HS:n lukijat todistavat: Kreetta Onkelin Ilonen talo on jo nyt klassikko raunioituneen naisen kuvaamisessa

”Siinä sekoittuu hienosti lapsen huoli, rakkaus ja pettymys alkoholisoitunutta äitiä kohtaan”, kirjoittaa yksi viikko sitten julistetun kyselyn vastaajista.

Ensimmäinen vastaus sähköpostiini on näemmä tullut heti sunnuntai-aamuna jo kello 5.22.

”Kreetta Onkelin Ilonen talo kertoo alkoholistiäidistä. Siitä on tehty myös hieno tv-elokuva”, kirjoittaa Riitta Fränti.

Olen saman aamun (HS 13.6.) lehdessä pyytänyt Hesarin lukijoilta: kertokaa, mitkä kotimaiset romaanit kertovat syrjäytyneistä naisista?

Lue lisää: Milloin viinaan menevä nainen saa kirjallisuudessa kasvot ja yhteiskunnassa oikeudet?

Pyytänyt siksi, että sellaisesta – ja elävässä elämässä sellaisen etsimisestä – omakohtaisen romaanin Jostakin olen tullut (2020) kirjoittanut teatteriohjaaja Liisa Isotalo on kääntynyt puoleeni kysymyksellä, onko viinaan menevä, rappioitunut ja lapsensa hylkäävä nainen Suomessa tabu. Hän kun ei juuri muita teoksia aiheesta tietänyt.

Ja kovin laihanlaisesti sain minäkään äkkiseltään mitään mieleeni.

Onneksi Hesarilla on sivistyneet lukijat. Runsaasti aamuvirkkuja myös.

Aamukahdeksaan mennessä sähköpostiin oli saapunut kymmenen viestiä lisää, kuten myöhemmin sunnuntaina huomasin. Useimmissa niistä mainitaan Onkelin esikoisromaani vuodelta 1996.

Kirottua. Tiesin viikko sitten Isotalolle vastausta laatiessani unohtavani jotakin olennaista, jonka tunnen hyvin: Onkelin Ilonen talo, tietenkin!

Samoin muisti pätki myös esimerkiksi Samuli Laihon Lasiseinän (2020) kohdalla, vaikka hiljan sitä itse arviossa kehuskelin otsikolla ”Muusikkopojan unelmat täyttyvät samaan aikaan, kun äiti kuoli viinaan”.

Kaikkiaan joukkoistaminen tuotti 140 vastausta, ja Ilonen talo mainitaan keskimäärin joka toisessa. Esimerkiksi Matti Koistisen sanoin: ”Siinä sekoittuu hienosti lapsen huoli, rakkaus ja pettymys alkoholisoitunutta äitiä kohtaan.”

Emilia Aro puolestaan kirjoittaa: ”Alkoholistiäiti Auri hakeutuu aina uudestaan ja uudestaan paikalliseen baariin ja tekee isoja henkilökohtaisia uhrauksia saadakseen viinaa. Mieleen on erityisesti jäänyt Aurin kokema ja lapsen näkökulmasta kerrottu joukkoraiskaus.”

Lukijapalautteen perusteella voi todeta, että Ilonen talo on jo nyt haavoittavan lähisuhteen klassikko.

Myös Onkelin tuore romaani Meiltähän tämä käy (2020) nousee esiin lukijoiden vastauksissa. Se ”tapahtuu paremmissa piireissä, eikä päädytä ihan katuojaan asti”, kuten Eija Kaurila määrittelee, ”mutta kyse on nimenomaan syrjäytymisestä, alkoholista ja syöksykierteestä.”

Romaanin päähenkilö on Anna Heiskarin mukaan teini-ikäisten lastensa edessä uhrautuva, menestyneen miehensä kaikkea sietävä pikkurouva:

”Sitten nainen syrjäytetään kulissikodista ulos. Alkaa ns. oikea syrjäytyminen, vaikka henkisesti se on ollut naiselle totta aiemminkin.”

Selitän omaa Onkelin unohtamistani sillä, että haeskelin lukuhistoriastani naista, joka jättää kotinsa ja lapsensa, kuten Isotalon teoksessa tapahtuu. Ilosen talon nuori poliisin leski jättää tyttäret oman onnensa varaan, mutta ei poistu lähikapakkaa pidemmälle.

Olisi pitänyt muistaa myös Jari Tervon Layla (2011). Esimerkiksi Seppo Noro ja Emmi Soini palauttavat mieleen, että teoksen toinen keskeinen henkilö Helena on menettänyt alkoholismin tähden lapsensa huoltajuuden ja haalii toimeentuloa prostituoituna.

