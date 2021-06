Ranskalaisen Françoise Hardyn mukaan eutanasia pitäisi laillistaa, koska se olisi ihmisarvon mukaista.

Ranskalainen laulaja-lauluntekijä Françoise Hardy, 77, on väsynyt kipuihinsa.

Pitkän ja menestyksekkään musiikkiuran tehnyt Hardy kertoo Femme Actuellen haastattelussa toivovansa eutanasiaa.

”Olen lähellä loppua”, Hardy kertoo haastattelussa vapaasti suomennettuna.

Kysymyksiin hän vastasi sähköpostilla huonon kuntonsa takia. Hardy on sairastanut imukudossyöpää eli lymfoomaa noin 17 vuotta.

Muun muassa Tous les garçons et les filles -menestyskappaaleestaan tunnettu Hardy on yksi 1960-luvulla syntyneen yé-yé-popmusiikkityylin merkittävimmistä muusikoista ja tyyli-ikoneista.

Haastattelussa Hardy kertoo lukuisista terveysongelmistaan ja syöpähoitojen sivuvaikutuksista, kuten hengitysvaikeuksista ja kuuroutumisesta. Syöminen on vaikeaa, kun nieleminen ei enää onnistu kunnolla.

”Sädehoidolla ja immunoterapialla oli painajaismaisia ​​sivuvaikutuksia. Ne ovat pilanneet elämääni kahden vuoden ajan.”

Françoise Hardy kuvattuna vuonna 2009.

Vielä vuonna 2018 Hardyn kunto oli hyvä ja hän esiintyi muun muassa televisiossa. Samana vuonna hän julkaisi viimeisen studioalbuminsa Personne d’autre.

Silloin Hardy kertoi Far Out Magazinen haastattelussa, ettei ollut aikeissa tehdä enää uutta albumia. Suunnitelma kuitenkin muuttui, kun hän kuuli sattumalta suomalaisen Poets of The Fallin kappaleen Sleep.

Hardy ihastui kappaleeseen ja teki siitä oman versionsa.

Laulaja kertoo haastattelussa hetkestä, jolloin hän katsoi 15-vuotiaana televisiosta keskustelua eutanasiasta. Hän muistaa kannattaneensa sitä heti.

Oma sairastuminen ja kovat kivut ovat vahvistaneet näkemystä. Hardyn mukaan eutanasian laillistaminen mahdollistaisi ”oikeuden kuolla ihmisarvoisesti”.

”Lääkäreiden ei pidä suostua kaikkiin pyyntöihin, vaan lyhentää parantumattoman taudin tarpeetonta kärsimystä siitä hetkestä lähtien, kun siitä on tullut sietämätöntä”, Hardy sanoo.

Ranskan parlamentti aloitti huhtikuussa keskustelun eutanasian laillistamisesta. Tällä hetkellä kuolinapu on sallittua vain muutamassa maassa.

Keväällä julkaistun kyselyn mukaan 89% ranskalaisista kannattaa avustetun itsemurhan sallimista sietämättömistä ja parantumattomista sairauksista kärsiville.

Jos lakialoite menee läpi, Ranskasta tulisi viides EU-maa, joka sallii avustetun kuoleman.

Helsingin Sanomien vuonna 2017 tekemän gallupin mukaan kolme suomalaista neljästä sallisi kuolinavun.

Suomen lääkäriliitto ei kannata eutanasiaa. Asia jakaa kuitenkin mielipiteitä: vuonna 2020 puolet lääkäreistä sallisi eutanasian, puolet ei.

Hardy kertoo, että hänen neuroartropatiasta kärsinyt äitinsä löysi lääkärin, joka suostui tekemään hänelle eutanasian.

Hardy haluaisi saman mahdollisuuden, mutta epäilee, ettei kukaan lääkäri uskalla tehdä sitä hänelle, koska hän on kuuluisia.

Ainakaan vielä Hardy ei ole alkanut etsiä lääkäriä, joka suostuisi avustamaan kuolemassa.