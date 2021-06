Voli, eli Jani Tuohimaa, ja Heikki Kuula ovat ne kaksi muuta Teflon Brothersin jäsentä. Nyt he puhuvat yhtyeen nykytilasta ilman, että Pyhimys on paikalla.

Teflon Brothers on henkilöitynyt Pyhimykseen, bändin veturiin. Tässä haastattelussa hän ei ole mukana lainkaan. Äänessä ovat Heikki Kuula ja Voli, taiteilija ja liima.

Vitsi voisi alkaa näin: Teflon Brothers meni terapiaan. Paitsi ettei se ole vitsi. Vuosi oli 2016, kun Teflon Brothers meni oikeasti terapiaan.

Pariterapeutille jutteli kolme päälle kolmekymppistä miestä. Ei ollut rajuja riitojakaan, mutta yhteistoimintaa piti hioa. Terapeutti esitti arvionsa yhtyeen dynamiikasta: Pyhimys eli Mikko Kuoppala on ”veturi”, Heikki Kuula on ”taiteilija” ja Voli eli Jani Tuohimaa on ”liima”.