”Lopun romahduksen jälkeen hän harkitsee jopa lapsenmurhaa”, Soini kirjoittaa. ”Kuitenkin kuvaus on myötätuntoinen!”

Ilmestyessään Layla nostatti keskustelua siitä, millä oikeudella ja osaamisella valkoinen keski-ikäinen mies kuvaa nuorta kurdinaista, siis niin sanotusta kulttuurisesta omimisesta. Helenan hahmo jäi syrjään.

Selkeällä erolla muihin toiseksi eniten mainintoja saa teos, jota en ole koskaan lukenut. Syytä näyttäisi olevan, sillä näin Eva Illoisen romaania Iltapäivällä tuli levottomuus (1980) luonnehditaan:

”Päähenkilö on opintonsa kesken jättänyt rehtorin vaimo pienellä paikkakunnalla. Elämä on pientä ja tylsää, mies on ikävä ja lihava, työ puuduttavaa kirjastoapulaisen työtä”, Ilona Kurkimäki-Mykkänen kuvailee.

”Mutta kun ottaa pienen naukun, värit kirkastuvat”, hän jatkaa. ”Kirja loppuu päähenkilön täydelliseen rappioon, päivittäiseen ryyppäämisen suljettujen ikkunaverhojen takana.”

Sillan alla romaanissa ei siis asuta ”vaan päinvastoin, tiukan keskiluokkaisessa yhteisössä, mikä vielä mielestäni lisäsi romaanin ahdistavuutta”, Annamari Niskanen luonnehtii. ”Millään ei ole väliä ilman alkoholia, kaikki ennen tavallinen vähitellen liukuu pois ja jäljelle jää vain kaaos ja pimeä.”

Eläkkeelle päihdetyöstä jäänyt Maija Riitta Auvinen luki Illoisen teoksen vuosikymmeniä sitten. Näin hän muistelee maaperää, johon Iltapäivällä tuli levottomuus ilmestyi:

”Nuorena kirkasotsaisena sosiaalityöntekijänä ahmin kaikkea, mitä päihteistä ja päihteidenkäyttäjistä kirjoitettiin. A-kodissa kuntoutettiin pelkästään nuoria miespuolisia päihteidenkäyttäjiä. Naisista ja heidän päihdeongelmistaan kirjoitettiin ja puhuttiin hyvin vähän ’oikeilla nimillä’.”

”Irtolaislaki vaikutti paljon suhtautumisessa naisten päihteiden käyttöön. Päihdenaiset olivat elämässään ikään kuin miesten armoilla, alistettuja huonoja naisia, joiden ongelmakenttä oli enemmänkin elämäntavoissa eikä päihderiippuvuudessa. Sijoitukset tehtiin enemmänkin irtolaisuuden kuin päihteidenkäytön perusteella!”

Irtolaislaki oli voimassa vuoteen 1986 saakka. Irtolaisella tarkoitettiin esimerkiksi kerjäläisiä, asunnottomia ja prostituoituja. Lain perusteella yhteiskunnan ulkopuolelle jättäytynyt henkilö voitiin saattaa irtolaisvalvonnan alaiseksi.

Katja Kallion romaanissa Yön kantaja (2017) kelvottomiksi katsottuja naisia eristetään Seilin saaren mielisairaalan, kuten oikeasti tapahtui aina vuoteen 1962 asti. Annina Louhivuori kirjoittaa Kallion romaanista:

”Alkoholi ei ole Amanda Aaltosen kohtalossa pääasia, mutta Amanda on irtolainen, kaikin puolin epäsovinnainen ja sen ajan mittapuulla myös syrjäytynyt. Ja hänet siivotaan saarelle sivuun häiritsemästä muita.”

Kolmanneksi eniten mainintoja saa ruotsinsuomalaisen Susanna Alakosken Sikalat (Svinalängorna, 2006), jonka suomalaiset maahanmuuttajat ovat yhteiskunnan pohjasakkaa.

Kerttu Rajaniemen ja puolen tusinan muun mieleen nousi Mari Mörön Kiltin yön lahjat (1998), jossa ”kuusivuotiaan päähenkilön äiti on syrjäytynyt, ja myös muut hahmot kirjassa ovat yhteiskunnan reunamilta”.

Mainintoja saavat myös muun muassa Taija Tuomisen Tiikerihai, Anja Kaurasen Sonja O. kävi täällä, Reko Lundánin Ilman suuria suruja ja Päivi Alasalmen Saana.

Kimmo Lapintie puolestaan kirjoittaa: ”Ensimmäisenä mieleen tuli Hanna Marjut Marttilan tuotanto, joka käsittelee nimenomaan syrjäytyneitä naisia, toki myös miehiä.”

