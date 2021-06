Naiset eivät ole jääneet historiaan tehtyään jotain erityisen vahvaa, vaan heidän jouduttuaan hankaluuksiin, kirjoittaa historiantutkija Anu Lahtinen Ebba Stenbockin elämäkerrassa. Miksi siis kutsumme heitä vahvoiksi?

Historia on täynnä vahvoja naisia, sanotaan.

He ovat kasvattaneet lapsikatraita ja haudanneet lapsikatraansa, kestäneet isän, veljen, puolison ja serkun väkivallan, poissaolot, perinnön tuhlaamisen ja syrjähypyt. Vahvat naiset ovat siivonneet sotkut leuka pystyssä.

Yksi heistä oli Ebba Stenbock (k. 1614), Suomen pelätyimmäksi kutsutun miehen Klaus Flemingin vaimo. 1500-luvun lopulla Ebba todistettavasti synnytti ja hautasi lapsia sekä puolusti Turun linnaa Kaarle-serkkuaan vastaan miehensä kuoltua nuijasodassa.

Kovin paljon muuta emme sitten Ebbasta tiedäkään, sanoo historiantutkija Anu Lahtinen huhtikuussa ilmestyneessä elämäkerrassa Ebba – kuningattaren sisar (Atena). Emme tiedä, oliko Ebba ”tarmokas rouva” ja ”vahva nainen”, vaikka sellaiseksi häntä on kutsuttu.

”Mistä johtuu, että tiettyjä menneisyyden – tai nykyisyyden – naisia ajatellaan vahvoiksi?” Lahtinen pohtii.

Eikä vastaus ole pelkästään positiivinen.

Kutsumme historian naisia vahvoiksi koska emme kestä ajatella kuinka raskasta heidän elämänsä oli. Kutsumme heitä vahvoiksi, koska kuvittelemme miesten sotkujen siivoamisen olevan naisille myötäsyntyistä.

Kutsumme heitä vahvoiksi, koska emme tiedä heistä muuta kuin heidän elämänsä hankaluudet. Meillä ei ole heistä muuta sanottavaa.

”Vahva nainen” on yksi esimerkki siitä, kuinka näkymättömiä naiset historian saatossa ovat olleet. ”Vahvuus” kuittaa naisen: katsokaa, tällaisen kehun annoimme, eiköhän tämä riitä.

Ebba – kuningattaren sisar on ensimmäinen kirjan mittainen, suomalaisesta 1500-luvun naisesta kertova elämäkerta, ja Lahtinen on tehnyt sen koostamisessa valtavan työn. Silti kirja on vain parisataa sivua, kuvineen ja hakemistoineen kaikkineen. Tietoa ei yksinkertaisesti ole ollut enempään.

Naisten ja vähemmistöjen puuttuminen historian sivuilta on ollut viime vuosina useasti esillä. Maria Petterssonin Historian jännät naiset -projekti kirjoineen ja somen keskusteluryhmineen, Kansallismuseon Toista maata -näyttely, Saara Turusen ja Petra Maisosen toimittama Suurteoksia ja Anu Lahtisen Ebba ovat tapoja osallistua historiankirjoitukseen.

Samojen kysymysten äärellä on myös HS:n Antti Majander, joka viime viikolla kyseli syrjäytyneiden naisten tarinoita – ja on nyt saanut koko liudan vastauksia.

Ihmisten kuvaaminen monipuolisina yksilöinä on tärkeää niin faktassa kuin fiktiossa. Jos historian naiset eivät saa olla heikkoja ja huonoja he jäävät näkymättömiksi, ”vahvan naisen” vangiksi.