Sillä on väliä, kuka kantaa Amanda Gormanin soihtua. Käännös virkaanastujaisrunosta puhuttelee ja onnistuu.

22-vuotias Gorman esitti runon Kukkula jolle kiipeämme Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisissa. Donald Trumpin rasismilta ja naisvihalta löyhkäävä rupeama presidenttinä ja Capitol-kukkulan valtaus loppiaisena olivat kipeästi muistissa.

Gormanin runosta tuli hetkessä historiallinen. Poliittisen muutoksen tilausruno kuultiin maailman seuratuimmalta vallan näyttämöltä. Ja se herätti toivoa ja iloa.

Runon sydän on afrikkalaisamerikkalainen. Sen kiintopisteet ovat tuon yhteisön historiassa orjuudesta kansalaisoikeusliikehdinnän kautta aina George Floydin kuolemasta käynnistyneeseen antirasististen mielenosoitusten aaltoon:

”Emme marssi takaisin sinne, mikä kerran oli, / kuljemme kohti sitä, mitä tuleman pitää: / kohti kansaa, joka on mustelmilla mutta kokonainen, / antelias mutta arastelematon, / voimakas ja vapaa”.

Runon puhuja, ”laiha Musta tyttö”, kiinnittyy juuri tähän yhteisöön, ja ruumiillistuu Gormanissa. Esiintyvässä runoudessa puhuja ja tekijä limittyvät eri tavalla kuin vain hiljaa luettavaksi tarkoitetussa.

Runon teemana on se kollektiivinen työ, jota vapauden ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen vaativat. Sen maailma ei ole valmis. Edes virkaanastujaishetki ei toteuta demokratiaa, vaan se vain kirkastaa ponnistelujen jatkuvuuden:

”Kun päivä koittaa, astumme pois / hämärästä, / liekehtivinä ja peloitta”. Teema läpäisee runon pienistä ratkaisuista kokonaisuuteen.

Laura Eklund Nhaga ja Aura Nurmi ovat sovittaneet runon suomenkielisen spoken wordin rytmiin ja sanontaan. Heille runon tekijöinä tyylilaji on läpeensä tuttu.

Kukkula jolle kiipeämme kutsuu lukemaan itseään ääneen. Se on peruste poiketa käännöksessä hiljaa omassa päässä luettavan runon mallista, ja lukijallekin voi suositella tuohon kutsuun vastaamista.

Virkaanastujaisrunon käännöskin asettuu esitetyn runouden kentälle. Esimerkiksi Hassan Maikalin, Elsa Töllin, Nihkeen Akan ja Yeboyahin (Rebekka Kuukka, joka on myös käännöksen äänikirjan lukija) runoesityksissä voi tunnistaa samankaltaisia rytmejä, samoin kuin politiikan, ruumiin ja tunteiden yhteyden sanallistamista.

Vastaavia käännöskirjoja on toistaiseksi vähän, mieleen tulevat lähinnä Katriina Huttusen tulkinnat Yahya Hassanin runoista, joiden puheenomaisuus on monotonista.

Alkuteksti on vapaarytminen mutta sisältää päättäväisiä ja harkittuja iskuja. Ne tukevat runon sanomaa: ”We've learned that quiet isn't always peace / and the norms and notions of what ’just’ is isn't always justice”.

Käännöksessä taas korostuvat suomenkielisen spoken wordin piirteet: pitkät puheenomaiset säkeet, sidesanojen (aina, ja, jotka, voivat olla) runsaus sekä puolisoinnulle varaavat merkityksen ja rytmin iskut:

”oppineet, ettei hiljaisuus aina tarkoita rauhaa / ja että mallit ja mielikuvat, jotka tottumuksesta / voivat olla oikein ja totta, / eivät aina ole oikeutta”.

Runoilijat Laura Eklund Nhaga (vas.) ja Aura Nurmi suomensivat yhdessä Amanda Gormanin runon Kukkula jolle kiipeämme.

Kukkula jolle kiipeämme on myös retoriikkaa, poliittisen puhetaidon perinteen läpäisemä, se tihkuu pohjoisamerikkalaista kaunopuheisuutta. Käännöksessä arkiseen ilmaisuun sekoittuu vanhahtavaa ylätyyliä – mikä ei ole suomenkieliselle spoken wordille tavatonta.

Virkaanastujaisesityksen antirasistinen ja feministinen viesti vesittyisi, jos kääntäjä olisi vain suomennostaidon harmaa eminenssi. Identiteettien poliittisuutta on helppo nyreksiä, ellei muista kuinka tärkeää identiteetin tunnistaminen on ollut kansalaisoikeusliikkeiden historiassa.

Eklund Nhagan ja Nurmen työ on uraauurtava. He ovat antaneet käännökselle puhutun runon hahmon, sen sijaan että olisivat turvautuneet neutraalimman oloisiin ja konventionaalisempiiin modernistisen käännöstyylin keinoihin.

Olisi outoa, jos poliittinen sähköisyys ei yltäisi teoksen käännösprosesseihin. Gorman, hänen esiintymisensä ja teksti itsessään luovat osallisuutta, ja siihen on pyritty suomentaessakin. Tässä tapauksessa käännös luo puhujaidentiteetin suomeksi, siinä kaiuttelee uudenlainen ääni.

Spoken wordia tuntemattomat kääntäjät tuskin olisivat toteuttaneet Gormanin runoa suomeksi samoin kuin Eklund Nhaga ja Nurmi. Runo ei käänny vain kielestä toiseen vaan keholta keholle.

Gorman-käännös on yksittäinen teko, jonka toivoisi kiinnittävän huomiota monimuotoisuuteen myös kääntämisessä. Monimuotoisuuden huomioiminen ei itsestäänselvästi heikennä laatua, vaan voi luoda uusia korkeatasoisia poetiikkoja.

Eklund Nhaga ja Nurmi ovat onnistuneet ehdottamaan modernismista ponnistavien runokeinojen rinnalle uutta käännöstyyliä. Se on poikkeuksellista.

Kuten kriitikko Johanna Osváth huomauttikin Suomen Kuvalehdessä, Kukkula jolle kiipeämme osoittaa järkyttävää puutetta käännösrunoudessa: afrikkalaisamerikkalaista runoutta ei ole meillä saatavilla.

Sen käännöstraditio yksinkertaisesti puuttuu, vaikka esimerkiksi Langston Hughesilta onkin käännetty useita runoja eri yhteyksissä. Voisipa vaikka Maya Angelouta tai Audre Lordea lukea suomeksikin!

