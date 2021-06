Oikeudet Sori Oksasen romaaniin hankki Tuffi Films.

Kirjailija Sofi Oksasen esikoisromaanista Stalinin lehmät tehdään televisiosarja.

Kuusiosainen sarja on ensimmäinen Oksasen kirjaan perustuva tv-sarja. Aiemmin hänen romaaneistaan on tehty elokuvat Puhdistus ja Baby Jane. Kun kyyhkyset katosivat -elokuva on kehittelyvaiheessa.

Oikeudet Oksasen romaaniin on hankkinut Tuffi Films. Sarjan tuottavat Venla Hellstedt ja Elli Toivoniemi sekä virolainen Madis Tüür.

Sarjan käsikirjoittavat suomalainen Aino Kivi ja virolainen Andra Teede. Kivi dramatisoi ja ohjasi muutama vuosi sitten Stalinin lehmät -näytelmän Joensuun kaupunginteatteriin.

Tuottajien mukaan tavoitteena on tehdä ”kunnianhimoinen ja myös hauska sarja tästä monella tavalla kipeästä tarinasta”.

Stalinin lehmät julkaistiin vuonna 2003 ja se nousi kansainväliseksi bestselleriksi.

Romaani kertoo Suomessa asuvasta virolaisesta Annasta ja hänen sopeutumisvaikeuksistaan kahden maan välissä. Virolaissyntyisen äidin suvun kautta romaani vie myös kauemmas Viron historiaan, Neuvosto-Viron alkuaikoihin ja Stalinin vainoihin.

Stalinin lehmät on Sofi Oksasen Viron lähihistoriaa käsittelevän romaanisarjan ensimmäinen osa.