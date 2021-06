Them-sarjaa on syytetty traumapornoksi, ja traumoista siinä onkin kyse.

Them-sarja asettaa päähenkilönsä heti alkuun osaksi konkreettista yhteiskunnallista liikettä. Emoryn perhe matkustaa miljoonien muiden mustien tavoin pakoon etelän rotusortoa.

He lähtevät Pohjois-Carolinasta ja asettuvat Comptoniin, Los Angelesin kylkeen. Vuonna 1953 se on valkoisen keskiluokan kansoittama alue.

Uuteen alkuun Comptonissa limittyy takaumia vuodesta 1946, kun perhe asuu vielä maaseudulla. Isä Henry Emory (Ashley Thomas) kärsii sotatraumoista, ja kun rasistijoukko astelee pihaan, traumoista alkaa kärsiä myös äiti Lucky Emory (Deborah Ayorinde).

Traumat ovatkin koko kymmenosaisen sarjan keskiössä. Them rakentaa kauhua niin päähahmojensa henkilökohtaisista arvista kuin koko Yhdysvaltain mustan väestön kärsimyksistä. Sarjassa sivutaan niin blackface-perinnettä, epäreilua asuntopolitiikkaa kuin kauneusihanteiden valkoisuutta.

Them on Little Marvinin käsialaa ja hänen ensimmäinen iso tv-työnsä. Taustajoukkoihin kuuluu myös tunnetumpi nimi: tuottaja Lena Waithe. Hänen tuotannostaan sopivimman vertailupinnan Themille tarjoaa jännäri Queen & Slim (2019), joka kiertyy mustan parin ja valkoisen poliisin kohtaamisen ympärille.

Niin Them kuin Queen & Slim ovat osa yhteiskunnallisen genrekerronnan esiinmarssia. Eritoten se on saanut mustaa kokemusta luotaavan kauhun muotoja, sellaisia kuin elokuvat Get Out (2017) ja Antebellum (2020), televisiosarja Lovecraft Country (2020) ja Netflix-lyhäri Two Distant Strangers (2021).

Them-sarjassa kauhun kaikupohjana toimii amerikkalainen unelma. Isä saa työpaikan insinöörinä, allekirjoittaa kauppakirjan perheen omasta kodista ja hommaa television. Unelman mukana tulevat kuitenkin painajaismaiset naapurit.

Kauhusarjaa on kritisoitu väkivallalla mässäilystä, ja sitä on kutsuttu jopa ”mustaksi traumapornoksi”. Väite ei ole tuulesta temmattu. Kun mustien kokema uhka on tapetilla muutenkin, saattaa olla vaikea niellä raakaa rasistista väkivaltaa viihteen muodossa.

Kauhu saa Themissä onneksi muitakin ulottuvuuksia, osa yliluonnollisia. Ne eivät aina istu kokonaisuuteen linjakkaasti, etenkin kun lähes jokaisella perheen henkilöistä on oma sisäinen demoni taisteluparinaan. Demonit kutistuvat usein sorron symboleista säikyttelyvälineiksi.

Kokonaisuutena sarja tavoittaa kuitenkin jotain olennaista traumojen luonteesta. Kyse ei ole vain siitä, kuinka yhteiskunnan rakenteet on rukattu valkoisten eduksi. Ennen pitkää koko todellisuuden rakenne alkaa pettää perheen alta. Siihen liittyvän kauhun pääosanäyttelijät Ayorinde ja Thomas tavoittavat hienosti.

Them, Amazon Prime Video. (K18)