Suomalaisella tv- ja elokuva-alalla on huutava pula ammattilaisista, eikä kyse ole vain hetkellisestä piikistä: ”Tila on kriittinen”

On vain ajan kysymys, koska ulkomaiset suoratoistojätit alkavat tilata suomalaisia alkuperäissarjoja, sanoo selvityksen tehnyt Eerika Vermilä. Myös kansainvälisiä elokuvatuotantoja kuplii pinnan alla.

Suomalaisella tv- ja elokuva-alalla on huutava pula ammattilaisista, selviää Business Finlandin teettämästä tuoreesta selvityksestä.

”Alan tila on kriittinen”, sanoo draamatuottaja ja selvityksen tekijä Eerika Vermilä.

Selvityksen tekoon osallistui myös mediatutkija Heidi Keinonen, ja se julkaistaan tällä viikolla Business Finlandin verkkosivuilla.

Pulaa on tällä hetkellä laajasti alan kaikissa työtehtävissä maskeeraajista tuottajiin. Eniten osaajia uupuu tuotanto-osaston puolelta. Erityisesti tuottajia, linjatuottajia, tuotantopäälliköitä ja kuvauspäälliköitä kaivataan kipeästi lisää.

”Osaavia ja kansainvälisen vaatimustason läpäiseviä ykkös­apulais­ohjaajia on järkyttävän vähän draama­tuotantojen puolella. Myös lavastus- ja rekvisiitta­osaston osaajia on riittämätön määrä.”

Eerika Vermilä

Ongelma on sekä määrällinen että laadullinen. Tekijöitä ei ole riittävästi, vaan heitä kaivattaisiin lisää. Tilanne on johtanut myös siihen, että vaativiin tehtäviin joudutaan ottamaan ihmisiä liian vähällä kokemuksella.

Samanlainen viesti tulee myös kentältä.

"Syksyn tuotantoihin on tällä hetkellä huutava pula alan työntekijöistä”, toteaa Omnian opettaja Harri Pulliainen.

Hän opettaa elokuva- ja videotyötä sekä valokuvausta ja on ollut pitkään mukana alan tuotannoissa jo ennen opettajanuraansa.

Audiovisual Producers Finlandin (APFI) Anni Wessmanin mukaan alan osaajien työtoreilla Facebookissa huudellaan päivittäin, löytyisikö jostain sopivia ammattilaisia.

Koska kotimaisia alan osaajia ei ole riittävästi, on ammattilaisia alettu etsiä naapurimaista.

Anni Wessman

Miten tällaiseen tilanteeseen on päädytty?

Helsingin Sanomat uutisoi helmikuussa, että koronaviruspandemia on lisännyt kysyntää alan ammattilaisille. Vermilä toteaa, ettei kyse ole kuitenkaan yksittäisestä piikistä vaan kasvanut kysyntä on tullut jäädäkseen.

Vermilän mukaan viimeisen viiden vuoden aikana kysyntä on kasvanut merkittävästi. Syynä on muun muassa suoratoistopalvelut, joihin kaivataan jatkuvasti uutta sisältöä. Esimerkiksi MTV:n suoratoistopalvelu C More on kertonut julkaisevansa joka kuukausi uuden sarjan.

Kilpailu eri suoratoistopalveluiden välillä on kovaa ja se tulee kiihtymään entisestään, sanoo Vermilä. Originaalisisällöt ovat tietyn suoratoistopalvelun tavaramerkkejä, joilla saadaan koukutettua katsojia pysymään palvelujen tilaajina. Juuri näiden alkuperäissarjojen vuoksi kysyntä jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa.

Vermilän mukaan on myös selvää, että kotimaisten ja pohjoismaisten suoratoistopalveluiden, kuten C Moren, Elisa Viihteen, Yle Areenan ja Ruudun, lisäksi Suomessa elintilastaan taistelevat myös kansainväliset jätit, kuten Netflix ja HBO.

Alan kilpailurakenne on se, että myös ulkomaiset suoratoistopalvelut pyrkivät suomalaisten alkuperäissarjojen avulla saamaan markkinatilaa haltuunsa. Vermilän mukaan on vain ajan kysymys, koska muun muassa Netflix ja HBO alkavat myös tilata suomalaisia alkuperäissarjoja.

Alan kilpailurakenteen lisäksi kasvun jatkumisesta viestii pinnan alla kupliva tieto. Suomi kiinnostaa ulkomaisia tuottajia kuvauspaikkana. Kyselyitä rapisee jatkuvasti niin sarjojen kuin elokuvienkin kohdalla.

