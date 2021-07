Tiitu Takalon Rakkaus on köyhän rikkaus -albumi on kokoelma Takalon sarjakuvanovelleja parinkymmenen vuoden ajalta.

Tiitu Takalo: Rakkaus on köyhän rikkaus – Kootut sarjakuvanovellit. Suuri Kurpitsa. 248 s.

Näin historia rakentuu. Kirjoitetaan ja piirretään, kuvataan omaa lähitodellisuutta, kaikkea sitä, mistä se koostuu. Jatketaan sen tekemistä vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.

Tiitu Takalon Rakkaus on köyhän rikkaus -albumi on kokoelma Takalon sarjakuvanovelleja parinkymmenen vuoden ajalta. Aivan erityisen merkityksen albumi saa kirjailijan oman, tietoisen tarkastelun kautta: useimpien ruutujen viereen Takalo on kirjoittanut kuvaukset sarjakuvien synnystä, taustoista ja tekotavoista.

Kulissien taakse kurkistaminen on aina herkullista, varsinkin kun sinne oikein kutsutaan.

Moni Takalon tarinoista on omaelämäkerrallinen tai autofiktiivinen, ja tekstinpätkät muodostuvat valokiiloiksi Takalon omaan historiaan, suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Erityisesti ilahduttaa, ettei Takalo ole pyrkinyt kiillottamaan omakuvaansa: mukaan on päässyt myös juttuja, joissa esitetyt näkemykset nyt, vuosia myöhemmin, nolottavat tekijää. Tätäkin Takalo kommenteissaan avaa.

Esimerkiksi Ei tarvitse sietää -sarjakuvassa vuodelta 2008 painotetaan, että ”tyttöjen pitäisi oppia sanomaan ei”. Marginaalissa nykypäivän Takalo kirjoittaa: ”Huh, tämäpä on hiukkasen kiusallista. Tarkoituksenani oli tehdä voimauttava sarjakuva, mutta päädynkin syyllistämään uhreja.”

Maailma oli monin paikoin toisenlainen vielä kymmenen vuotta sitten. Paljon on muuttunut lyhyessä ajassa siinä, miten me toisia ihmisiä kohtelemme. Takalo osoittaa sen oivaltavasti.

Tiitu Takalon Kuvaamataidosta yhdeksän -niminen sarjakuva valmistui vuonna 2008 ruotsalaista Galago-antologiaa varten. ”Kertomus on osittain autofiktiota, osin pelkkää sepitettä. Isäni hyväksyntä, jota aina en ole saanut, oli vuosia minulle todella tärkeä”, Takalo kertoo kokoelmateoksessa.

Kokoelma on jaettu neljään osaan: ”Ihmiset ja suhteet”, ”Sukupuolet ja toiset”, ”Yhteiskuntaoppi” ja ”Kotona ja kaukana”. Jako tiivistää hyvin Takalolle ominaiset teemat ja aiheet: feminismin, vähemmistöjen ja vastakulttuurin puolesta puhumisen. Mukana on tarinoita niin Tyhmä tyttö- (2004) ja Jää (2008) -albumeista kuin omakustanteista, tilaustöistä ja antologioista. Kokoelman vanhin sarjakuva on vuodelta 1999.

Kiinnostavaa on huomata, miten Takalon tyyli sekä tekstin että piirrosjäljen osalta on seurannut samoja linjoja vuodesta toiseen. Kaikki on yhteydessä tarinaan, sen henkilöhahmoihin: mitä ovat ne tunteet ja ajatukset, joita ruuduilla käsitellään. Tästä syystä tausta on Takalon sarjakuvissa yleensä hyvin minimalistinen, jopa tyhjä: ”Se ei ole tärkeä. Tärkeämpiä ovat henkilöiden suhteet, ilmeet, asennot ja erityisesti tunteet.”

Kokeiluja toki on, ja muutosta, mutta mikään ei jää koristeeksi.

Ote Tiitu Takalon sarjakuvasta It’s a wonderful life, joka on ilmestynyt Raivoa ja lamaannusta -antologiassa (Teos 2010).

Takalon taito käsitellä omia mielenterveysongelmiaan kuvin ja sanoin on käynyt ilmi hänen tuotannossaan vuosien varrella. Viime vuonna julkaistussa, upeassa Memento mori -albumissa hän kävi läpi myös saamaansa aivoverenvuotoa riipivän tarkkanäköisesti.

Myös harvoihin ei-omaelämäkerrallisiin sarjakuviinsa Takalo onnistuu ujuttamaan voimakkaita tunteita, kuten esimerkiksi Ida Riuttu -sarjakuvaan. Tarina sisällissodassa vangitusta nuoresta naisesta sisältyy myös Reetta Niemensivun toimittamaan Sisaret 1918 -antologiaan (2018), joka voitti vuonna 2019 jaetun Sarjakuva-Finlandian.

Sarjakuva-Finlandian Tiitu Takalo on saanut myös Minä, Mikko ja Annikki -teoksesta 2015, ja Puupäähatulla hänet palkittiin urastaan sarjakuvantekijänä 2017. Takalon asema suomalaisen sarjakuvan kentällä onkin kiistaton ja vahva.

Mutta ymmärretään Takaloa arvostaa myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tammikuussa Takalon Minä, Mikko ja Annikki -albumi (eli Moi, Mikko et Annikki, ranskannos Kirsi Kinnunen) voitti Ranskassa parhaan sarjakuva-albumin Grand Prix Artémisia -palkinnon, joka jaetaan naistekijöiden sarjakuville.

