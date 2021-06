Bo Burnhamin Netflixissä nähtävä teos on yhden ihmisen tekemä mestariteos, ja samalla paras todiste siitä, miksi internetiä tarvitaan.

Harvoin sitä on mistään televisiossa nähtävästä näin innoissaan.

Yhdysvaltalaiskoomikko Bo Burnhamin Inside (2021) on Netflixissä nähtävä hieman alle puolitoistatuntinen teos, jota nimitetään ”komediaspesiaaliksi”.

Insiden tapauksessa se on vähän hölmö ja vähätteleväkin nimitys. Inside on oivaltava, hauska, syvällinen ja visuaalisesti hieno teos. Se on yhden ihmisen yksin käsikirjoittama, näyttelemä, ohjaama ja leikkaama elokuva, jossa on enemmän tasoja ja asennetta kuin missään mitä olen nähnyt aikoihin.

Hyvin sitä voi kutsua myös nerokkaaksi ja ihmeelliseksikin. Esimerkiksi brittilehti The Guardian kutsui teosta ”klaustrofobiseksi mestariteokseksi” ja antoi sille täydet viisi tähteä. Vastaavanlaista ylistystä on tullut kriitikoilta läpi läntisen maailman.

Kuka sitten on tämä Suomessa melko tuntematon kolmekymppinen miesnero, joksi hän itseään ehkä ironisesti nimittäisi?

Robert ”Bo” Burnham on maailman ensimmäisiä Youtube-sensaatioita. Hänen uransa alkoi viitisentoista vuotta sitten itsekuvatuilla videoilla, joissa itsetehdyt musiikkikappaleet olivat tärkeässä osassa. Kuusitoistavuotiaan pojan videot keräsivät laajasti huomiota, ja Burnhamista tuli kysytty esiintyjä komediaklubeilla ja -festivaaleilla.

Entisestään mainetta kasvattivat Netflixissä julkaistut komediaspesiaalit. Niistä viimeisin – Make Happy – ilmestyi vuonna 2016, ja se kuvasi hänen kiertuettaan. Kiertueen aikana hän sai pahoja ahdistuskohtauksia ja lopetti esiintymisen.

Aihetta hän käsittelee myös kirjoittamassaan ja ohjaamassaan fiktioelokuvassa Eight Grade (2018). Siinä teini-ikäinen Kayla kamppailee sosiaalisen ahdistuksen kanssa ja yrittää epätoivoisesti saada hyväksyntää luokkakavereiltaan. Luonnollisesti Kayla samaan aikaan tekee internetiin videoita elämästään.

Haastatteluissa Burnham on sanonut halunneensa elokuvalla käsitellä omaa ahdistustaan, josta hän on kärsinyt kouluikäisestä lähtien.

Vuodesta 2013 asti kokemiaan paniikkihäiriöitä hän on kuvannut kuin raivostuneella härällä ratsastamiseksi.

Elokuvassa Burnham pohtii maailman menoa välillä turvallisesti peiton alla sikiöasennossa. Hän on kärsinyt ahdistusoireista ja paniikkihäiriöstä vuodesta 2013 lähtien.

Nyt julkaistu Inside jatkaa sujuvasti artistin mielenterveydellisten kysymysten ruodintaa. Elokuvan alussa yleensä siloposkisena esiintynyt Burnham istuu hämärässä huoneessa takkutukkaisena ja partaisena ja virittelee kameraa.

Hän kertoo tarjolla olevan ”sisältöä”.

Siitä käynnistyy sitten huikea ilotulitus, jossa Burnham laulaa kappaleitaan, heittää stand-upia, vaihtaa rooleja ja avautuu elämästään. Kaikki tapahtuu yhdessä huoneessa, jonka Burnham on muuttanut mielettömän yhden miehen show’nsa estradiksi.

Tai ehkä kahden miehen shown. Elokuvassa vaikuttaa nimittäin olevan kaksi rinnakkaista hahmoa. On esiintyjä-Bo ja dokumentaarisissa kohtauksissa esiintyvä Robert Burnham.

Jälkimmäisellä on ongelma: jos produktio valmistuu, hänen pitää alkaa elää elämäänsä.

Teemoja teoksessa on paljon. Burnham käsittelee muun muassa lapsuutta, kapitalismia, huomionkipeyttä, maskuliinisuutta, itsetuhoisuutta, uskontoa ja addiktioita, joitain mainitakseni.

Tärkein teema on kuitenkin internet ja sen kirjaimellisesti loputtoman tarjonnan vaikutus maailmaamme, keskittymiskykyymme ja mielenterveyteemme. Tubettajatähtenä vuosia asemaa hankkinut Burnham vaikuttaa nyt totaalisen väsyneeltä välineeseensä.