Selvityksessä mainitaan esimerkiksi, että vuodelle 2022 Suomelle kaavaillaan suurta ulkomaista sarjatuotantoa, jossa kuvauspäiviä olisi noin 120. Kyseistä produktiosta ei ole kerrottu vielä tarkempia tietoja julkisuuteen.

Myös elokuvien puolella kyselyitä on tullut.

Viime syksynä Tampereella kuvattiin Hollywood-elokuva Dual. Anni Wessmanin mukaan parhaillaan muutama suurempi elokuvatuotanto pohtii, olisiko Suomi vai jokin muu maa sopiva kuvauspaikka. Wessman ei voi salassapitovelvollisuuden vuoksi kertoa vielä enempää tuotannoista, mutta hänen mukaansa kokoluokaltaan ja kiinnostavuudeltaan ne ovat vähintään verrattavissa Dualiin.

Dual-elokuva kuvattiin viime syksyllä Tampereella. Kuvassa elokuvan ohjaaja Riley Stearns.

Wessman muistuttaa, että toistaiseksi tuotannot selvittävät sopivia maita. Ei ole vielä varmaa, että kyseiset elokuvat kuvattaisiin Suomessa.

Alan osaajapula heijastuu myös ulkomaisten elokuvien kuvaamiseen Suomessa ja saattaa vaikuttaa siihen, miten houkutteleva kuvausmaa Suomi on jatkossa kansainvälisille elokuvatuotannoille.

”Joudumme myymään ei-oota, jos kolme kansainvälistä tuotantoa haluaisi kuvata samaan aikaan Suomessa.”

Kotimaassa ongelmana on, että kysyntä ja työvoiman määrä eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Lisäksi pitkän linjan ammattilaisia valuu pois alalta, selviää selvityksestä.

Vermilän mukaan nykyisin samat ihmiset voivat tehdä useampaa tuotantoa päällekkäin tai aloittaa toisen tv-produktion ennen edellisen loppumista. Tilanne on täysin toinen kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten, jolloin freelancereilla oli usein pari viikkoa taukoa eri tuotantojen välillä.

Nyt jaksaminen on kortilla ja pitkän linjan ammattilaiset vaihtavat yhä useammin toisille aloille, mikä entisestään vaikuttaa siihen, että kokemattomampia tekijöitä joudutaan ottamaan liian aikaisin liian vaativiin tehtäviin.

Koulutuksella ei ole pystytty vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, kertoo selvitys. Lisäksi koulutus on enimmäkseen hyvin geneeristä eikä jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia ole riittävästi.

Myös Omnian opettaja Harri Pulliainen sanoo, että media-alan oppilaitokset ovat korostaneet moniosaamista ja tv-draamojen ja elokuvatuotantojen osuus on ollut usein marginaalissa.

Pulliaisen mukaan nykyisin tv- ja elokuva-alalla kaivataan erikoistuneempaa osaamista.

Nyt jatkokoulutusta on yritetty järjestää kiireen vilkkaa. Espoon seudun koulutusyhtymä Omniassa alkoi viime keväänä Film Skill -jatkokoulutus alalla oleville. Ely-keskuksen, te-toimiston ja Omnian yhteisessä hankkeessa kolmen kuukauden mittaisella koulutuksella pyrittiin lisäämään 18 nuoren aikuisen osaamista elokuva- ja tv-draamatuotannoissa. Pulliasen mukaan suunnitteilla on neljä seuraavaa jatkokoulutuspakettia, joiden rahoituspäätöksiä vielä odotellaan.

Vermilän mukaan yhtenä syynä osaajapulaan ovat juuri resurssit. Tuotannot ovat hektisiä, eikä aikaa ja rahaa ole riittävästi, jotta uusia työntekijöitä ehdittäisiin ohjata tarpeeksi paljon. Tällöin oppiminen jää tuoreen työntekijän omalle vastuulle.

Vermilän mukaan osaajapula voidaan ratkaista. Avainasemassa on av-alan laajempi yhteistyö erityisesti työelämän ja oppilaitosten välillä. Koulutusta tulee kehittää.

Lyhyellä aikavälillä tarvitaan muun muassa juuri nopeita ja kohdennettuja koulutuksia sekä täydennyskoulutusta. Pidemmällä aikavälillä muun muassa mentoriohjelmat sekä nykyisten audiovisuaalisten koulutusohjelmien kehittäminen toisivat helpotusta tilanteeseen.

