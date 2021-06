Lollapalooza-festivaaleille on jaossa 1200 lippua. Festivaaleille ei pääse ilman rokotusta tai negatiivista testitulosta.

Kuva Lollapalooza-festivaalilta vuodelta 2019, jolloin festivaali on viimeksi järjestetty.

Yhdysvaltalainen musiikkifestivaali Lollapalooza antaa ilmaisia lippuja vuoden 2021 tapahtumaansa. 1 200 lippua annetaan paikallisille, jotka ottavat kesäkuun lopussa rokotteen. Festivaali järjestetään heinä-elokuun vaihteessa Chicagossa.

Myös ne paikalliset, jotka ovat jo ottaneet rokotteen, voivat lunastaa itselleen lipun.

Viime vuonna festivaali jouduttiin perumaan koronavirustilanteen vuoksi. Nyt kyseessä on 30-juhlavuotistapahtuma.

”Meillä on ilo tehdä yhteistyötä kaupungin kanssa sekä tukea kaupunkia siinä, että rohkaistaan ihmisiä ottamaan rokote”, sanoo festivaalin tuottaja Charlie Walker.

Festivaalille pääsee ainoastaan, jos on rokotettu tai jos on antanut negatiivisen testituloksen.

Festivaalin yleisökapasiteettia ei ole rajoitettu, vaan festivaali on tarkoitus järjestää täydellä kapasiteetilla.

Kolmen päivän mittaisessa tapahtumassa esiintyy nimekkäitä artisteja, kuten Foo Fighters, Post Malone ja Miley Cyrus.

Yhdysvaltalaisia kannustetaan rokotteiden ottoon porkkanan lisäksi kepillä. Foo Fighters järjestää tämän viikon sunnuntaina keikan Madison Square Gardenilla New Yorkissa. Kyseessä on ensimmäinen täyden areenan keikka pitkiin aikoihin. Viimeksi vastaava keikka on voitu järjestää yli 450 päivää sitten.

Areenalle mahtuu lähes 21 000 konserttikävijää. Jokaisen paikan päälle tulevan on todistettava, että on saanut rokotteen. Jos piikkiä ei ole pistetty, ei konserttiin ole asiaa.

Amerikkalaisia on aiemminkin yritetty rohkaista rokotteiden ottamiseen eri tavoin. Heitä on houkuteltu rokotuksiin muun muassa ilmaisilla donitseilla ja viinalla.

Festivaalin ilmaislipuista ovat uutisoineet muun muassa Independent, NME, NBC.