poolille.

Esikoisalbumin hitit Elefantin paino ja Leijonakuningas ovat yhteislaulun perusteella isompia kappaleita kuin hienon mutta aavistuksen turvallisen edellislevyn poiminnat – poikkeuksena edelleen loistava Bäng bäng typerä sydän.

”Tanssi- ja laulukielto on päättynyt. Nyt mennään!” Leikas julisti ennen kappaleen kertosäettä.

Yhtye levitti sointinsa torstaina ihailtavan raamikkaaksi. Pateettisuus välittyi hienosti kappaleissa kuten Taideteos, Sinä 4ever ja Nuoruuden oodi.

Parin viime viikon aikana on ollut riemastuttava todistaa artistien paluukeikkoja. Jos joku on epäillyt tähtimuusikoita opportunistisiksi rahantekokoneiksi, rakkaus esiintymiseen ja musiikkiin on paistanut vaikuttavasti läpi.

”Ehkä me saadaan tästä vielä festarikesä”, useille isoille popfestivaaleille kiinnitetty Leikas esitti toiveen konsertin lopulla.

”Musiikki elää, te elätte, kaikki on hyvin.”