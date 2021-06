Alle 18-vuotiaat pääsevät taas ilmaiseksi museoon.

Ilja Repinin töitä esittelevä näyttely on parhaillaan Ateneumissa. Kuvassa Natalia Nordmannin ja Ilja Repinin kaksoismuotokuva.

Taidemuseo Ateneum lisää yleisökapasiteettiaan, ja lippuja saa jälleen myös ovelta ensi tiistaista alkaen. Alle 18-vuotiaat pääsevät jälleen ilmaiseksi museoon.

Ensi tiistaina tulee myös lisää ennakkolippuja myyntiin 6.7.–29.8. välisille museovierailuille. Ennakkoliput voi hankkia verkosta.

Museolla on käytössä kaksi eri sisäänkäyntiä. Ennakkolippujen ostajien sisäänkäynti on Ateneuminkujan puolella. Paikan päältä lippunsa ostaville sisäänkäynti on pääovilla Kaivokadun puolella.

Museo muistuttaa tiedotteessa, että ovelta lippunsa ostavien on syytä varautua jonottamiseen.

Alle 18-vuotiaat pääsevät ovelta ilmaiseksi museoon.

Alaikäisten on myös mahdollista varmistaa museovierailunsa ajankohta nettiajanvajauksen avulla. Tuolloin liput varataan samasta järjestelmästä kuin maksullisetkin liput. Lippu.fi-palvelun kautta varatuista alaikäisten lipuista peritään palvelumaksu, mutta lippu itsessään on maksuton.

Suosittu Repin-näyttely jatkuu 29.8. saakka. Fokus-salin näyttely Hannu Väisänen ja Schillmark-variaatiot on nähtävillä 8.8. asti.

Museon mukaan kävijämäärän kasvattamisen on mahdollista, sillä pääkaupunkiseudun koronarajoitukset ovat lieventyneet.