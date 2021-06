New York Post -skandaalilehteen nojautuvassa sarjassa esitellään New Yorkia kuohuttaneita henkirikoksia

True crime -sarjassa on mukana myös dramaattisen musiikin saattelemia näyteltyjä kohtauksia.

Kuusiosainen true crime -sarja New Yorkia järkyttäneet rikokset (2020–) on valinnut aiheikseen tapauksia internetiä edeltävältä ajalta. Niitä ei voinut spekuloida verkon maailmassa, vaan rikosniilot olivat television ja erityisesti lehtien varassa.

Kaupunkia kuohuttaneita rikoksia on esitellyt erityisesti sanomalehti New York Post, joka tunnetaan räväkästä kielenkäytöstä, juorupalstasta ja skandaalihakuisuudesta. Lehden toimittajat myös esiintyvät New Yorkia järkyttäneet rikokset -sarjassa.

Sarjassa kerronnan pääpaino on siinä, millä tavoin poliisi tutki rikoksia. New York Post on poliittiselta kannaltaan konservatiivis-oikeistolainen, joten tv-sarjassa tuskin tullaan kuulemaan juurikaan kritiikkiä esimerkiksi poliisia tai mediaa kohtaan.

Kuten true crimessa usein, mukana on myös dramaattisen musiikin saattelemia näyteltyjä kohtauksia.

Sarjan avausjakso kertoo liikemiehen kidnappauksesta. Newyorkilainen vaatetehtailija kaapattiin parkkipaikalta syksyllä 1993, ja omaisilta vaadittiin lunnaina miljoonia. Toisen jakson käsittelemä rikos on poikkeuksellisen järkyttävä. Se lähtee liikkeelle vuonna 1991 Manhattanilta kuolleena löydetystä pikkulapsesta, jonka henkilöllisyys saatiin selville vasta yli kaksikymmentä vuotta myöhemmin.

Kolmannen jakson aiheena on tavanomaisempi ja tuoreempi rikostapaus, nuoren opiskelijanaisen murha vuodelta 2006. Murha ehti järkyttää kaupunkia, jossa murhat olivat ehtineet vähentyä merkittävästi. Mutta eihän ihmisten järkytys useinkaan tilastoja katso.

New Yorkia järkyttäneet rikokset, Frii klo 23.55.