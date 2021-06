Aki Rissasen odotetun soololevyn toinen soitin on Lauri Porran tilaama ainutlaatuinen omniwerk.

Albumi / Kosketinsoittimet

Aki Rissanen: Divided Horizon.

Edition Records. ★★★★★

Pianisti ja säveltäjä Aki Rissanen muisteli runsaan vuoden takaisessa syntymäpäivähaastattelussa, kuinka hän soitti Kuopion konservatorion viimeisessä tutkinnossa klassisten pianokappaleiden väliin omia improvisoituja sooloja. Ja kuulemma ensimmäisenä oppilaitoksen historiassa, kuin laadunvalvojia uhmaten.

”Raatilaiset keskustelivat pitkään, että hylätäänkö Rissanen kokonaan. Pääsin läpi, täysillä pisteillä.”

Rissasen uusin levy, ensi viikolla julkaistava Divided Horizon on tämän jo varhaisteininä alkaneen tyylien yhdistelyn järkeenkäypä jatke ainakin kahdella tasolla. Sekä samalla taiteellinen luovuusloikka – ja täysien pisteiden sooloalbumi. Lisäksi voi olettaa, että kukaan muu pianisti ei tule julkaisemaan tänä vuonna yhteissoinniltaan mitään tämän kaltaista.

Viime vuoden helmikuussa, 40-vuotispäivän alla‚ Rissasen lähitulevaisuus näytti toisenlaiselta. Hänen kolmannen ja kiitetyimmän triolevynsä Art in Motionin julkaisusta oli ehtinyt kulua vasta viitisen kuukautta ja festivaalikevään edistyessä hän pääsisi esittämään sen sävellyksiä jälleen muille maille. Ja tietysti olisi mukava löytää myöhemmin vähän aikaa sille suuritöiselle soololevylle, joka oli pyörinyt mielessä jo pitkään.

Sitten, vain kolme viikkoa syntymäpäiväjuhlien jälkeen, alkoivat koronarajoitukset. Keikat loppuivat kuin seinään, eikä paluusta vanhaan normaaliin ole varmuutta vieläkään.

Pakollisen pysähdyksen jälkeen Rissanen vetäytyi perheensä kanssa sukujuurille Savoon ja kertoo levyn saatesanoissa, että luonnonmaisemat vaikuttivat paljon Divided Horizonille päätyneisiin sävellyksiin.

Niin kai, koska hän niin nyt korostaa, mutta kappaleissa ei ole keskimäärin mitään leimallisen maisemallista ja kansallista tai edes savolaista mökkimaisemaa. Tai ehkä kyse on epävarmuuden seurannaisvaikutuksista, hiljentymisen pintaan nostamasta romanttisestakin herkistymisestä. Mielen tyyneydestä ja seesteisyydestä, jopa kirkastuneesta yksinkertaisuudesta.

Näin viestivät tyylillään ja verkkaisuudellaan varsinkin kokonaisuutta kehystävät kolmen ja puolen minuutin Vallons ja One Goes In Straightforward Ways. Ja miksi ei myös levyn pisin kappale My Finnish Heart, jossa suomalaisen sydämen sivuääni saattaa sykkiä viime helmikuussa kuolleelle pianisti-säveltäjä Chick Corealle ja hänen teokselleen My Spanish Heart.

Levyn nimeen tiivistetyn lähtökohdan – ”jaettu horisontti” – kannalta oleellisimpia ovat silti ne Rissasen sävellykset, joissa hän kuulokuvaa leventäen rinnastaa vanhaa ja uutta klassista, varsinkin minimalismia. Ja tietysti myös jazzia, joka on harjaannuttanut hänet improvisaatioon.

Siksi on vaikea sanoa, mitä musiikkia hän oikein nyt säveltää ja soittaa – jos kaipaa oman kokemisensa määrittelyksi tarkkoja koordinaatteja.

Monisyisyys ei ole toki uusi ominaisuus ja Rissasen uusissa sävellyksissä on samanlaisia piirteitä kuin hänen jazzalbumeillaan: hän kertaa, kierrättää ja kerrostaa pieniä melodisia aihiota, mutta juuttumatta paikoilleen.

Erityisen onnistuneita ovat tässä suhteessa loppupuolelle peräkkäin sijoitetut Bonfire Ballet, Great Expectations ja Deciphered, joista ensimmäisen leikillisyydelle on varsin luonteva selitys. Se on sävelletty Lontoossa esillä olleeseen suureen Muumi-näyttelyyn.

Mutta mikä on tuo flyygeliin pitkin matkaa sekoittuva toinen soitin, joka kuulostaa ajoittain vähän luutulta ja ajoittain vähän cembalolta, välillä erikoiselta elektroniselta härpäkkeeltä?

