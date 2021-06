Suomalaisia ärsyttää vietävästi syöminen elokuva­teattereissa – ja se on väärin, sillä popcornilla on suuri merkitys

Muiden ärsyttävyyden kestäminen on hieno osa elokuvakokemusta, toimittaja Tero Kartastenpää kirjoittaa.

Käymme ystäväni Markon kanssa katsomassa kaikki Sylvester Stallonen elokuvat. Vierailemme yhdessä usein myös elokuva-arkiston näytöksissä ja leffafestivaaleilla.

Marko ei voi ymmärtää, miksi ihmiset syövät elokuvateatterissa. Millainen ihminen ei pärjää kahta tuntia ilman ruokaa?

Minä syön lähes joka kerta leffassa, useimmiten popcornia. Olen joskus valmistanut itselleni popcorneja evääksi, kun olen tiennyt, ettei rouskutusta ylenkatsovassa korttelikinossa ole niitä tarjolla.

Marko halveksuu minua, mutta odotamme yhdessä uusia Rockyja.

Elokuvissa syöminen on joutunut viime päivinä tuomiolle, kun Finnkino kielsi omien eväiden tuomisen teattereihinsa.

Syyksi kerrottiin pandemia-ajan tappiot.

Päätöstä kritisoitiin syystäkin, mutta samalla on keskusteltu siitä, mihin katsojat ylipäätään tarvitsevat eväitä.

Kääreiden rapisuttaminen tuntuu välillä raivostuttavan enemmän kuin suomalaisdraaman keskinkertaisuus.

Muiden ihmisten läsnäolosta ärsyyntyminen salissa on outoa. Elokuva on kollektiivinen taiteenlaji. Yhdessä hiljaa istuminen ei ole kollektiivisuuden muodoista upein. En tosin kuulu kirkkoon.

Leffassa puhumisella ja elämöinnillä on juuret mykkäelokuvan alkuvuosissa. Kun elokuva pyrki pois sirkusmaisesta maineesta 1900-luvun alussa, rakennettiin teattereita, jotka muistuttivat korkeakulttuurille omistettuja palatseja.

Hiljaisuuden ja ruumiin kontrollin vaade on samanlainen kuin klassisen musiikin konserteissa, joihin ei ole kohteliasta osallistua, jos yskittää.

Elokuvalla ei ole syytä matkia perinteistä korkeakulttuuria.

On täysin hyväksyttävää, jos ihmiset juttelevat elokuvasta hiljaa salissa. Se on samanlaista reagointia kuin huokailu tai nauru.

Toki minuakin ärsyttää silloin, kun ihmiset reagoivat "väärin”, esimerkiksi naurahtavat järkyttäville kohtauksille, kun eivät muuten kykene julmuutta käsittelemään.

Muiden väärille tunteille tuhahteleminen ja latteiden jälkitulkintojen salakuuntelu on hauska osuus elokuvissa, ja se on nimenomaan osuus elokuvissa käymisessä. Yhdessä on joskus ärsyttävää, ja hyvä niin.

Joukossa kokeminen – muiden yskimisen ja vääntelehtimisen – sietäminen pitää ehkä taas opetella uudestaan.

Finnkino kertoo laajentaneensa ruokavalikoimaansa. Se on kinokulinarististakin huono idea.

Testasin Redin Cinamonissa nacholautasta kahdella kastikkeella. Kaikki keskittyminen oli kohdistettava sokkona dippaamiseen, ja leffan jälkeen vaatteista erotti ruokavalintani varsin selvästi.

Kokeneena popcornin mussuttajana ja muista ihmisistä vaivaantujana olen kehittänyt keinoja muita miellyttävämpään yhteiskokemukseen.

Jauhaminen on ajoitettava äänekkäisiin kohtauksiin. Syöminen oikeastaan vetää siten syvemmälle elokuvan keinoihin.

Kun on herkkää tai kuiskintaa, imeskelen popcorneja. Musiikin pauhatessa rouskutan mukana.

Tärkeintä on vahtia, ettei pudottele popcorneja Markon päälle.