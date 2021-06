Tällä viikolla näyttelyissä muun muassa tarkastellaan kehon rajoja ja rajattomuutta.

Elsa Salosen teoksissa on ihmeen tuntua. Hän on työstänyt käyttämiään väripigmenttejä meristä kerätyistä materiaaleista, kuten simpukoista, kuolleista koralleista ja muovista. Teoksissa kulkevat mukana kuunkierron vaiheet ja uhrilahjat veden väelle.

Elsa Salonen: Distilling the Essence of the Seas 4.7. saakka Galleria Amassa, ama.fi

Kehosta ja käsistä

Camille Auer: Hyperkeho, kädet, 2021, still-kuva videosta.

Camille Auer ja Nadiye Koçak tarkastelevat kehon rajoja ja rajattomuutta käsien sekä niillä koskettamisen kautta. Auerin videoteoksessa käsi peittyy siniseen massaan ja valkoiseen aineeseen, odottaa ja murtautuu vapaaksi. Koçakin herkät lateksiveistokset näyttävät siltä kuin joku olisi luonut nahkansa.

Camille Auer & Nadiye Koçak: Hyperkeho 4.7. saakka MAA-tilassa, maatilaprojectspace.fi

Jälkiä tilassa

Maija Luutonen: Res.

Maija Luutosen pelkistettyjen, paperille tehtyjen ja makuuasentoon asetettujen maalausten lomassa voi kierrellä ja katsella niitä eri suunnista kuin karttoja, joissa erottuvat veden sekä hiekan liikkeet. Pieniä veistoksia voi lukea ihmisen ympäristöönsä jättäminä jälkinä.

Maija Luutonen: Res 8.8. saakka Sinnessä, proartibus.fi

Hiljentymishetki

Suvi Sysi: Settle, Beyond ja Core & Traces (2021).

Roma Auskalnyten, Suvi Sysin ja Inma Herreran yhteisnäyttelyssä Sanctuary valaistus on hämärä ja tunnelma intiimi. Taiteilijoita yhdistävät taidegrafiikan menetelmät, joita he laajentavat onnistuneesti performanssiin, videoon, veistoksiin ja installaatioon. Näyttelyssä esillä olevien teosten ääreen tekee todella mieli pysähtyä ja hiljentyä.

Roma Auskalnyte, Suvi Sysi & Inma Herrera: Sanctuary 20.6. saakka Forum Boxissa, forumbox.fi