Se on basisti Lauri Porran tilaama ja omistama omniwerk eli Suomessa suunniteltu ja rakennettu kahden vanhan kosketinsoittimen yhdistelmä, jollaisia on maailmassa vain yksi kappale.

Englantilaisen Edition Recordsin julkaisema Divided Horizon ei ole Rissasen ensimmäisen sooloalbumi. Itse asiassa hän aloitti omien levyjen tekemisen juuri yksin albumilla La Lumière Noire (2007), mutta on pidätellyt silti heittäytymistä sooloesiintyjäksi.

Rissanen selitti runsas vuosi sitten, että empiminen on liittynyt osittain erottautumiseen vaikeuteen, oman soundin löytämiseen. Enää hänen ei tarvitse empiä: tässä se nyt on, ja osittain omniwerkin ansiosta.

Divided Horizon julkaistaan 25. kesäkuuta.

Kriitikon valinnat: Rytmin alkupisteestä räjähdykseen

Albumi / Ambient

Teddy Rok: Atonal Drums.

We Jazz. ★★★

Moneen tyyliin yltävä rumpali Teppo Mäkynen on käyttänyt omilla levyillään itsensä taka-alalle häivyttäviä taiteilijanimiä. Ja niin taas, mutta vuoden 2021 Teddy Rok ei ole sama, jonka yhtye nappasi rytmimusiikillisella miksauksella Jazz-Emman 2004. Nelikymmenminuuttinen Atonal Drums on sooloalbumi, jolla sähköpianoa, vibrafonia ja syntikkaa sekä rumpusettejä soittava Mäkynen kerrostaa akustisista ja elektronisista elementeistä äänimaisemallisia olotiloja. Näistä kolmen, neljän minuutin luuppimaisista kappaleista "svengaa" varsinaisesti vain kaksi – ja pintaan nousee hienovarainen koloristi, kuten vuoden 2019 Abyss-albumilla.

Albumi / Jazz

Vijay Iyer, Linda May Han Oh, Tyshawn Sorey: Uneasy.

ECM. ★★★★★

Sekä nimi että kansikuva – horisonttiin uppoava Vapaudenpatsas – korostavat, että elämme epävarmoja aikoja, vaikka ”uneasy” on pianisti Vijay Iyerin mielestä nyt liiankin laimea ilmaisu. Kuuluuko se sitten hänen tuoreen trionsa musiikissa? Osittain kyllä, ja muutamassa kappaleessa on nimiä myöten viittauksia erilaisiin edesvastuuttomuuksiin. Silti päällimmäiseksi nousee se mieltä ylentävä voima, jonka toisiaan tasaveroisesti kuuntelevat ja kannustavat muusikot voivat saavuttaa yhdessä. Kymmenestä kappaleesta kahdeksan on Iyerin omia, joiden rinnalla ikivanha Night and Day voi vaikuttaa aluksi oudolta. Mutta se kääntyykin yhdeksi kommunikoinnin kohokohdaksi.

Albumi / Folk

Akkajee: Lastenkerääjä.

Akka. ★★★★

Avainviulun ja alttoviulun lisäksi Akkajeen muusikot listaavat soittimikseen muun muassa haravan, lapion ja oksasakset sekä aterimet ja paistinpannun. Ja siltä musiikki ajoittain kuulostaa: kuin olisi tehty pihaliiterissä viimeisiään vetelevillä laitteilla äänittäjän vapaapäivänä. Mutta mistään varaston tyhjennyksestä ei ole kyse. Meriheini Luoto ja Iida Savolainen ovat säveltäneet lasten mielenmaisemaa leikkaaviin vanhoihin loruihin ja loitsuihin arkaaista ”kansanmusiikkia” – ainakin avomielistä kokijaa kutkuttavia lauluja, jotka jaksavat kiehtoa poikkeuksellisella sointimaailmallaan ja toismaailmallisuudellaan.

Albumi / Jazz

Koma Saxo: LIVE.

We Jazz. ★★★★

Basisti ja tuottaja Petter Eldhin kokoama kolmikansallinen Koma Saxo on käynyt Suomessa kaksi kertaa ja tehnyt molemmilla visiiteillä levyn, johon ladatulla uusiutuvalla energialla valaisisi korttelin. Helsingin G Livelabissa joulukuussa 2019 taltioitu LIVE eroaa kuitenkin pitkälle jälkituotetusta edeltäjästään, kuten nimi LIVE alleviivaa. Kolmen saksofonistin ja kompin kvintetti paahtaa levyllä siis juuri sellaisena kuin lavalla ja tempaa kuuntelijan villiintyneiden kannustajien joukkoon. Päälle puskeva kaaottisuus on silti puolittaista lumetta: räjähtävä riehakkuus on jäsenneltyä aina viimeistä Kasakkapartiota myöten.