Tutkija Emilia Palonen pohti sunnuntaina HS:n vaalistudiossa, olisiko Yleisradion pitänyt julkaista uutisvoittonsa Anni Sinnemäestä vasta vaalien jälkeen.

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen pitää tutkija Emilia Palosen väläyttämää vaalikaranteenia uutisoinnissa vieraana ajatuksena.

Palonen esitti ajatuksen Helsingin Sanomien vaalistudiossa sunnuntai-iltana.

”Tiedonvälityksen kannalta on todella iso riski panna minkäänlaisia kieltoja. Siinä voisi oikeasti jäädä oleellista tietoa saamatta”, Hyvönen tähdentää.

Palosen ehdottama vaalikaranteeni uutisoinnissa ja puolueiden kampanjoinnissa koskisi vaalipäivää tai pidempää aikaa, esimerkiksi vaaliviikonloppua. Karanteeni yltäisi siihen hetkeen kun äänestysaika päättyy.

Hyvönen arvioi, että ehdotus ei nykytilanteessa toimisi.

”Vastuulliset mediat eivät ole ainoita teitä julkisuuteen. Jos ne eivät käsittele vaaliuutisia, embargon aikana jäisi lisää tilaa huhuille ja valheille.”

Yliopistontutkija Palonen väläytti sunnuntai-illan haastattelussa vaaliembargoa, koska Yleisradio oli julkistanut kaksi vuorokautta aiemmin perjantai-iltana uutisen Helsingin pormestariehdokkaaseen Anni Sinnemäkeen (vihr) kohdistuvasta esitutkinnasta ja rikosepäilystä vanhan kaavoituspäätöksen johdosta.

Ylen skuuppia eli uutisvoittoa siteerasivat pian laajalti myös muut mediat. Sinnemäki vahvisti HS:lle olevansa rikostutkinnan kohteena virkarikosasiassa ja kielsi syyllistyneensä virkavelvollisuuden rikkomiseen.

”Perjantai-iltana klo 9.30. tuli Ylen uutinen rikosepäilystä joka liittyisi virkarikosvirheeseen asiasta, joka tapahtui joskus viisi vuotta sitten ja jota on käsitelty muilta osin oikeudessa”, Palonen sanoi HS:n vaalistudiossa.

Tämän asian uutisoiminen näin lähellä vaaleja oli ”valinta”, Palonen arvioi.

”Se on saanut kollegoja ja minuakin ajattelemaan, pitäisikö Suomessa olla vaaliembargo. Että ei voitaisi puhua vaaleista ja vaaleihin liittyvistä asioista päivää tai paria ennen vaaleja tai vaalien aikaan. Monissa Euroopan maissa on tämmöinen systeemi. Itsekin kun tunnen esimerkiksi Unkaria tai Britanniaa, että kun aletaan äänestämään tai edellisenä päivänä puoliltaöin, ei saa puhua vaaleista.”

Yliopistontutkija Emilia Palonen.

Kysyttäessä Palonen muistuttaa nyt, että Unkarin vaaliembargo oli voimassa jo kauan ennen vapaata tiedonvälitystä tukahduttaneen pääministeri Viktor Orbánin Fidesz-puolueen valtaannousua.

Haluaisiko Palonen tiukempaa lainsäädäntöä asiasta Suomeen?

”Haluan tutkijana herättää keskustelua siitä, että tällaisia vaihtoehtoja on käytössä monissa maissa.”

Olisiko mainitsemanne Britannian yleisradioyhtiö BBC todella jättänyt uuden tiedon pormestariehdokkaaseen kohdistuvasta esitutkinnasta ja rikosepäilystä julkistamatta noin kaksi vuorokautta ennen vaalihuoneistojen sulkeutumista?

”Britanniassa vaaliembargo koskee vain äänestyspäivää.”

Olisiko Yleisradion pitänyt tutkijan mielestä jättää uutinen rikosepäilystä julkistamatta perjantai-iltana, kun toimitus oli saanut päätoimittajille riittäneet varmistukset julkaisulle?

”En sano näinkään. Ei se ole välttämättä ollut väärä teko. Ja kuten olen aikaisemminkin sanonut, vihreiden olisi tietysti kannattanut avata kaikki kaapit jo siinä vaiheessa kun pormestariehdokas päätettiin”, Palonen sanoo.

Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoiminnasta vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen kertoo, että päätös julkaisusta oli loppujen lopuksi helppo.

”Uutinen pyritään julkaisemaan heti, kun uusi, yhteiskunnallisesti merkittävä ja tarkistettu tieto on varmistettu. Julkaisun siirtämiseen on harvoin journalistisia perusteita. Tässä tapauksessa julkaisupäätöstä puntaroivat ainakin Yle Helsingin päällikkö, sisältöpäällikkö, uutispäätoimittaja ja vastaava päätoimittaja. Julkaisupäätös oli yksimielinen.”

Oleellista julkistamispäätöksessä on rikosepäilyn kohteen asema. Hyvää journalistista tapaa valvova Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että rikosepäilyvaiheen uutisoinnissa pitää aina olla hyvin varovainen. Nimen julkaisukynnys ylittyy helpoimmin, jos epäilty on poliittista, taloudellista tai hallinnollista valtaa käyttävä henkilö.

”Jos tieto esitutkinnasta on vahvistettu ja faktat muutenkin tarkistettu, uutinen tällaisesta henkilöstä on tietysti julkaistavissa ja pitääkin julkistaa. Journalistien ohjeiden mukaan ihmisillä on oikeus tietää mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Jos sellainen uutinen julkaistaan vasta vaalien jälkeen, sekin on vaalivaikuttamista”, Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen muistuttaa.

Hän korostaa puhuvansa yleisellä tasolla ottamatta kantaa mihinkään yksittäiseen tapaukseen.

Tutkijoista journalistiikan professoriksi Tampereen yliopistoon valittu apulaisprofessori Laura Ahva ei toivo lainsäädäntöön kiristyksiä.

Hän ei myöskään usko, että median lähtisi yhteisestä sopimuksesta rajoittamaan tiedonvälitystä vaaliviikonloppuna.

”Ennakkoäänestyksen merkitys on kasvanut, joten tällainen rajoitus ei senkään vuoksi toimisi”, Ahva arvioi.

