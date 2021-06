Some Kind of Heaven -dokumentissa vieraillaan The Villages -alueella, jota kutsutaan myös eläkeläisten Disneyworldiksi.

”Ei näy slummeja, kuolemaa, tuhoa eikä murhia”, luettelee golfautoon nojaileva eläkeläismies Floridassa sijaitsevan eläkeläisten asuinalueen The Villagesin vetovoimatekijöitä.

”Lapsiakaan ei juuri näy.”

Lance Oppenheimin leukoja loksauttava dokumentti Some Kind of Heaven (2020) kuvaa elämää Yhdysvaltain suurimmassa eläkeläisyhteisössä. Ne eivät toki ole mikään erikoisuus. Dokumentti tuo kuitenkin hyvin esiin aidatun yhteisön idean absurdiuden.

Oranssinruskeiksi itsensä paahtaneiden panttereiden elämä auringon alla on pyritty tekemään niin mukavaksi kuin mahdollista. Jopa siihen pisteeseen asti, että asukkaat tuntuvat elävän oudossa kuplassa.

Paratiisia palmujen alla kutsutaankin eläkeläisten Disneyworldiksi. Huvituksia riittää, erilaisia kerhoja ja harrastusmahdollisuuksia on 3000 kuviokellunnasta napatanssiin ja muodostelma-ajeluun golfkärryillä.

”Tämä on amerikkalainen unelma”, sanoo toinen asukas.

Ruudulta välittyvä kuva kertoo amerikkalaisen unelman varjopuolista ja historiattomuudesta.

Myös The Villagesissa tärkeintä on hyvä tarina. 1980-luvun puolivälissä perustetun asuinalueen keskusta on rakennettu muistuttamaan idyllisiä ja vanhanaikaisia pikkukaupunkeja, joissa moni suurten ikäluokkien edustaja nuoruutensa asui. Sille on myös keksitty oma tekaistu historiansa talojen seiniin maalattuja halkeamia myöten.

Idylliin alkaa kuitenkin ilmaantua talon seinän tavoin säröjä, kun dokumentin neljän päähenkilön kohtalot tarkentuvat.

47 vuotta aviossa ollut pariskunta Anne ja Reggie ovat vaikeuksissa Reggien uuden new age -tyyppisen elämäntavan ja huumeidenkäytön takia. Kenties surullisin tapaus on Dennis, 81-vuotias auervaara, joka metsästää omaa paikkaansa eläkeläisparatiisista vaanimalla paikallisia naisia uima-altailla. Itse hän nukkuu autossa. Elättäjä pitäisi siis löytää. ”Kaunis ja rikas”, Dennis summaa kriteerejään.

Hiljattain leskeksi jäänyt Barbara on myös yksinäinen, eikä koe oloaan palmujen alla kotoisaksi.

Paratiisiinkin voi luikerrella käärme, eikä ikä välttämättä tuo viisautta.

Some Kind of Heaven, C More.