Tuloksena on lauluja, joissa kerrataan kaikki internetistä löytyvä tavara: on pomminteko-ohjeita, kuuluisien naisten jalkoja, salaliittoteorioita ja toisiaan panevia Harry Potter -hahmoja.

Apatia on tragedia ja tylsyys rikos, mutta onneksi internetissä on jokaiselle vähän jotakin koko ajan. Peräkkäisinä teoksina, irvokkaana montaasina.

”Tässä pastaresepti. Tässä kuollut yhdeksänvuotias”, Burnham ilakoi.

Laulavan hahmon takana tuikkii seinälle heijastettu tähtitaivas kuin kuvastamassa internetin laajuutta.

Aina on jotain löydettävää.

Burnham käyttää nokkelasti hyväkseen myös Youtube-konventioita: mukana on muun muassa riemastuttava reaktiovideon reaktiovideon reaktiovideon reaktiovideo, sekä kiitosvideo, jossa tubettaja tuijottaa katsojia hypnoottisesti veitsi kädessään.

Pelivideossa aneeminen tubettaja-pelaaja kommentoi pieneen huoneeseen suljettua pelihahmoa, joka pystyy vain valaisemaan lampulla, soittamaan pianoa tai itkemään. Hahmo itkee tosi paljon.

Ja näyttää tosi paljon Burnhamilta.

Osansa saavat myös lasten sieluja tavoittelevat somejätit, Instagram-kuplassaan poseeraavat naiset sekä tietysti valkoiset heteromiehet. Täydellisyyttä hipoo sketsi, jossa Burnhamin esittämä kundi opettaa lapsille, kuinka yhteiskunta toimii. Sketsin edetessä raivostunut mies päätyy näyttämään nukkena käyttämälleen sukalle tämän aseman maailmassa.

Okei, myönnetään: sketsi ei kuulosta yhtä hauskalta kerrottuna.

Burnham teki koko visuaalisesti hienon ja pätevästi leikatun elokuvan käytännössä itse. Teoksessa hän kertoo, että työ oli hänelle henkisesti erittäin raskas.

Koko teemapaljouden yhdistävänä liimana toimii teoksen vinksahtanut henkilökohtaisuus. Tapahtumapaikkana toimiva huone on sekaisin kuin artistin mieli, ja Robert Burnhamin päässä vaikuttaa olevan John Malkovichin päätäkin ahdistavampaa.

Lisäksi kaiken yllä leijuu pandemian aiheuttama eristyneisyys, johon kuka tahansa tällä pallolla viime vuoden viettänyt voi samaistua. Se ei silti ole ahdistavaa, vaan katsomiskokemusta säestää katharttinen nauru.

Elokuvassa on myös niin paljon erilaisia tasoja, että se ei tunnu tyhjenevän useallakaan katsomiskerralla. Aina löytyy jotain uutta ymmärrettävää samalla tavoin kuin vaikkapa Roy Anderssonin elokuvista.

Insidesta voisi kirjoittaa väitöskirjoja.

Onko kysessä sitten fiktio, autofiktio vai dokumentaarinen teos? Onko Burnhamin ahdistus elokuvassa aitoa vai näyteltyä? Täyttääkö hän todella teoksen keskivaiheilla kolmekymmentä vai onko kohtaus lavastettu?

Ja onko hän todella itse virittänyt kaikki projektorit, jotka kuvia hänen kehoonsa heijastavat?

Ehkä sillä ei ole niin väliäkään. Burnham on tehnyt Insidessa elämästään kokonaisteoksen, jossa eri hahmot sekoittuvat kuin internetissä ikään. Minua ei häiritsisi, vaikka paljastuisi, että avustamassa on ollut kokonainen armeija kuvaajia, äänittäjiä, valomiehiä ja lavastajia.

Tai no, ehkä se vähän häiritsisi.

Tosin helpottaisikin. Raju ajatus nimittäin on, että kenellä tahansa riittävän visionäärisellä näyttelijällä olisi saattanut koronan aikana olla mahdollisuudet samankaltaisen mestariteoksen luomiseen.

Inside onkin mitä kaunein osoitus siitä, millaisia mahdollisuuksia internet riittävän lahjakkaalle ihmiselle antaa.

Burnhamin elokuva loppuu kohtaukseen, joka tuo mieleen Truman Show’n viimeiset minuutit. Ne joiden aikana Jim Carreyn esittämä Truman Burbank astuu valkoisessa seinässä olevasta ovesta vapauteen.

Se ei varmaankaan ole sattumaa.

Toivoa voikin, että nuo kaksi depressioon taipuvaista koomikkoa vielä joskus yhdistävät voimansa.

Siitä tulisi jotain ainutlaatuista.