Kauppa koskee myös Guettan tulevia äänityksiä.

Ranskalainen dj David Guetta on myynyt oikeudet äänitteisiinsä reilulla sadalla miljoonalla Yhdysvaltojen dollarilla (noin 84 miljoonaa euroa) Warner Music Groupille.

Tarkkaa summaa ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta summa liikkuu sadan miljoonan dollarin ja 150 miljoonan dollarin välillä, kertoo musiikkimedia Rolling Stone omiin lähteisiinsä vedoten. Summa vastaa noin 84–126 miljoonaa euroa.

Sopimus kattaa jo tehtyjen biisien lisäksi myös tulevat äänitykset.

Guetta on myynyt yli 50 miljoonaa levyä ja hänen kappaleitaan on striimattu yli 14 miljardia kertaa. Guetta on Spotifyn kahdeksanneksi kuunnelluin artisti. Hänen kuuluisia hittejään on muun muassa Titanium ja Hey Mama.

Dj on voittanut Grammy-musiikkipalkinnon kahdesti, ja hän on työskennellyt lukuisten tähtiartistien ja yhtyeiden kanssa. Heidän joukkoonsa kuuluvat muun muassa Justin Bieber, Little Mix, Bruno Mars, Nicki Minaj ja Rihanna.

Warner Music kommentoi sopimusta sanomalla, että Guetta on yksi niistä artisteista, jotka ovat määritelleet elektronista musiikkia ja tanssikulttuuria vuosituhannen alusta lähtien.

”On harvinaista, että artisti muuttaa genreä sen lisäksi, että hän määrittelee genren”, toteaa Warner Recorded Musicin toimitusjohtaja Max Lousada.

Viimeisen kolmen vuoden aikana musiikkikappaleiden oikeuksien ostaminen on noussut tapetille. Syynä tähän ovat striimaukset, joiden kautta sijoittajat odottavat saavansa tuloja myös tulevaisuudessa.

Oikeuksia itselleen ovat Warner Musicin lisäksi hankkineet muun muassa Universal Music Group, Sony Music Group ja Hipgnosis Song Fund.

Lontoolainen Hipgnosis hankki itselleen 50 prosentin osuuden Neil Youngin kappaleisiin. Lisäksi yhtiö hankki itselleen oikeudet Shakiran, The Red Hot Chili Peppersin ja Fleetwood Mac -yhtyeen kitaristi Lindsey Buckinghamin luomiin teoksiin.

Oikeudet Bob Dylanin teoksiin myytiin Universalille 300 miljoonalla dollarilla. Paul Simonin kappaleet sen sijaan päätyivät Sonylle.

David Guetta poseerasi Pariisissa ennen uudenvuodenkeikkaansa 29. joulukuuta 2020.

Guettan diili on poikkeuksellinen, sillä tyypillisesti sijoittajat hankkivat oikeudet sellaisiin hittikappaleisiin, joiden oletetaan säilyttävän asemansa useita vuosikymmeniä. Guettan kappaleet on kuitenkin julkaistu pääosin viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Sopimus poikkeaa myös toisella tapaa tavanomaisesta: Guetta on myynyt oikeudet äänityksiin sen sijaan, että hän olisi myynyt kappaleiden kirjoittamiseen liittyvät tekijänoikeudet.

Tavallisesti muusikot eivät itse omista oikeuksia äänityksiin, vaan niiden oikeudet ovat levy-yhtiöillä.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa BBC, The Independent ja Financial Times.

