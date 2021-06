Parasta dokumenttisarjassa ovat uudet sketsit, joita Kummeli on tehnyt jokaisen osan alkuun ja loppuun.

Kummelia tulee nyt joka tuutista. Syynä on sketsihuumorin valiojoukon 30-vuotisjuhla. Juhlallisuuksien odotetuin tapaus on kokonaan uusi Kummeli-jakso, jonka TV2 näyttää loppuvuodesta.

Sitä odotellessa voi kuunnella Radio Suomen kymmenosaista Kummeli elää! -dokumenttisarjaa, jossa muistellaan nimenomaan 1990-luvun sketsisarjaa, vaikka absurdin komiikan erikoismiehet ovat sittemmin tehneet paljon muutakin vaihtelevalla menestyksellä.

Päivi Leinon ja Reetta Arvelan tekemässä radiosarjassa ääneen pääsevät fanit, kollegat ja tietysti myös Kummeli-ryhmä itse. Kovin avomielisiä muistelijoita Heikki Silvennoinen, Timo Kahilainen ja Heikki Hela eivät ole, mutta alkuaikojen kummeli Olli Keskinen muistaa sentään jotain.

Tämäkään sarja ei paljasta, millaisia tyyppejä Kummeli-miehet oikeasti ovat, vaikka asiaa kuulemma usein udellaan.

Sen verran kuitenkin selviää, että Kahilainen on porukan idealinko ja moottori, joka piiskaa Kummelin aina uusiin projekteihin. Ja että Silvennoinen on oikeasti vielä hauskempi kuin tv-sketseissä.

Parasta dokumenttisarjassa ovat uudet sketsit, joita Silvennoinen, Hela ja Kahilainen ovat tehneet jokaisen osan alkuun ja loppuun. Toki myös katkelmat vanhoista tv-sketseistä saavat sarjassa paljon tilaa. Eli jos et ole pitänyt Kummeli-huumorista ennenkään, et varmasti jaksa kuunnella tätä radiosarjaakaan. Sen sijaan valaistuneille faneille tämä on umpirautaa.

Tänään torstaina vietetään Radio Suomessa Kummeli-iltaa, jossa vieraina ovat dokumenttisarjan tekijät ja Kummeli-ryhmän koomikot.

