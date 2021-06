Shooting Stars -ohjelman raati piti Haarlan intuitiivisesta ja vilpittömästä suorituksesta Hytti nro 6:n pääroolissa.

Seidi Haarlalla on pääosa Juho Kuosmasen ohjaamassa draamaelokuvassa Hytti nro 6, joka kilpailee tänä vuonna Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjassa.

Suomalaisnäyttelijä Seidi Haarla palkitaan tänään läpimurtoa tekevänä elokuvatähtenä Shooting Stars -gaalassa Berliinissä.

European Film Promotion (EFP) nimeää vuosittain kymmenen urallaan kansainvälistä läpimurtoa tekevää nuorta näyttelijää eri puolilta Eurooppaa.

"Ideana on, että ohjelmaan valitaan nousussa olevia näyttelijöitä, joilla on kansainvälisesti kiinnostava elokuva tulossa. On saavutus päästä ohjelmaan”, kertoo Suomen elokuvasäätiön viestintäpäällikkö Reetta Hautamäki.

Suomen elokuvasäätiö on EFP:n jäsen ja tukee Shooting Stars -ohjelmaa.

Palkittava Seidi Haarla tunnetaan muun muassa tv-sarjoista Myrskyn jälkeen ja Hiljaisten palvelijat sekä elokuvasta Tottumiskysymys. Haarlalla on pääosa Juho Kuosmasen ohjaamassa draamaelokuvassa Hytti nro 6, joka kilpailee tänä vuonna Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjassa.

Shooting Stars -ohjelman raati piti Haarlan intuitiivisesta ja vilpittömästä suorituksesta Hytti nro 6:n pääroolissa.

EFP:n löytämät kymmenen näyttelijälahjakkuutta esitellään yleensä helmikuussa Berliinin elokuvajuhlien yhteydessä. Koska tapahtumaa ei voitu alkuvuodesta järjestää fyysisenä festivaalina, Shooting Stars -gaala siirrettiin Berlinalen kesäohjelmiston yhteyteen.

Shooting Stars -ohjelmaan valitut näyttelijät esitellään kansainväliselle elokuva-alalle ja he pääsevät muun muassa tapaamaan kansainvälisissä tuotannoissa työskenteleviä roolittajia.

"Toive on, että tämän ohjelman ansiosta he saavat enemmän kansainvälisiä työtilaisuuksia”, Hautamäki Suomen elokuvasäätiöltä kertoo.

Aiemmin Shooting Stars -tittelillä on palkittu esimerkiksi Laura Birn ja Emmi Parviainen.