”Teoksessa Kertoi tulleensa petetyksi mielenterveysongelmainen päähenkilö irtisanotaan, hän luulee palautettua ennakkovuokraa ylimääräiseksi rahaksi ja hukkaa sen, päätyen lopulta itsemurhaan”, Lapintie jatkaa. ”Nuortenromaanissa Tulikirja taas poika hoitaa alkoholisoituneita vanhempiaan.”

Myös Marttilan Lahjakas Anu Lovack (2005) saa lukijoilta mainintoja.

Aivan uusimmasta kaunokirjallisuudesta lukijat nostavat esiin esimerkiksi seuraavat romaanit:

Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa, Anna-Riikka Kuisma: Kerrostalo, Silja Liukkonen: Vippi-ihmisiä, Anu Patrakka: Häpeän aukio, Antti Ritvanen: Miten muistat minut, Eeva Rohas: Raivo, Anne Vuori-Kemilä: Musta jää.

Oodi-kirjaston erinomaiset informaatikot täydentävät listaa juopottelevia naisia käsittelevistä romaaneista Sirpa Kähkösen Lukitulla lähteellä sekä Siina Tiuraniemen teoksilla Kukkia Birgitalle ja Jäämeri. Maanmainion kirjastolaitoksen laitteilla ja pätevillä tietokonehauilla varmasti löytyy lisääkin, Oodista luvataan.

Muusta uusimmasta kirjallisuudesta peittelemättömästä omien kriisien avaamisesta Hesarin lukijoiden mieleen ovat jääneet muun muassa Mercedes Bentso – ei koira muttei mieskään ( 2019) sekä Eira Molbergin Villahousuhäpeä (2019).

Sen sijaan Kaisa Piiraiselta saamani viesti vie vuosikymmenten taakse:

”Etsimättä tuli mieleen lapsena kuulemani kuunnelma, joka teki minuun tuolloin järkyttävän vaikutuksen. Kuunnelmassa asunnoton nainen elättää itseään tyhjiä pulloja laskien ja niitten viimeisiä pisaroita ryypäten, kunnes saa vierailijan. Kyse on Walentin Chorellin teoksesta Pullonpohja (Tomflaskan, 1949). Kuunnelma oli Ylen Areenassa vielä muutama vuosi sitten, mutta ei näytä olevan enää.”

Kymmenkunta vastaajaa viittaa omaan, enimmäkseen oma- tai pienkustantamojen kautta ilmestyneeseen tuotantoonsa; vankoin perustein.

”Omissa romaaneissani naiset ryyppäävät runsaasti, etenkin esikoisromaanissa Pandora”, kirjoittaa Gerry Birgit Ilvesheimo. ”Se julkaistiin 1996 entisellä nimelläni Ritva Ruotsalainen.”

”Keskushenkilön elämäntyyli herätti runsaasti paheksuntaa, ja myöhemminkin naishahmojen dokailuun on suhtauduttu yhtä moralisoivasti kuin reaalimaailman alkoholismiin”, Ilvesheimo jatkaa. ”Ehkä tämä on syy jonka vuoksi naisten rappiotarinoita saa hakemalla hakea.”

Heli Slungan ja Jaana Seppäsen kirjoittamasta Lapin Lolitasta (2016) ”löytyy pari viinaan, huumeisiin ja miehiin menevää opportunistista prostituoitua repalekukkaa”, kuten he itse määrittelevät.

Riitta Latvalan Tytöt (2001) puolestaan kertoo, millaista oli varttua alkoholilla marinoidussa itähelsinkiläislähiössä 1970–80-luvuilla.

”Tarinassani fokus on selviytymisessä, ei syrjäytymisessä”, Latvala kirjoittaa. ”Ja nytpä mieleeni juontuukin, että nimenomaan sen takia Otava saattoi julkaista kirjan.”

Kaunis kiitos kaikille kyselyyn osallistujille. On ilo tehdä lehteä Teille ja Teidän kanssanne.

Tulimme näin yhdessä todistaneeksi, että alkoholisoitunut nainen ei ole vaiettu aihe kirjallisuudessamme.

Työmaata kuitenkin riittää. Lapsensa ja kotinsa tyystin hylkäävä nainen on vielä koko lailla kirjoittamaton lehti, toisin kuin ahdistuksiaan pakoon lähtevien perheenisien odysseiat.

Niin sanottuun kaunokirjallisuuteen ei välttämättä sisälly mitään kaunista. Paitsi se, että repaleinenkin ihminen on arvokas.