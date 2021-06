Vähän sattumalta suomennettu kolumbialainen omakustanne on yllättävän onnistunut teos

Novellit

Sergio Augusto Sánchez: Sade piiskaa asfalttia. (Lluvia sobre el asfalto) Suom. Einari Aaltonen. Aviador. 143 s.

Käännöskirjallisuudessa lukijalle myydään usein sikaa säkissä. Maantieteellisen etäisyyden ja kielimuurin yli on helppo käyttää tekijöistä laveita sanoja, jotka eivät perustu ainakaan kansainväliseen maineeseen.

”Uuden sukupolven kertojamestari”, julistaa kolumbialaisen Sergio Augusto Sánchezin novelli­kokoelman takakansi, ja hetken mietin, onko uusi Marquez nyt laskeutunut keskuuteemme.

Osoittautuu, että Sade piiskaa asfalttia on Sánchezin sivumäärältään ohut esikoinen ja toistaiseksi ainoa kirja, jota on painettu oma­kustanteena 600 kappaletta hänen kotimaassaan.

Suomenkielinen käännös oli uutinen hänen kotikaupunkinsa, vähän Helsinkiä pienemmän Bucaramangan Vanguardia-sanomalehdessä, eikä kirjaa muille kielille ole käännettykään.

Tämä kaikki on tietenkin hienoa, sillä vuoden Jyväskylässä vaihto-opiskelijana viettänyt Sánchez on suuri harvinaisuus, aito suomalaisen kustantamon käännöslöytö. Ei näillä näytöillä mikään mestari, mutta kerronnallisesti kekseliäs bensankatkuisen ja auringonpolttaman syrjäseudun kuvaaja.

Kirjan lukija saa olla tarkkana ja pistää yksityiskohtia merkille, sillä monien novellien päähenkilöt näyttäytyvät sivurooleissa myöhemmin.

Sade piiskaa asfalttia on suositeltavaa luettavaa chileläisen Roberto Bolañon ja erityisesti meksikolaisen Yuri Herreran suomennettujen teosten ystäville. Kirjailijoita yhdistää tietty raamatullinen apokalyptisyys, joka kohtaa näköalattoman moderniuden.

Myyttiset syvärakenteet törmäävät heidän tuotannossaan banaaliin, rikollisuuden riivaamaan arkeen, jossa ihmishengellä ei näytä olevan suurempaa arvoa. Molempia on sattumoisin kääntänyt Einari Aaltonen, joka myös Sánchezilla on ollut onni saada suomentajakseen.

Teoksen miljöö on hyvin paikallinen, rakennemuutoksen runnoma kolumbialainen pikkukaupunki tai kyläpahanen hyvin kaukana merestä, jonne kaikki kaipaavat mutta jota harva on koskaan nähnyt. On joko liian kuumaa tai sateista, usein molempia.

Toisaalta paikallisuus on universaalia. Novellissa Ristitulessa kylän ainoa ylioppilas James omistaa suuren öljy-yhtiön bensa-aseman, jota halvan bensan trokarit ovat syrjäyttämässä markkinoilta:

”Rakennus pistää silmään puutalojen, peltikattojen, mustalla muovilla vuorattujen seinien, likaisten keinujen ja hikisten, ahavoituneiden ja kevyesti pukeutuneiden miesten keskellä.”

Ei epäilystäkään, kirjan ympäristö on juuri se (epä)paikka, jonne kaikissa maailman dekkareissa kätketään ruumis.

Sánchez tosin ei tyydy näin vähään, vaan pistää bensa-aseman ja koko kylän palamaan.

Tästäkään ei rakennu mitään suurta huipennusta teokselle, vaan se on tapahtuma muiden joukossa, jota tulevat ohikulkijat tuskin edes huomaavat. Pienet elämät risteävät jatkuvasti, eikä syrjäseutu ongelmistaan huolimatta osoita ehtymisen merkkejä.

Joutomaa tarjoaa myös lainsuojatonta tilaa ottaa uusi identiteetti tai hankkia nopeasti perheenlisäystä. Kaupunkilaiset käyvät siellä muuttamassa muotoaan ja palaavat esikaupunkeihinsa, vain unohtaakseen nopeasti koko seudun.

Joka kuitenkin on totuus maailmasta, kuten paikalliset aavistavat.