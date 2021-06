Elokuvaan syntyy väkisinkin hieman keinotekoisen pitkittämisen tuntua, vaikka Renny Harlin tekee kaikkensa pitääkseen homman liikkeessä ja yllättävänä.

Jännitys

Bodies at Rest (Chen mo de zheng ren), ohjaus Renny Harlin. Pääosissa Nick Cheung, Richie Jen, Zi Yang, Carlos Chan. 94 min. K16. ★★★

Renny Harlinin tie elokuvaohjaajana on vienyt Suomesta Hollywoodiin ja sieltä Kiinan ja vähän Venäjänkin kautta takaisin Suomeen. Muutama vuosi sitten valmistunut ja koronan vuoksi Suomen ensi-iltaansa odottanut Bodies at Rest on Hongkongiin sijoittuva kiinalaisvalmisteinen nopealiikkeinen trilleri, jossa Harlinin parhaat puolet ohjaajana ovat selkeästi esillä.

Hänhän on teknisesti erinomainen ohjaaja, joka osaa ottaa tehot irti etenkin trilleri- ja toiminta-aineksista.

Eletään sateista jouluaattoa Hongkongissa. Oikeuslääkäri Chen (Nick Cheung) ja hänen assistenttinsa Lynn (Zi Yang) ovat lopettelemassa työpäiväänsä ruumishuoneella, kun sisään saapastelee kolme jouluaiheisiin naamioihin sonnustautunutta konnaa. Chenin ja Lynnin lisäksi ainoat vielä rakennuksessa töitään tekevät ovat vanha vahtimestari ja nuori siivooja.

Konnat haluavat erään gangsteripomon tyttäreen ampumansa luodin, jotta sitä ei voisi käyttää todistusaineistona. Vaimonsa rikollisen ampumana menettänyt Chen ei aio antaa rosvoille periksi noin vain, ja niinpä luodinhakumatkasta muodostuukin armoton selviytymistaistelu oikeuslääketieteen laitoksen suljetuissa tiloissa.

Koska kaikki siis tapahtuu suljetussa ja rajatussa tilassa, elokuvaan syntyy väkisinkin hieman keinotekoisen pitkittämisen tuntua, vaikka Harlin tekeekin kaikkensa pitääkseen homman liikkeessä ja yllättävänä.

Toiminnan kuvaamisen hän osaa, ja niinpä Bodies at Rest -elokuvan hölmöyksille antaa paljon anteeksi, kun kaikki on kuitenkin erinomaisen sujuvaa ja linjakasta ja kulkee kuin luotijuna.

Vaikka tarina sivuaa poliisin korruptiota ja huumerikollisuutta, mitään näihin kysymyksiin syvemmältä porautuvaa Bodies at Rest ei tarjoa. Eikä liioin moniulotteisempia henkilökuvia. Sankarit ovat hyviä ja konnat pahoja, ja siinä se. Ohut juoni on täysin alistettu toiminnalle.

Niin paikan kuin tarinankin tiukka rajaus tekee myös sen, ettei elokuvaan ole mahtunut mitään turhaa, kuten sentimentaalisia suvantovaiheita. Bodies at Rest tarjoaa yllätyksettömän, mutta hyvin toteutetun puolentoista tunnin kyydin sulavan toiminnan ystäville.

Bodies at Restin jälkeen Renny Harlin on ohjannut Pierce Brosnan -ryöstöjännärin The Misfits sekä kotimaisen komedian Luokkakokous 3. Työn alla on kauhuelokuva The Refuge ja suunnitteilla uusi versio Komisario Palmusta.

Ja seurataanpa Renny ja Johanna Harlinin elämää jatkossa vielä uudessa realitysarjassakin nimeltään The Harlins.