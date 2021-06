Disney+ esittää televisiosarjan marraskuussa. Beatles-tutkija Mark Lewisohnin mukaan materiaali näyttää Let It Be -sessiot aivan uudessa valossa.

Ohjaaja Peter Jackson tekee The Beatles: Get Back -projektistaan kolmiosaisen televisiosarjan, joka esitetään Disney+-kanavalla 25.–27. marraskuuta. Sarjan kokonaiskesto on yli kuusi tuntia.

Alun perin Jacksonin oli tarkoitus tehdä projektista teatterilevitykseen tuleva elokuva, jonka ensi-ilta syyskuussa 2020 kuitenkin peruttiin.

Jacksonilla on käytössä projektissaan laaja materiaali, josta on aikaisemmin julkaistu Michael Lindsey-Hoggin dokumentti Let It Be (1970). Dokumentti paljasti yhtyeen välien kiristymisen ja sisälsi toisaalta laajoja otteita The Beatlesin sopuisasta ”kattokonsertista”, josta tuli yhtyeen viimeinen julkinen esiintyminen.

Lindsey-Hogg kuvasi materiaalia 21 päivän ajan, kun The Beatles ryhtyi tekemään uutta levyä tammikuussa 1969.

Peter Jackson sai käyttöönsä Lindsey-Hoggin materiaalista lopulta yli 60 tuntia aiemmin julkaisematonta filmiä ja yli 150 tuntia aiemmin julkaisemattomia äänityksiä. Eräs Applen työntekijä oli aikoinaan varastanut niistä suuren osan omiin kokoelmiinsa. Materiaali saatiin takaisin vasta vuosikymmeniä myöhemmin.

Jackson kertoo Vanity Fair -lehden uudessa jättihaastattelussa, että Let It Be -dokumentissa julkaistu aines pidetään minimissä ja kun sama avainkohta esitellään, se tapahtuu yleensä toisessa kuvakulmassa. Näin molemmat filmit ovat mahdollisimman itsenäisiä ja täydentävät toisiaan. Lisäksi kuvanlaadun luvataan olevan restauroinnin jälkeen aivan uudella tasolla.

Jackson lupaa, että ”kattokonsertti” esitetään ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan eli noin 43 minuutin mitassa. Let It Be -elokuvassa konserttimateriaalia käytettiin noin 22 minuuttia.

Vakiintuneen historiankirjoituksen mukaan Let It Be -levylle ja dokumentille päätyneet sessiot eivät olleet menestys. Yhtye kokosi rivinsä vasta myöhemmin ensiluokkaisella tavalla Abbey Road -levylle.

Sen julkaisun jälkeen tuottaja Phil Spectorille jätettiin tehtäväksi koota albumi aikaisemmista, pettymyksen tuottaneista Let It Be -sessioista. Let It Be levynä ja dokumenttifilminä julkaistiin vasta The Beatlesin virallisen hajoamisen jälkeen toukokuussa 1970.

Peter Jacksonin mukaan suuri yllätys oli se, kuinka paljon hyväntuulista materiaalia tammikuun 1969 sessioihin sisältyi. ”Materiaali on todella hauskaa, eloisaa ja se osoittaa, miten hyvä meininki bändillä oli”, Jackson arvioi Vanity Fairille.

Hän on alleviivannut tätä käsitystä myös mainosvideolla, joka on täynnä yhtyeen hyväntuulista hulluttelua.

Jackson ymmärtää hyvin epäilyt, joiden mukaan hän ”valkopesee” historiaa ja valikoi mukaan vain mukavia hetkiä. Tästä ei hänen mukaansa kuitenkaan ole kyse.

Let It Be -dokumentista poiketen nyt nähdään myös George Harrisonin väliaikainen eroaminen yhtyeestä seitsemän päivän kuvausten jälkeen ja lupaus palata vain, jos sessiot siirretään Twickenhamista Abbey Roadin studiolle. Jacksonin mukaan suuri yllätys oli, miten hyvin sessiot tämän jälkeen jatkuivat.

Tämä ei välttämättä välittynyt Phil Spectorin jälkituotannon koristelemalla Let It Be -albumilla. Lopputulos ärsytti esimerkiksi Paul McCartneya niin, että Spector-osuuksista riisuttu Let It Be... Naked -levy julkaistiin vuonna 2003.

Nyt myös johtava The Beatles -tutkija Mark Lewisohn on ehtinyt perehtyä noin 98 tuntiin tammikuun 1969 alkuperäisnauhoituksia.

”Nauhat mullistavat täysin käsitykseni tammikuun 1969 tapahtumista”, Lewisohn arvioi Vanity Fairin mukaan.

Ohjaaja Peter Jackson väittää tammikuun 1969 olleen peräti ”rakentavimpia ja tuotteliaimpia periodeja” yhtyeen historiassa.

Tammikuun 1969 nauhoilla harjoitellaan ja jammaillaan Let It Be -albumille päätyneiden laulujen lisäksi jo ”kolmea neljäsosaa Abbey Road -levyn lauluista, noin puolta Harrisonin All Things Must Pass -albumin lauluista, puolta tusinaa laulua, jotka päätyivät myöhemmin McCartneyn soololevyille ja muutamaa John Lennonin soololevyille päätynyttä laulua”, Jackson kertoo.

Televisiosarjan yhteydessä samasta materiaalista julkaistaan myös kirja.

Seuraavaksi fanit odottavat alkuperäisen Let It Be -elokuvan uudelleenjulkaisua ajanmukaisissa formaateissa sekä pitkään odotettua virallista levyjulkaisua sessioiden aiemmin julkaisemattomasta musiikista.

