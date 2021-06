Emma Cline osoittaa olevansa tyylitaituri novellikokoelmalla, joka on täydellistä kesälukemista.

Random House -kustantamo on solminut Emma Clinen kanssa kahden miljoonan dollarin kustannussopimuksen kolmesta kirjasta. Kirjailija kuvattuna vuonna 2016.

Novellit.

Emma Cline: Daddy (Daddy). Suom. Kaijamari Sivill. Otava. 216 s.

Nuoren polven kirjailija Emma Cline (s. 1989) ponnahti kuuluisuuteen Charles Mansonin kulttimurhista ammentavalla teoksella Tytöt (2016).

Kuuluisa murhenäytelmä on ilmeinen houkutin, mutta romaani on pikemminkin tarkka psykologinen kuvaus tyttöydestä kuin mässäilyä veritöillä.

Myös Clinen tuorein teos, novellikokoelma Daddy, on tyylikäs taidonnäyte. Vaikka teksti on esikoisen tavoin täynnä yksityiskohtia (joidenkin makuun varmasti liikaakin), se jättää sopivan paljon salaisuuksia pinnan alle.

Cline tietää, mikä lukijoita kiinnostaa. Los Angeles ja sen kuuluisuudet ovat aikamme pakkomielteitä ja Hollywood Olympos-vuoremme valkohampaisine ja ruskettuneine jumalineen. Janoamme myös heidän tragedioitaan, aviorikoksiaan ja vieroitushoitojaan.

Cline maalaa tarkkoja tunnelmallisia kuvia: viikuna- ja persimonipuiden reunustaman uima-altaan vedenpinta kimmeltää Kalifornian auringossa. Herkulliseksi kontrastiksi tähän idylliseen mahdollisuuksien maailmaan kätkeytyy jotain todella synkkää ja neuroottista.

Vaikka kyseessä on juuri sellainen lukuromaani, jota on ihana lukea kuumalla hiekkarannalla, teoksessa on syvyyttä. Novellit tavoittavat vähäeleisesti jotain olennaista amerikkalaisuudesta, individualismista ja modernista rappiosta.

Novellit kertovat ihmisistä, jotka eivät kyvyttömyyttään näe omia vikojaan. He eivät ymmärrä syitä onnettomuudelleen, vaikka lukija voi ne aavistaa.

Ennen kaikkea Cline tutkii monitahoisesti miesten valtaa, julmuutta ja yksinäisyyttä #metoon jälkeisessä maailmassa. Hän tekee sen raikkaasti mieskertojien näkökulmasta, tavalla joka ei yksinkertaista tai alleviivaava.

Avausnovellissa keskiluokkaisen perheen isä odottaa aikuisia lapsiaan kotiin joulunviettoon. Kaikki on tavallisen arkista, mutta lapset ovat kasvaneet vieraiksi. ”Joskus lasten tylyys sai Johnin hengen salpaantumaan.” On tapahtunut asioita, joista ei enää puhuta, mutta jotka näkyvät lasten kasvoilla pelkona.

Ei ole sattumaa, että tämä teksti avaa Daddy-nimisen teoksen. Novellit kertovat kulttuurista, joka kärsii isäongelmista: patriarkaatin itseriittoisuudesta ja tunteista, jotka ratkaistaan puhumattomuudella ja väkivallalla.

Hyväksikäytölle altistavia mekanismeja käsitellään uhriuttamatta naisia ja tyttöjä. Novelleissa kuvataan epätoivoisia keinoja pärjätä maailmassa, jossa ulkonäkö ja seksi ovat valuuttaa.

Kaikkea muuta kuin mustavalkoisesti käsitellään myös teinityttöjen fantasioita. Novellissa nimeltä Marion tytöt janoavat huomiota vanhemmalta mieheltä:

”Kolmetoistavuotias tyttö. Puhuimme siitä paljon, minkä näköinen se tyttö kenties oli, mistä Roman Polanski hänet tunsi, miten kaikki oli tapahtunut - - Kuvittelimme kateellisina, millaista olisi olla niin haluttu, että poikaystävä rikkoisi lakia.”

Lukijalle ei useimmiten kerrota, mikä on se yksittäinen tragedia tai trauma, joka henkilöä ohjaa. Emme saa tietää, mitä hemmoteltu rikas poika teki, että sai potkut koulusta. Emme saa tietää, mitä tapahtui lääkekoukkuun jääneen käsikirjoittajan ja tämän vaimon välillä. Sanat kuvaavat elämää näiden käännekohtien ympärillä, likaista jälkipyykkiä ja vieraantumista.

Kaijamari Sivillin käännös välittää sujuvasti novellien vääristyneen maailman ja dialogien paljon puhuvat hiljaisuudet. Teoksen kansi tekee kirjasta kauniin esineen ja vangitsee novellien seepian värisen tunnelman.

Lue kirjailijan haastattelu: Emma Clinen hittiromaani mukailee tarinaa Amerikan kuuluisimmista kulttimurhista – ja on samalla loistava tyttöyden kuvaus