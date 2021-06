Rikossarjoissa usein käytetty näkökulmatekniikka tuntuu nyt vain pikkunäppärältä jipolta.

Kaksi ystäväpariskuntaa (Jan Josef Liefers, Katharina Schüttler, Thure Lindhardt ja Lene Maria Christensen) perheineen elää unelmaelämää tanskalaisella saarella. Luurankoja on kuitenkin kaapissa.

Molskis! Saksalaissarja Paha ui paratiisiin (2020) alkaa isolla loiskahduksella, jonka liikkeelle lyömät laineet keinuttavat jännitysdraamaa eteen ja taakse, nykyhetkeen ja menneisyyteen.

Kaksi ystäväperhettä elelee ihanan näköistä elämää Saksan ja Tanskan välissä sijaitsevilla Okseøn saarilla. Aurinko paistaa, päivisin purjehditaan ja iltaisin kokoonnutaan yhteen illallisille ja juhlimaan. Yhdessä on kasvatettu lapset, tehty töitä ja nautittu saari-idyllistä.

Pariskunnat on veistetty kuin samasta puusta. Küsterin perheessä Sabine (Katharina Schüttler) on tunteet ruumiillaan elävä tanssija, ja Berndt (Jan Josef Liefers) vetää menestynyttä suunnittelutoimistoa. Jenseneillä Jakob (mm. Silta-sarjasta tuttu Thure Lindhardt) on se taiteilija, ja Berdtin kollegana työskentelevä Charlie (Lene Maria Christensen) tuo leivän kotiin.

Mutta kuten sarjan suomennettu nimi povaa, paratiisiin lipuu tummia pilviä, jotka paiskaavat henkilöt törmäyskurssille. Ensimmäinen merkki on kuvioihin ilmaantuva Jakobin veli Jonas (Jakob Cedergren), jolla on hämärämiehen maine. Takaumina paljastetaan, että Sabine ja Jakobkin ovat viettäneet kauan sitten rikollista elämää.

Sitten erään yöpurjehduksen aikana yksi perheiden nuorista putoaa mereen ja katoaa. Syyttelyn ja syyllisten etsimisen pyörre imee ystävykset mukaansa, ja salaisuuksia alkaa pulpahdella pintaan. Nehän ne ovat keskiluokkaisen ihanne-elämän suurin uhka jälleen kerran.

Thure Lindhardt on suomalaiskatsojille tuttu erityisesti Silta-sarjasta.

Sarjan on käsikirjoittanut ja ohjannut Friedeman Fromm, jonka aiempiin töihin lukeutuu muun muassa Annette Hessin käsikirjoittama draama Rakkautta Berliinin muurin varjossa sekä tukku Rikospaikalla-jännäreitä.

Nyt Fromm virittelee jännitystä sinnikkäästi näkökulman vaihtelulla, jossa kohtalokkaan yön ja sitä edeltäneiden päivien tapahtumia kerrataan vuorollaan eri henkilöiden vinkkelistä.

Rikosmysteereissä usein käytetty kerronnan keino vaikuttaa tällä kertaa kuitenkin enemmän pikkunäppärältä jipolta kuin joltain merkityksellisemmältä. Mukana on myös lintuperspektiivi: onko Sabinen ja Berndtin autismin kirjolla oleva poika Karl (Anton Petzold) nähnyt drooneineen jotain ratkaisevaa?

Ihmissuhteista ja mysteeristä ammentavaksi trilleriksi Paha ui paratiisiin on kovin mitäänsanomaton, vaikka jo alkusekunneista lähtien sen pitäisi olla voimakkaiden tunteiden ja repivän tragedian äärellä.

Jokin tarinassa ja sen henkilöissä ei vedä, mutta on vaikea sanoa, mikä. Ehkä perimmäinen syy piilee hahmojen yllätyksettömyydessä, ehkä näkökulmahyppelyssä, joka saa jännärirytmin sakkaamaan.

Kaappeja kolisuttelevat luurangot pilaavat ihanan idyllin, mutta katsoja viis veisaa.

Paha ui paratiisiin, TV1 klo 21.40 ja Areena.