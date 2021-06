Invisible Demons esitetään ilmastonmuutoksesta kertovassa Cannesin erikoisohjelmistossa.

Suomalaisen tuotantoyhtiön tuottama dokumentti Invisible Demons on valittu Cannesin elokuvajuhlille. Toinen katse -yhtiön tuottama ja intialaisen Rahul Jainin ohjaama dokumentti esitetään ilmastonmuutoksesta kertovassa Cannesin erikoisohjelmistossa.

Tuotantoyhtiön tiedotteessa kerrotaan, että dokumentti kuvaa talouskasvun, saasteiden ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia delhiläisten ihmisten elämässä. Elokuvan ohjaaja Jain on itse kotoisin Delhistä.

Elokuva on Toinen katse Oy:n ja saksalaisen MaJaDen yhteistuotanto. Tiedotteen mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suomalaisvoimin tuotettu dokumenttielokuva valitaan Cannesiin.

Tuomo Hutri on yksi elokuvan kolmesta kuvaajasta ja musiikin on säveltänyt harmonikkataiteilija ja säveltäjä Kimmo Pohjonen. Mukana äänimaailman luomisessa on ollut myös foley-taituri Heikki Kossi, joka on lisäksi Cannesissa osallisena Un certain regard -sarjassa nähtävässä norjalaisen Eskil Vogtin ohjaamassa The Innocents -trillerissä, jonka osatuottajana on toiminut suomalaisyhtiö Bufo, sekä Juho Kuosmasen Hytti nro 6:ssa.

Invisible Demonsin päätuottaja ja yksi sen käsikirjoittajista on Iikka Vehkalahti.

”Kun lähdimme tekemään Invisible Demonsia, tavoitteena oli saavuttaa festivaalien lisäksi suuri yleisö ennen kaikkea Intiassa, jossa laaja ympäristöliike on vasta syntymässä”, Vehkalahti kertoo tiedotteessa.

“Se on vaikuttava visuaalinen matka todellisuuteen, joka ei jätä rauhaan köyhiä eikä rikkaita, vaikka jälkimmäiset yrittävät sitä torjua ilmastoinnilla ja koteihin sijoitetuilla ilmanpuhdistimilla.”

Vehkalahti ja Jain tekivät yhteistyötä jo Jainin esikoiselokuvassa Machines (2016), jota esitettiin IDFAssa, Sundancessa ja lukuisilla muilla festivaaleilla.

Rahul Jainin esikoisohjaus Machines kuvaa elämää tekstiilitehtaassa Gujaratissa.

Machines (Intia, 2016) nähtiin Suomessakin Docpoint-festivaalilla 2017 ja Ylen ohjelmistossa vuotta myöhemmin. Elokuva on hurja kuvaus tekstiilitehtaan helvetillisistä oloista Gujaratissa.

Invisible Demons tulee Suomessa ensi-iltaan syksyllä 2021 ja sen levityksestä vastaa Pirkanmaan elokuvakeskus.

Suomalaiset ovat tänä vuonna Cannesissa poikkeuksellisen vahvasti läsnä, kun festivaalin ohjelmistossa on peräti neljä Suomen elokuvasäätiön tukemaa tuotantoa: Invisible Demons, The Innocents, Hytti nro 6 sekä Khadar Ayderus Ahmedin ohjaama Guled & Nasra. Kaikki neljä elokuvaa ovat usean maan yhteistuotantoja.

Guled & Nasra on ensimmäinen pitkä suomalaiselokuva virallisen sivusarjan Kriitikoiden viikon kilpailussa. Yli 1 000 ilmoitetun elokuvan joukosta kilpasarjaan valittiin vain seitsemän elokuvaa. Guled & Nasran on tuottanut suomalainen Bufo.

Juho Kuosmasen ohjaama, Rosa Liksomin romaaniin perustuva Hytti nro 6 kilpailee elokuvajuhlien pääpalkinnosta Kultaisesta palmusta.

Ennen Hytti nro 6:tta suomalainen elokuva on päässyt ehdolle palkinnon saajaksi vain kuusi kertaa koko Cannesin elokuvajuhlien historian aikana. Lisäksi kuudesta aiemmasta ehdokaselokuvasta neljä viimeisintä ovat kaikki olleet Aki Kaurismäen ohjauksia.

Lue lisää: Hurja dokumentti näyttää intialaisen vaatetehtaan helvetin – Rahul Jainin Machines on mestariteos millä mittapuulla tahansa

Lue lisää: Juho Kuosmasen uusi elokuva kilpailee Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnosta – ensimmäistä kertaa 40 vuoteen ehdolla on muun suomalaisohjaajan kuin Aki Kaurismäen teos