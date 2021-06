Fast & Furious 9 on toimintaviihteeseen vihkiytyneille katsojille maittava elokuva, jos ei seuraa höhlää dialogia

Fast & Furious 9 on kesäkarkkia loppumattomalta näyttävän sarjan ystäville.

Toiminta

Fast & Furious 9, ohjaus Justin Lin. Pääosissa Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena, Nathalie Emmanuel. 145 min. K12. ★★★

Fast & Furious -sarja alkoi aikoinaan 2000-luvun alkupuolella autokaahaukseen keskittyvinä trillereinä, mutta nyt F & F -elokuvat ovat korkeaoktaanisia agenttiseikkailuja James Bond- ja Mission Impossible -henkeen.

Niinpä sarjan päähenkilöstä, Vin Dieselin esittämästä ryövärikaahari Dom Torettosta, on kehittynyt eräänlainen laajennetun perheen pää. Perheeseen kuuluvat Domin tyttöystävän Lettyn (Michelle Rodriguez) ja siskon Mian (Jordana Brewster) lisäksi koko elokuvasarjan myötä vähitellen kokoontunut perusporukka.

Vain poliisina ryhmään alun perin soluttautunut Brian on poissa, koska häntä esittänyt Paul Walker kuoli auto-onnettomuudessa 2013.

Myöhemmin F & F -sarjan lisättiin myös raskaan sarjan toimintatähdet Dwayne Johnson ja Jason Statham, mutta he eivät nyt ole tarinassa mukana.

Sarjan yhdeksännessä elokuvassa otetaan teemaksi veljeskateus. Isänsä kuoleman aikoinaan erottaneet veljekset Dom ja Jakob (John Cena) joutuvat vastakkain, kun Jakobin vakoilupuuhat ovat johtamassa vaaralliseen aseen joutumiseen pahisten käsiin.

Ase on systeemi, jonka avulla saataisiin haltuun kaikki maailman valtioiden asejärjestelmät. Jakobin apuna ja rahoittajana on erään diktaattorin suuruudenhullu poika Otto (Thue Ersted Rasmussen).

Domin porukan Jakobin jäljille vie CIA-mies Mr Nobodylta (Kurt Russell) tullut hätäviesti.

Ja sitten mennään.

Fast & Furious -elokuvat ovat eräänlaista toimintajännärien buddhalaisuutta: eli kaikki syntyy aina uudelleen, niin kuolleeksi luullut henkilöt kuin juonet ja tilanteetkin. Meno on täysin päätöntä ja totaalisen epäuskottavaa, mille tekijätkin tässä osassa naureskelevat.

He ovat pistäneet osan päähenkilöistä pähkäilemään, miten nämä aina selviävät aivan käsittämättömistäkin tilanteista ilman naarmuakaan.

Autoilla kaahailu on säilytetty sarjan ytimessä, ja muukin toiminta on teknisesti huippuluokkaa. Sietää ollakin, sillä sen lisäksi Fast & Furious 9:ssä ei ole mitään muuta kuin sentimentaalisia kaveria ei jätetä- ja perhe on tärkein -latteuksia.

Tällaisten elokuvien peruskuvio on se, että elokuvien ystävät saavat mitä odottavat. Toiminnan lisäksi siihen kuuluu aiemmista osista tuttujen hahmojen pistäytyminen. Heitä ovat nyt Helen Mirrenin esittämä Lontoon gangsterikuningatar Queenie ja Charlize Theronin kylmänviileä terroristi Cipher.

Peruskuvioihin kuuluu myös kesken lopputekstien esiin pullahtava esinäytös seuraavaan osaan.

Fast & Furious 9 on jo viides taiwanilais-amerikkalaisen Justin Linin ohjaama Fast & Furious elokuva, joten hän tuntee rutiinit.

Hellekelin kesäkarkiksi Fast & Furious 9 on tällaiseen viihteeseen vihkiytyneille ihan maittava. Ainakin jos ei kauheasti seuraa höhlää dialogia.